LyLy chăm chỉ nhưng chưa thể bứt phá

Tối 8/4, LyLy chính thức phát hành MV Mưa Rào và Đại Dương, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới nhất trong năm 2026. Đây cũng là lần trở lại đáng chú ý sau khi cô gây chú ý với vai diễn “Chị Bờ Vai” Hải Linh trong bộ phim điện ảnh trăm tỷ Thỏ Ơi!!. Trong MV Mưa Rào và Đại Dương, câu chuyện được xây dựng qua hình ảnh ẩn dụ của một bàn cờ vua, xoay quanh mối quan hệ giữa Hậu và Vua. Nếu như quân Hậu là quân cờ mạnh nhất, có thể di chuyển linh hoạt theo mọi hướng, thì Vua lại là quân cờ quyết định thắng thua dù mỗi lần chỉ đi một bước.

Ở “ván cờ” này, Hậu (LyLy) dù nắm trong tay sức mạnh nhưng lại lựa chọn ở lại để bảo vệ Vua (Vĩnh Đam). Hết lần này đến lần khác, Hậu hy sinh, chiến đấu, chấp nhận tổn thương chỉ để mong nhận được một ánh nhìn. Nhưng đổi lại, Vua chưa từng ngoảnh lại. Với Vua, chiến thắng luôn là ưu tiên duy nhất.

Tiếp nối lớp ẩn dụ của phần hình ảnh, âm nhạc của Mưa Rào và Đại Dương tiếp tục mang đậm dấu ấn sáng tác của LyLy - một singer-songwriter trung thành với dòng Pop Ballad. Được xem là sản phẩm đầu tư nhất từ trước đến nay của LyLy, tuy nhiên sau khi lên sóng, MV lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng Mưa Rào và Đại Dương vẫn chưa đủ để tạo nên bất ngờ.

Công tâm, LyLy thể hiện bài hát ở mức tròn trịa, dễ nghe - nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Giai điệu mang màu sắc quen thuộc, cách xử lý thiếu điểm nhấn, giọng hát chưa đủ chiều sâu để đẩy cảm xúc bài hát lên cao trào. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng LyLy đang lặp lại vòng an toàn của chính mình. Thậm chí, có quan điểm nhận định bài hát không hề tệ, nhưng cách thể hiện khiến tổng thể trở nên “bình thường hóa”. Nếu được đặt vào tay những vocal mạnh về ballad như Tóc Tiên hay Bảo Anh, hiệu ứng cảm xúc có thể đã khác.

Về thành tích, MV cũng ghi nhận khởi đầu khá chậm. Tính đến 14h 9/4 - sau hơn nửa ngày phát hành, sản phẩm đạt khoảng 88 nghìn lượt xem và tăng trưởng không đáng kể. Mức độ thảo luận dừng trong vòng fan, chưa tạo được độ lan tỏa rộng rãi. Điều này càng khiến nhiều người tiếc nuối, khi sức nóng từ Thỏ Ơi!! cùng màn kết hợp với Vĩnh Đam đáng lẽ có thể trở thành cú hích truyền thông mạnh mẽ hơn.

Sáng tác hay nhưng chỉ hợp để người khác hát

LyLy hoạt động ở cả hai vai trò: ca sĩ và nhạc sĩ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô lại là một nghịch lý, sáng tác hay, tạo nhiều hit nhưng lại flop khi tự hát nhạc của mình. Sinh năm 1996, LyLy (tên thật Nguyễn Hoàng Ly) được biết đến rộng rãi sau chương trình Sing My Song. Cô gây ấn tượng với tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng viết giai điệu bắt tai và bắt trend nhanh.

Trong vai trò nhạc sĩ, LyLy được xem là “phù thủy tạo hit” cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Những ca khúc như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà gắn liền với AMEE, hay Missing You - Phương Ly, Không Sao Mà Em Đây Rồi - Suni Hạ Linh, Từng Là Của Nhau - Bảo Anh… cho thấy khả năng tạo hit đáng nể.

Tuy nhiên, khi trở lại với vai trò ca sĩ, LyLy lại chưa thể duy trì phong độ tương tự. Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp cầm mic của cô vẫn là 24h - bản hit vượt mốc 193 triệu lượt xem, từng đưa tên tuổi LyLy lên một vị trí hoàn toàn khác. Thế nhưng sau đó, các sản phẩm như Bởi Vì Là Khi Yêu, Lời Đường Mật hay EP LoveLy đều chỉ dừng ở mức “nghe ổn”, thiếu một cú nổ đủ lớn để giúp cô thoát khỏi cái bóng của chính mình. Nhạc của LyLy hợp với những giọng ca có màu sắc rõ rệt, trong khi chính cô lại chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh trong cách thể hiện.

Bên cạnh âm nhạc, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi LyLy lấn sân điện ảnh với Thỏ Ơi!! - bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, đạt doanh thu hơn 450 tỷ đồng. Thành công này giúp cô được gắn với danh xưng “nữ chính trăm tỷ”, mở ra một hướng đi mới trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nghịch lý vẫn còn đó. Hình ảnh cá nhân của ngày càng mở rộng và đa dạng hơn, âm nhạc của LyLy lại chưa có sự chuyển mình tương xứng.

Mưa Rào và Đại Dương một lần nữa cho thấy LyLy vẫn đang loay hoay trong vùng an toàn. LyLy không thiếu tài năng, thậm chí còn sở hữu lợi thế lớn trong việc tự sáng tác. Nhưng để vượt qua cái bóng của 24h và thoát khỏi danh xưng “nhạc hay nhưng hợp với người khác hơn”, có lẽ cô cần một cú bẻ lái rõ ràng hơn - cả trong tư duy âm nhạc lẫn cách thể hiện.

