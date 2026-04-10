MV Hooligan vừa ra mắt của BTS đang tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc. Trong đó, thành viên j-hope nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ tạo hình gai góc và verse rap cực kỳ viral, kéo theo hàng loạt bản dance cover từ các nghệ sĩ đình đám.

j-hope “lột xác” cực gắt, verse rap gây bão mạng xã hội

Trong MV Hooligan, j-hope thu hút sự chú ý khi xuất hiện với tạo hình mang đậm nét gai góc và nổi loạn, khác biệt phong cách tươi sáng thường thấy. Ngay khi MV lên sóng, hình ảnh của nam thần tượng nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận trên các mạng xã hội. Nhiều khán giả chú ý đến giao diện all-black bụi bặm, áo khoác da phối cổ lông vũ kết hợp cùng kính râm đính gai nhọn. Xuyên suốt các phân đoạn trong MV, anh sử dụng biểu cảm cười nửa miệng cùng ánh mắt sắc lạnh. Đặc biệt tại đoạn hook, phong cách phản diện được thể hiện rõ nét, truyền tải trực tiếp thông điệp phá vỡ lề thói của bài hát.

j-hope cực ngầu trong MV Hooligan

Bên cạnh visual, phần rap của j-hope cũng nhận được những phản hồi tích cực. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đánh giá cao chất giọng gai góc, năng lượng và kỹ thuật xử lý chắc chắn của nam nghệ sĩ. Với vai trò đồng sáng tác, j-hope mang đến một verse rap có nhịp độ dồn dập và đi flow mượt mà.

Verse rap mở đầu “Watch this, watch this beat goin' hooligan’ của j-hope nhanh chóng trở thành đoạn âm thanh viral trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, điệu cười đặc trưng kết hợp cùng phần rap trơn tru là điểm nhấn đáng chú ý của tổng thể bài hát.

Hiệu ứng từ đoạn rap của j-hope đã mở ra trào lưu dance cover trên nền tảng TikTok. Điệu nhảy đòi hỏi kỹ thuật popping và khả năng kiểm soát cơ thể dứt khoát nương theo tiếng bass trầm của Hooligan hiện đang ghi nhận lượng tương tác cao.

Dàn sao Kpop bắt trend Hooligan

Hàng loạt nghệ sĩ K-pop như TXT, ENHYPEN, BABYMONSTER, TWS, BOYNEXTDOOR cùng nhóm tân binh CORTIS đều đã tham gia bắt trend. Sự hưởng ứng từ khán giả lẫn các đồng nghiệp phần nào cho thấy sức ảnh hưởng và độ nhận diện ổn định của j-hope trong lần tái xuất này.

Từ vũ công đường phố đến "đội trưởng vũ đạo" không thể thay thế của BTS

j-hope, tên thật là Jung Ho-seok (sinh năm 1994), bắt đầu con đường nghệ thuật từ những bước nhảy đường phố. Trước khi trở thành một ngôi sao quốc tế và sở hữu hơn 130 bản quyền sáng tác trên Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc, anh từng hoạt động năng nổ tại quê nhà Gwangju. Dưới nghệ danh Smile Hoya, anh tham gia nhóm nhảy Neuron và giành nhiều giải thưởng vũ đạo.

j-hope từng hoạt động năng nổ tại quê nhà Gwangju với vai trò là vũ công (Ảnh:X)

Bước ngoặt đến khi anh lọt vào mắt xanh của BIGHIT MUSIC, trở thành thực tập sinh đầu tiên gia nhập cùng RM. Quãng thời gian này là một thử thách lớn khi j-hope phải học rap và sản xuất âm nhạc từ con số không, nhưng sự kiên trì đã giúp anh hoàn thiện bộ kỹ năng của một nghệ sĩ thần tượng.

j-hope đảm nhận vị trí nhảy chính, trực tiếp dẫn dắt và kiểm tra vũ đạo cho các màn trình diễn của BTS

Ra mắt cùng BTS vào năm 2013, j-hope đảm nhận vị trí nhảy chính, trực tiếp dẫn dắt và kiểm tra vũ đạo cho các màn trình diễn của nhóm. Nam thần tượng đồng thời đóng góp vào quá trình sản xuất âm nhạc chung, để lại dấu ấn qua các ca khúc solo mang đậm bản sắc cá nhân như Boy Meets Evil hay Outro: Ego.

Bản mixtape Hope World ra mắt năm 2018 mang màu sắc hip-hop đã giúp j-hope ghi nhận kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard 200. Vào thời điểm đó, j-hope là nghệ sĩ solo Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trong lịch sử của bảng xếp hạng này. Năm 2019, ca khúc kết hợp ba ngôn ngữ Chicken Noodle Soup hợp tác cùng Becky G tiếp tục tạo độ phủ sóng ổn định trên toàn cầu.

j-hope trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên diễn chính tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Mỹ (Ảnh:BTS)

Sự nghiệp solo của j-hope có sự chuyển hướng rõ rệt vào năm 2022 với album Jack In The Box. Anh thay đổi hình tượng quen thuộc để khai thác những góc khuất cá nhân qua âm hưởng Old-school Hip-hop và Grunge Rock. Bước đi này đưa j-hope trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên diễn chính tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Mỹ. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam thần tượng vẫn duy trì sức nóng bằng việc phát hành dự án phim tài liệu kiêm album HOPE ON THE STREET vào năm 2024.

J-hope sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ bất động sản và thu nhập từ bản quyền âm nhạc (Ảnh:X)

Thành công rực rỡ trong sự nghiệp tỷ lệ thuận với khối tài sản khổng lồ mà nam thần tượng sở hữu. Tính đến năm 2026, tài sản ròng của j-hope ước tính dao động từ 25 đến 26 triệu USD. Giữ ngôi vị thành viên giàu nhất BTS nhờ ra mắt dự án solo, bất động sản và thu nhập khủng từ tiền bản quyền.

Sau khi xuất ngũ, j-hope hội quân cùng BTS và phát hành album ARIRANG. Sự chú ý lớn từ công chúng dành cho j-hope với Hooligan một lần nữa cho thấy phong độ ổn định và sức hút của nam nghệ sĩ. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, vai trò Đại sứ toàn cầu của thương hiệu Louis Vuitton cũng góp phần củng cố thêm mức độ ảnh hưởng của j-hope trong mảng thời trang cao cấp.