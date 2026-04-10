Visual "phát sáng" bất chấp mưa to

Đêm concert đầu tiên của BTS trong khuôn khổ world tour cả 7 chàng trai BTS nghệ sĩ và khán giả vẫn không hề giảm sút. Một trong những diểm sáng lớn nhất của đêm diễn chính là loạt khoảnh khắc biểu diễn dưới mưa của V. Nhan sắc bất chấp hoàn cảnh của nam thần tượng nhanh chóng phủ sóng mọi nền tảng mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Dưới cơn mưa nặng hạt tối qua, ngoại hình của V không hề bị ảnh hưởng mà ngược lại còn trở nên nổi bật và cuốn hút hơn. Xuyên suốt đêm diễn, nam thần tượng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Khi diện trang phục da đen cá tính, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán càng làm tôn lên những đường nét sắc sảo, nam tính trên gương mặt. Dù mặt sàn sân khấu trơn trượt và thời tiết se lạnh, anh vẫn giữ vững thần thái chuyên nghiệp, liên tục tương tác nhiệt tình với khán giả.

Đỉnh điểm bùng nổ visual là khoảnh khắc V xuất hiện trong chiếc áo khoác màu đỏ mận rực rỡ. Quyết định phanh cúc áo hững hờ đã khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng cơ ngực vạm vỡ của nam ca sĩ.

Ngay sau đêm concert, từ khóa về V lập tức lọt top thịnh hành trên mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng đồng loạt khen ngợi sự chuyên nghiệp và phong độ nhan sắc đỉnh cao của anh. Đa số ý kiến của người hâm mộ đều khẳng định cơn mưa lớn không những không làm khó được V, mà còn vô tình tạo ra hiệu ứng sân khấu tự nhiên tuyệt đẹp, giúp tôn lên vẻ ngoài phong trần, đầy mị lực của nam thần tượng.

Gương mặt đẹp nhất thế giới

Việc V gây sốt với ngoại hình xuất chúng là điều đã được công chúng và giới chuyên môn quốc tế công nhận từ lâu. Anh đã được tạp chí Nubia (Anh) bình chọn là "Nam thần đẹp nhất thế giới" trong 3 năm liên tiếp kể từ năm 2023. Danh hiệu uy tín này một lần nữa khẳng định độ nhận diện rộng rãi và sức hút toàn cầu từ nhan sắc của thành viên nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, sức hút của V không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Trong đội hình 7 thành viên của BTS, nam thần tượng đảm nhận cùng lúc ba vai trò quan trọng là sub vocalist, lead dancer và visual. Trên sân khấu, anh được mệnh danh là "thiên tài biểu cảm" nhờ khả năng làm chủ ống kính xuất thần, kết hợp mượt mà giữa những bước nhảy sắc bén và thần thái biến hóa đa dạng.

V sở hữu chất giọng baritone trầm ấm, hiếm có tại thị trường Kpop. Chất giọng này đóng vai trò như một dải âm cân bằng, mang lại chiều sâu và màu sắc R&B đặc trưng cho các ca khúc của BTS. Trước khi ra mắt solo, anh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt ca khúc cá nhân trong các album của nhóm như Stigma, Singularity, hay trực tiếp tham gia sáng tác bản hit Blue & Grey .

Album solo đầu tay mang tên Layover, chính thức phát hành vào năm 2023 cũng một phần chứng minh tài năng âm nhạc và sức hút của V. Ngay khi ra mắt, album đã tẩu tán hơn 2,1 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên trên hệ thống Hanteo, đưa V trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 2 triệu bản bán ra ở tuần đầu phát hành. Tại thị trường quốc tế, Layover xuất sắc ra mắt ở vị trí #2 Billboard 200. Mang đậm âm hưởng R&B pha trộn hơi hướng Jazz hoài cổ, album không chỉ là bước ngoặt khẳng định bản sắc âm nhạc độc lập mà còn củng cố vị thế vững chắc của V trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Sự toàn diện từ ngoại hình, kỹ năng biểu diễn đến tư duy sáng tác đã biến V thành một nhân tố không thể thay thế trong đội hình BTS. Dù phải biểu diễn trong điều kiện thời tiết bất lợi, V và BTS vẫn cống hiến cho khán giả một đêm nhạc đẳng cấp. Hình ảnh nam thần tượng tỏa sáng rực rỡ dưới cơn mưa chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong đêm diễn hôm qua.