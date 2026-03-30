Vào chiều ngày 30/3, IRENE đã chính thức thả xích cho MV ca khúc chủ đề Biggest Fan cùng full album phòng thu đầu tay cùng tên. Sau 12 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ và gặt hái vô số thành công, IRENE vẫn duy trì được sức hút cực lớn đối với công chúng. Lần trở lại thứ hai với tư cách nghệ sĩ solo này đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, bởi đây là full album đầu tiên trong sự nghiệp cá nhân của cô. Dự án âm nhạc quy mô này được ra mắt sau khoảng 1 năm 4 tháng kể từ thời điểm phát hành mini-album đầu tay Like A Flower , chứng minh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và định hướng nghệ thuật ngày càng rõ nét của nữ thần tượng.

Ca khúc chủ đề Biggest Fan là một bài hát Pop/Dance, sở hữu nhịp điệu dồn dập và năng động. Bài hát khéo léo kết hợp những đoạn hook bắt tai, dễ nhớ, tạo ra một không gian âm nhạc vui tươi và tràn đầy năng lượng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Không chỉ có giai điệu thu hút, ca khúc còn mang đến một thông điệp vô cùng ấm áp, như một lời hứa sẽ luôn hiện diện, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho những người yêu thương trên mọi chặng đường.

Giá trị cốt lõi mà tác phẩm muốn truyền tải chính là tình yêu, sự trân trọng và khả năng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Đồng thời, những ca từ trong bài cũng là món quà tri ân sâu sắc mà IRENE dành tặng riêng cho các Luvies - cộng đồng người hâm mộ đã luôn kề vai sát cánh cùng cô trong suốt thời gian qua.

Tâm điểm chú ý của MV lần này chắc chắn vẫn thuộc về phần visual đỉnh cao của IRENE. MV lột tả trọn vẹn nhan sắc mang tính biểu tượng của IRENE. Xuyên suốt video là những thước phim đậm chất thời trang với nhịp độ cắt dựng nhanh cùng các khung hình chuyển đổi liên tục. Các cảnh quay trong MV làm nổi bật tối đa visual sắc sảo cùng sự tự tin tỏa sáng của IRENE.

Nữ thần tượng đã biến hóa xuất thần qua nhiều tạo hình đa dạng, phá vỡ mọi giới hạn phong cách. Khán giả được chiêm ngưỡng một IRENE cực cool ngầu trong chiếc áo khoác da đen cá tính, hay một nghệ sĩ biểu diễn đầy sức hút, làm chủ không gian trong bộ trang phục màu xanh lá. Và rồi lại hóa thân thành một cô gái kẹo ngọt, lộng lẫy trong chiếc váy hồng xếp ly bồng bềnh.

Đáng chú ý, IRENE vừa chính thức bước qua tuổi 35 vào ngày hôm qua. Dù đã chạm ngưỡng U40, nhan sắc của mỹ nhân này vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm và nhận được cơn mưa lời khen từ dư luận trong suốt hơn một thập kỷ. Trong MV mới, thần thái sắc lạnh và vẻ đẹp quyến rũ bất chấp thời gian của cô tiếp tục trở thành chủ đề nóng.

Khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn, dư luận không ngớt lời ca ngợi visual không những không già đi mà ngày càng thăng hạng, mặn mà và sắc sảo hơn của IRENE. Về khía cạnh âm nhạc, một bộ phận khán giả nhận xét Biggest Fan sở hữu giai điệu vô cùng bắt tai, tuy nhiên phần tiết tấu và cách phối khí lại mang lại cảm giác khá cũ kỹ.

Full album Biggest Fan bao gồm tổng cộng 10 ca khúc, mang theo một câu chuyện xuyên suốt về hành trình khẳng định sự tự tin. Với thông điệp truyền cảm hứng, khuyến khích mỗi cá nhân hãy tự hào và trở thành người hâm mộ lớn nhất của chính bản thân mình. Hơn thế nữa, album đóng vai trò như một lá thư gửi gắm tình yêu, sự tri ân đến người hâm mộ, đồng thời là lời an ủi và biết ơn sâu sắc mà IRENE hiện tại muốn gửi đến chính bản thân mình trong quá khứ.

Cùng với full album đầu tay, IRENE cũng chính thức xác nhận thông tin về chuyến lưu diễn solo đầu tiên trong sự nghiệp mang tên I-WILL. Tour diễn này sẽ bắt đầu khởi động tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tháng 5 năm 2026. Ngay sau đêm diễn mở màn tại quê nhà, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục mang chuyến lưu diễn đến 5 thành phố lớn khác trong khu vực Châu Á. Tour diễn I-WILL được thiết kế nhằm mang đến những không gian sân khấu đậm chất cá nhân, hứa hẹn phô diễn sự đa năng của nữ thần tượng thông qua việc kết hợp hài hòa giữa giọng hát và các yếu tố trình diễn được đầu tư vô cùng chỉn chu.