Được khen hát hay hơn cả SOOBIN

Mới đây, Hoàng Tôn nhận được sự chú ý lớn khi tung bản cover ca khúc nhạc Hoa lời Việt Dạo Bước Hongkong . Màn "flex" giọng đầy ấn tượng này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Hoàng Tôn được dân mạng khen hết lời khi cover ca khúc Dạo Bước Hongkong

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip cover của Hoàng Tôn lập tức thu về lượng tương tác khủng. Nam ca sĩ phát huy tối đa thế mạnh xử lý bài hát mượt mà cùng kỹ thuật luyến láy mang đậm thương hiệu cá nhân. Dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục để lại lời khen ngợi Hoàng Tôn hát “ dát vàng lỗ tai ” với giọng gió đỉnh cao của anh. Nhiều ý kiến khẳng định chất giọng của Hoàng Tôn quá hợp với giai điệu bài hát.

SOOBIN từng tạo nên cơn sốt trên TikTok cũng với chính ca khúc Dạo Bước Hongkong

Đáng nói, trước khi Hoàng Tôn tung bản cover, SOOBIN từng tạo nên cơn sốt trên nền tảng TikTok với ca khúc này. Bản cover của SOOBIN với ca khúc Dạo Bước Hongkong đã thu về con số ấn tượng 4,9 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Chính vì vậy, ngay khi Hoàng Tôn ra mắt phiên bản cover, dân mạng đã ngay lập tức liên tưởng và đặt hai nam ca sĩ lên bàn cân so sánh. Một bộ phận khán giả thẳng thắn cho rằng Hoàng Tôn hát hay và có cách xử lý cuốn hút hơn hẳn người đàn em. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khách quan cũng nhanh chóng phân tích sự khác biệt về nền tảng âm nhạc. Họ chỉ ra rằng việc so sánh là khá khập khiễng vì Hoàng Tôn hát trên beat phối nhịp điệu bài bản, trong khi SOOBIN hát chay cùng piano mộc mạc, tự sự.

Nhiều bình luận khen ngợi giọng hát của Hoàng Tôn và so sánh với phiên bản cover của SOOBIN (Ảnh cap màn hình)

Điển hình là bình luận thẳng thắn nhận xét: " Nói về R&B Hoàng Sơn là Tier A thì Hoàng Tôn phải Tier S ". Nhìn chung, cả hai phiên bản đều sở hữu sức hút riêng, nhưng qua màn cover này, không thể phủ nhận Hoàng Tôn đã một lần nữa khẳng định được đẳng cấp vocal cùng tư duy xử lý dòng nhạc R&B mượt mà, chuyên nghiệp hiếm có của V-pop

Tài năng hàng đầu làng nhạc nhưng sự nghiệp lận đận

Sự đón nhận nồng nhiệt dành cho bản cover Dạo Bước Hongkong không phải là điều bất ngờ nếu nhìn lại nền tảng thanh nhạc và bề dày sự nghiệp của Hoàng Tôn. Khởi đầu với vai trò là vocal của nhóm nhạc FBBoiz, Hoàng Tôn đã cùng các đồng đội mang đến một làn gió Hip-hop và R&B tươi mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam những năm đầu thập niên 2010. Đặc biệt là bản hit đình đám Để Em Rời Xa .

Bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi Hoàng Tôn bừng sáng chính là ngôi vị Á quân tại cuộc thi Giọng hát Việt 2013 (Ảnh:FBNV)

Bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi Hoàng Tôn bừng sáng chính là ngôi vị Á quân tại cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Linh, anh chứng minh bản thân không chỉ là một nhạc sĩ tài năng mà còn là một giọng ca đầy thực lực. Chất giọng nam cao sáng, kỹ thuật melisma điêu luyện cùng khả năng tự trình diễn các sáng tác cá nhân đã giúp anh nhanh chóng vươn lên thành cái tên được săn đón thị trường V-pop thời điểm đó.

Hoàng Tôn được mệnh danh là ông hoàng hát hook (Ảnh:FBNV)

Trong giới chuyên môn và cộng đồng khán giả yêu nhạc, Hoàng Tôn còn được mệnh danh là ông hoàng hát hook. Sự mềm mại, đặc trưng trong chất giọng R&B của anh là bệ phóng hoàn hảo cho các bản rap gai góc. Hàng loạt ca khúc đình đám như Vệ Tinh và Bí Mật Nhỏ đều sở hữu phần điệp khúc do Hoàng Tôn thể hiện và nhanh chóng trở thành hiện tượng viral.

Bên cạnh việc góp giọng, Hoàng Tôn còn sở hữu một gia tài sáng tác đáng nể. Anh là người chắp bút cho hàng loạt bản hit quốc dân của các nghệ sĩ V-pop như Nỗi Nhớ Đầy Vơi, Tìm hay Mình Yêu Nhau Bao Lâu . Sự nghiệp solo của anh cũng rực rỡ không kém với những ca khúc gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x như Em Không Quay Về, Dành Cho Em, Để Em Rời Xa, Yêu Em Rất Nhiều hay Chỉ Có Em ...

Sở hữu tài năng vượt trội cùng bệ phóng vững chắc, nhưng sự nghiệp của Hoàng Tôn bị chững lại đầy tiếc nuối (Ảnh:FBNV)

Dù sở hữu tài năng vượt trội cùng bệ phóng vững chắc, nhưng sự nghiệp của Hoàng Tôn lại có một nhịp chững đầy tiếc nuối. Sau giai đoạn phải tạm ngừng hoạt động do những biến cố cá nhân, anh đã nỗ lực trở lại đường đua âm nhạc. Mặc dù màn "comeback" với Tình Yêu Ngủ Quên vào năm 2021 tạo được hiệu ứng lớn và chứng minh tư duy âm nhạc của anh không hề lỗi thời, nhưng sự thành công của ca khúc này vẫn chưa đủ sức giúp Hoàng Tôn lấy lại hào quang và trở thành ngôi sao được săn đón như trước.

Hoàng Tôn vẫn luôn giữ được một vị trí đặc biệt trong lòng các fan nhạc Việt (Ảnh:FBNV)

Thêm vào đó, thị trường Vpop thay đổi liên tục với sự đổ bộ mạnh mẽ của hàng loạt nghệ sĩ trẻ đầy tài năng. Làn sóng Gen Z trỗi dậy cùng những xu hướng âm nhạc mới mẻ đã khiến không gian tỏa sáng của thế hệ ca sĩ trước bị thu hẹp, kéo theo danh tiếng và sức nóng của Hoàng Tôn cũng phần nào giảm sút. Dẫu vậy, qua các bản cover gây sốt và những màn khoe giọng R&B mượt mà hiếm có, Hoàng Tôn vẫn luôn giữ được một vị trí đặc biệt và không thể thay thế trong lòng các fan nhạc Việt.