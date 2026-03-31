Nam ca sĩ khiến Trấn Thành cảm thán “văn minh, thông minh, quốc tế”, phải có vị thế cao hơn

Tối 30/3, Trấn Thành cập nhật dòng trạng thái gây chú ý trên trang cá nhân, trực tiếp gọi tên GREY D và dành cho nam ca sĩ trẻ những lời khen hiếm thấy về tư duy âm nhạc lẫn vị thế cần có trong Vpop hiện tại. Đạo diễn nghìn tỷ viết: “Album mới của GREY D hay quáaaaaaa!!!!! Văn minh! Thông minh! Quốc Tế! Tình! Và đầy tính Nghệ Sỹ! Em là 1 nhân tài! Em phải được 1 vị trí xứng đáng hơn với tư duy này! Quá giỏi!”.

Không phải ngẫu nhiên Trấn Thành lại dành sự cảm thán mạnh mẽ đến vậy. Cái tên GREY D, sau gần 2 năm gần như “biến mất”, đang khiến cả thị trường nhạc Việt chú ý. Đúng 11:11 ngày 29/3/2026, GREY D phát hành Side A - Ánh Sáng, chương mở đầu cho album phòng thu đầu tay ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM gồm 7 tracks nhạc. Không bị đóng khung bởi thể loại hay công thức 7 ca khúc được GREY D sáng tác và thể hiện tinh thần “thuần cảm xúc”.

GREY D gần như kiểm soát toàn bộ quá trình sáng tạo với vai trò Project Leader. Việc “all-in” ở một album đầu tay không chỉ cho thấy tham vọng mà còn phản ánh rõ tư duy làm nghề: không dừng lại ở việc tạo hit mà hướng đến xây dựng một thế giới âm nhạc có tính hệ thống. Chất lượng âm nhạc của GREY D được khán giả và giới chuyên môn đón nhận, đến Trấn Thành cũng khen “văn minh, thông minh, quốc tế”.

Thành tích đúng phong độ của hoàng tử nhạc số

Về mặt thành tích, sản phẩm mở đường Hóa Ra… đã nhanh chóng lọt top trending và tiến thẳng vào Top 50 Spotify Việt Nam chỉ sau 24 giờ phát hành. MV gây chú ý với cách xây dựng concept mơ mộng, thần tiên, họa nên cả 1 thế giới duy mỹ, nhiều lớp nghĩa hình ảnh, đan xen thực ảo tạo nên làn sóng thảo luận và giải mã trên mạng xã hội.

Sau đó, 7 tracks Side A - Ánh Sáng được ra mắt. Chỉ sau 12 tiếng ra mắt Side A (từ 11:11 sáng đến 11:11 đêm cùng ngày), album đạt No.1 Top Albums Apple Music Việt Nam và No.1 pre-order iTunes Việt Nam. GREY D giữ vững phong độ hoàng tử nhạc số trong lần trở lại này.

Nhiều ý kiến đánh giá đây là một trong những album nổi bật nhất của năm 2026, dù mới phát hành vào cuối tháng 3. Sự ghi nhận tập trung vào ba yếu tố: chất lượng âm nhạc, giọng hát và tư duy sản xuất. Đây cũng là ba trụ cột giúp GREY D chuyển mình, khẳng định khả năng kiểm soát tổng thể, đúng với kỳ vọng về một vị thế cao hơn như nhận định của Trấn Thành.

Trước khi trở lại với album đầu tay, GREY D đã mất tích 2 năm. Nam ca sĩ sinh năm 1999, tên thật là Đoàn Thế Lân. Anh chàng xuất thân từ Giọng hát Việt nhí 2014 và Sing My Song 2016, sớm được chú ý với khả năng sáng tác và tư duy âm nhạc riêng biệt. GREY D được ST.319 tìm ra tài năng và huấn luyện trong thời gian dài. Cuối cùng, GREY D chính thức debut trong nhóm MONSTAR với vai trò em út. Tuy nhiên, hoạt động được vài năm thì MONSTAR tan rã vào 2021. GREY D cũng tạm ngưng nghệ thuật 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2022, GREY D tái debut với tư cách nghệ sĩ solo và vẫn trực thuộc ST.319 cho đến hiện tại.

Đây cũng là thời gian bùng nổ của GREY D. Nam ca sĩ nhanh chóng tạo dựng danh xưng “hoàng tử nhạc số” nhờ loạt ca khúc đạt thành tích streaming ấn tượng như vaicaunoicokhiennguoithaydoi, dự báo thời tiết hôm nay mưa hay đưa em về nhàa. GREY D là nam ca sĩ Việt được nghe nhiều nhất trên nền tảng Spotify trong năm 2023. Bên cạnh đó, các màn kết hợp như Mưa tháng sáu, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Dám Rực Rỡ hay Mặt Trăng Ôm Mặt Trời tiếp tục củng cố độ phủ sóng.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ, GREY D bất ngờ giảm tốc. Kể từ MV nhạt-fine vào tháng 4/2024, nam ca sĩ gần như không phát hành thêm sản phẩm solo, hạn chế xuất hiện và đứng ngoài các sân chơi giải trí. Khoảng lặng này không phải sự chững lại, mà là bước chuẩn bị cho một cú chuyển mình lớn hơn.

Comeback với album đầu tay được thực hiện chỉn chu từ thông điệp âm nhạc cho đến concept, hình ảnh không chỉ giúp GREY D nhanh chóng lấy lại sức nóng trên các nền tảng nhạc số mà còn nhận được sự chú ý từ nhiều nghệ sĩ trong nghề. Trong đó, lời khen trực tiếp từ Trấn Thành phần nào cho thấy cách sản phẩm lần này đang được đón nhận. Đây cũng là một trong những tín hiệu đáng chú ý cho màn tái xuất của GREY D sau quãng thời gian vắng bóng.

