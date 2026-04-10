Quỳnh Anh Shyn "hết ga hết số", fashionista làm MV cỡ này nhiều ca sĩ phải phát ngại!

Quỳnh Anh Shyn tiếp tục tung MV mới

Tối 9/4, MV Green Light - ca khúc thứ hai trong EP đầu tay chính thức ra mắt, tiếp tục khẳng định định hướng “Visual Music” mà Quỳnh Anh Shyn đang theo đuổi. Sản phẩm nhanh chóng gây chú ý nhờ phần hình ảnh được đầu tư công phu, kết hợp giữa kỹ xảo CGI hiện đại và tinh thần Gothic đầy mê hoặc, đồng thời quy tụ dàn nghệ sĩ nữ đình đám, tạo nên một tổng thể giàu tính thị giác.

Quỳnh Anh Shyn - MV Green Light

Green Light là ca khúc thuộc thể loại house, do Tuimi và Tăng Duy Tân đồng sáng tác,, với phần sản xuất bởi 2pillz, Tuimi và Minh Đạt Nguyễn. Bài hát mang năng lượng sôi động, hiện đại, tiếp nối tinh thần “girl phố” nhưng được đẩy lên màu sắc cá tính và táo bạo hơn.

Quỳnh Anh Shyn lấy cảm hứng Wicked cho MV mới

Nữ phù thuỷ cưỡi chổi

MV mời nhiều cameo như Bích Phương, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ,...

Quỳnh Anh Shyn đầu tư hình ảnh hết ga hết số

Trong MV, Quỳnh Anh Shyn hóa thân thành một “nữ phù thủy thời hiện đại” giữa bối cảnh TP.HCM vừa quen thuộc vừa kỳ ảo. Quỳnh Anh Shyn hóa thân thành một “phù thủy hiện đại”, gợi nhắc đến hình tượng Elphaba trong vở nhạc kịch kinh điển Wicked, với hai gam màu chủ đạo là xanh lá và đen. Concept “phù thủy dân chơi” được thể hiện qua hình ảnh club ánh sáng mờ, chổi bay, độc dược cùng loạt outfit avant-garde tông đen ấn tượng. Green Light truyền tải thông điệp về sự giải phóng cảm xúc, chữa lành sau đổ vỡ và chủ động “bật đèn xanh” cho chính mình bước tiếp.

Dàn cameo hùng hậu trong MV Green Light:

Quỳnh Anh Shyn và dàn Em Xinh Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My, Muộii

Bích Phương

Mỹ Mỹ

MisThy

Thảo Nhi Lê - Tuimi

Liu Grace

Saabirose

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nữ thuộc hội “Em Xinh”, bao gồm Bích Phương, Muộiii, Liu Grace, Mỹ Mỹ, Saabirose, Vũ Thảo My hay Chị Đẹp Tuimi, MisThy, Á hậu Thảo Nhi Lê,... Việc quy tụ nhiều gương mặt cùng xuất hiện trong một MV cho thấy khả năng kết nối của Quỳnh Anh Shyn, đồng thời tạo nên hiệu ứng cộng hưởng về mặt hình ảnh.

Đầu tư hết ga hết số, nhiều ca sĩ xem phải ngại

Ngay sau khi phát hành, Green Light nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến đánh giá cao mức độ đầu tư về hình ảnh, đặc biệt là cách Quỳnh Anh Shyn tận dụng thế mạnh thời trang để tạo nên dấu ấn riêng biệt trong thị trường âm nhạc.

Trên các nền tảng như TikTok và Facebook, nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô sản xuất của MV, cho rằng sản phẩm “đủ tiêu chuẩn của một fashion film quốc tế” hay “xem không khác gì một campaign thời trang cao cấp”.

Quỳnh Anh Shyn làm MV khiến dân tình kinh ngạc vì quá chịu chơi

Không ít khán giả cũng dành lời khen cho phần concept và tạo hình, nhận định rằng Quỳnh Anh Shyn đã “chơi lớn đúng sở trường”, khi biến từng khung hình thành một layout có thể tách riêng như ảnh tạp chí. Mọi tạo hình đều được làm chỉn chu, ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Một số ý kiến thậm chí cho rằng, trong bối cảnh Vpop đang thiếu những sản phẩm chú trọng mạnh vào yếu tố thị giác, Green Light mang lại cảm giác mới mẻ và có định hướng rõ ràng.

Sự thành công của Girl Phố trước đó cho thấy màn lấn sân của Quỳnh Anh Shyn không phải là một thử nghiệm nhất thời. Thay vì đặt trọng tâm vào việc trở thành một ca sĩ theo chuẩn mực truyền thống, cô lựa chọn hướng đi riêng khi biến âm nhạc thành nền tảng để kể câu chuyện về hình ảnh và phong cách sống. Đây cũng chính là lợi thế cốt lõi của một fashionista - gu thẩm mỹ và khả năng định hình hình ảnh cá nhân đóng vai trò trung tâm.

Phản ứng khán giả quanh MV mới của Quỳnh Anh Shyn (ảnh cap màn hình)

Trong bối cảnh một số sản phẩm gần đây gây tranh cãi về chất lượng, như các dự án của Hùng Huỳnh hay Jun Phạm, hướng đi của Quỳnh Anh Shyn được xem là khác biệt. Nhìn cách fashionista làm MV, nhiều ca sĩ cũng phải ngại là nhận định của nhiều người xem sau khi theo dõi 2 MV liên tiếp của Quỳnh Anh Shyn.

Sự thành công của Girl Phố trước đó cho thấy màn lấn sân của Quỳnh Anh Shyn không phải là một thử nghiệm nhất thời

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những ý kiến cảm thấy chưa thuyết phục trước định hướng dùng âm nhạc nhấn mạnh sở trường hình ảnh của Quỳnh Anh Shyn. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc một fashionista lấn sân ca hát, không thể phủ nhận rằng Quỳnh Anh Shyn đang cho thấy sự nghiêm túc trong cách làm nghề. Green Light không chỉ là một MV, mà còn là lời khẳng định về một hướng đi riêng, nơi nghệ sĩ không bị giới hạn bởi một vai trò cố định, mà có thể linh hoạt kết hợp nhiều lĩnh vực để tạo nên bản sắc cá nhân.

Ảnh: NVCC