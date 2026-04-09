BTS "hóa thần", đội cả cơn mưa lớn mở màn World Tour lớn nhất lịch sử!

BTS chính thức khởi động world tour ARIRANG

17h chiều 9/4 (giờ Việt Nam), BTS chính thức mở màn world tour ARIRANG tại Goyang Stadium, đánh dấu sự trở lại được mong chờ sau thời gian dài vắng bóng. Ngay từ những giờ tổng duyệt, thời tiết đã không ủng hộ khi mưa lớn kéo dài, nhưng điều đó không làm giảm đi sức nóng của đêm diễn.

Sân khấu 360 độ được đầu tư hoành tráng, bao trọn không gian SVĐ, tạo nên trải nghiệm thị giác choáng ngợp. Trong cơn mưa như trút nước, 7 thành viên xuất hiện đầy khí chất, mang đến hình ảnh như “hóa thần” giữa sân khấu rộng lớn. Không né tránh điều kiện thời tiết khắc nghiệt, BTS vẫn trình diễn cực kỳ sung sức, khuấy động bầu không khí ngay từ những phút đầu tiên.

Hai ca khúc mở màn Hooligan và Aliens lập tức đẩy cao năng lượng đêm diễn. Setlist được xây dựng xen kẽ giữa các ca khúc trong album mới và loạt hit đã làm nên tên tuổi của nhóm, khiến hàng chục nghìn khán giả không ngừng hò reo. Đây cũng là concert ngoài trời đầu tiên của BTS sau hơn nửa thập kỷ, càng khiến sự kiện trở nên đặc biệt.

Với sức chứa khoảng 40.000 khán giả, SVĐ Goyang nhanh chóng được lấp kín. BTS sẽ tổ chức tổng cộng 4 đêm concert tại đây, kéo dài từ 9/4 đến 12/4. Dù mưa lớn kéo dài xuyên suốt, bầu không khí vẫn bùng nổ khi cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ đều “cháy” hết mình, biến đêm diễn mở màn thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của nhóm.

Chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử Kpop

Đúng thời điểm này, sức nóng của cái tên BTS đang bao trùm toàn cầu. Đêm diễn mở màn của world tour ARIRANG 2026-2027 không chỉ đơn thuần là một concert, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trở lại hoàn chỉnh của 7 thành viên trên sân khấu quy mô sân vận động. Show diễn tại Goyang bắt đầu lúc 19:00 KST và chỉ sau chưa đầy một giờ, BTS đã đưa hàng vạn khán giả vào trạng thái bùng nổ. Song song với đó, nền tảng Weverse cũng phát trực tiếp cho người hâm mộ toàn cầu sở hữu vé online, giúp sức nóng của đêm diễn lan rộng vượt ra ngoài không gian sân vận động.

Về quy mô, ARIRANG được đánh giá là chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử Kpop tính đến hiện tại. Tour dự kiến bao gồm khoảng 80 đêm diễn tại 34 thành phố lớn trên toàn thế giới, trải dài từ châu Á, Bắc Mỹ đến châu Âu, Mỹ Latinh và Trung Đông. Lịch trình kéo dài từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027 cho thấy tham vọng và sức bền đáng kinh ngạc của nhóm.

Sức hút của BTS tiếp tục được chứng minh qua tình trạng “cháy vé” trên diện rộng. Toàn bộ vé cho các chặng Bắc Mỹ và châu Âu - khoảng 41 đêm diễn đã được bán hết chỉ trong vài ngày mở bán. Riêng đêm mở màn tại Goyang cũng nhanh chóng sold-out ngay từ giai đoạn presale dành cho fanclub. Tính đến cuối tháng 1/2026, tour đã tiêu thụ gần 2,4 triệu vé, và con số này được dự đoán có thể chạm mốc 6 triệu khi kết thúc.

Không chỉ dừng ở quy mô khán giả, doanh thu dự kiến của tour cũng đạt mức kỷ lục. Các chuyên gia ước tính ARIRANG có thể mang về hơn 1 tỷ USD tiền vé, đưa BTS vào nhóm nghệ sĩ hiếm hoi trong lịch sử âm nhạc đạt được cột mốc này. Song song đó, album Arirang phát hành tháng 3/2026 cũng lập thành tích ấn tượng với 4,17 triệu bản bán ra chỉ trong tuần đầu tiên.

Điểm đặc biệt của tour nằm ở cách BTS kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại. Lấy cảm hứng từ “Arirang”, biểu tượng văn hóa Hàn Quốc - nhóm tái hiện tinh thần dân tộc trong một diện mạo mới, đồng thời ứng dụng công nghệ sân khấu tiên tiến, từ hiệu ứng hình ảnh đến các yếu tố thực tế ảo và AI. Tất cả tạo nên một trải nghiệm đa giác quan, đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn BTS. Từ một đêm diễn mở màn dưới cơn mưa lớn tại Goyang, BTS đã chứng minh đẳng cấp của một nhóm nhạc toàn cầu: không chỉ vượt qua mọi điều kiện, mà còn biến nghịch cảnh thành khoảnh khắc bùng nổ, mở ra hành trình lưu diễn được kỳ vọng sẽ thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới cho Kpop.