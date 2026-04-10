Vào hôm 9/4, 2 ngày trước khi concert solo đầu tiên diễn ra, buitruonglinh đã thả xích MV Sớm Như Vậy như một lời tri ân sâu sắc tới cộng đồng fan, và nhanh chóng gây chú ý trên MXH. Đây cũng là nhạc phẩm đầu tiên buitruonglinh phát hành kể từ khi đăng quang ngôi vị Á quân Anh Trai Say Hi mùa 2. Vì vậy, người hâm mộ không khỏi hy vọng vào lần trở lại đường đua Vpop của nam ca sĩ trẻ.

Sớm Như Vậy - buitruonglinh

Về âm nhạc, đây là một bản pop-ballad giàu cảm xúc, được dẫn dắt xuyên suốt bằng tiếng piano lắng đọng. Giai điệu không quá phức tạp nhưng dễ chạm tới trái tim người nghe, đi từ những đoạn nhẹ nhàng, lặng lẽ đến cao trào đủ để đẩy cảm giác tiếc nuối lên rõ rệt. Phần phối giữ nhịp chậm rãi, tạo khoảng trống để giọng hát của buitruong và câu từ được phát huy.

Sớm Như Vậy xoay quanh nỗi tiếc nuối đúng người sai thời điểm, khi hai người thực sự có tình cảm, nhưng lại gặp nhau vào khoảng thời gian một trong hai chưa đủ trưởng thành để giữ lấy mối quan hệ. Nhân vật chính không trách đối phương, cũng không phủ nhận tình yêu từng có. Anh thể hiện sự bất lực khi nhìn lại quá khứ, nơi tình yêu từng rất đẹp nhưng không thể đi đến cuối cùng. Sau tất cả, điều còn lại không phải là giận dữ, mà là sự chấp nhận: người kia đã rời đi, và mình chỉ có thể giữ lại ký ức cùng những cảm xúc chưa trọn vẹn.

Sớm Như Vậy là minh chứng rõ nhất cho việc buitruonglinh không còn đi theo lối kể chuyện tối giản quen thuộc, mà mạnh dạn bước vào một không gian dàn dựng mang tính sân khấu và biểu tượng hơn. Toàn bộ MV được đặt trong bối cảnh như một vở kịch đã khép lại, khi đèn vẫn rực rỡ, phông màn vẫn lộng lẫy, nhưng cảm xúc dường như đã bị bỏ quên lại phía sau.

Ở đó, buitruonglinh xuất hiện trong trang phục cổ điển, đứng lặng giữa khung cảnh như một vị khán giả của chính câu chuyện mình. Phía sau anh là hình ảnh nữ chính trên sân khấu xa cách, càng nhấn mạnh sự đứt gãy trong cảm xúc. Một trong những điểm nhấn thị giác là bàn tiệc dài được bày biện cầu kỳ với nến, rượu và bộ đồ ăn chỉnh tề, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng người. Khung hình này mang tính biểu tượng rằng sự xa hoa trở nên vô nghĩa khi thiếu đi sự hiện diện của những mối quan hệ.

Đặc biệt, khoảnh khắc buitruonglinh nhảy lên dãy bàn tiệc, chạy về phía nữ chính nhưng càng chạy lại càng bị kéo lại phía sau. Như thể, tình yêu xa tận chân trời, gần ngay trước mắt nhưng anh chàng không thể với tới và bảo vệ được. Đáng chú ý, ngay khi MV lên sóng, MXH cũng truyền tay nhau clip hậu trường cho phân cảnh này. buitruonglinh chạy tới đầu dãy bàn vô tình vấp ngã vào một mớ hỗn độn của khăn trải, ly thuỷ tinh, nến đang đốt. Nhiều netizen không khỏi xót xa, bày tỏ sự lo lắng bởi pha té ngã đó không hề đơn giản chút nào, chắc chắn rất đau.

Clip hậu trường buitruonglinh loạng choạng vấp ngã ở set quay bàn tiệc (Nguồn: @wyimincae)

So với những sản phẩm trước như, lần trở lại này cho thấy mức độ đầu tư đã được nâng lên đáng kể, không chỉ ở quy mô dàn dựng mà còn ở tư duy hình ảnh. Ngoài ra, qua giọng hát và chất sáng tạo của buitruonglinh, tiếng Việt hiện lên vừa đẹp vừa thơ, càng nghe càng thấm.

Việc cho ra mắt MV chỉ 2 ngày trước thềm concert là một lựa chọn đầy chủ đích của buitruonglinh. Nam ca sĩ cho rằng Sớm Như Vậy và concert Từng Ngày là hai mảnh ghép bổ khuyết cho nhau về khái niệm thời gian. Nếu MV mới là cái nhìn ngoảnh lại về những điều "quá sớm", những nuối tiếc đã qua, thì concert lại là nơi Linh và khán giả cùng nhau trân trọng từng phút giây của hiện tại.

Đêm diễn Từng Ngày vào ngày 11/04 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình hứa hẹn sẽ là một không gian âm nhạc đặc biệt, nơi lần đầu tiên khán giả được nghe trực tiếp Sớm Như Vậy cùng những bản hit đã làm nên tên tuổi của anh. Sự kết hợp giữa cú đúp MV và live concert không chỉ khẳng định thực lực của buitruonglinh mà còn cho thấy tâm thế của một nghệ sĩ thế hệ mới âm nhạc Việt Nam luôn hết lòng vì khán giả, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn nhất.