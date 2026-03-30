Ồn ào bản quyền giữa Lý Vinh Hạo và Thiện Y Thuần đang trở thành tâm điểm tranh cãi lớn nhất của làng nhạc Hoa ngữ những ngày cuối tháng 3. Mọi thứ bùng nổ chiều 29/3, nam ca sĩ Lý Vinh Hạo công khai bài viết tố Thiện Y Thuần xâm phạm bản quyền ca khúc Lý Bạch. Theo nam ca sĩ, phía nữ ca sĩ đã gửi yêu cầu xin phép biểu diễn trước concert tại Thâm Quyến, Trung Quốc nhưng bị từ chối rõ ràng qua email. Dù vậy, tối 28/3, ca khúc này vẫn xuất hiện trong set diễn của Thiện Y Thuần. Với phía tác giả, đây không còn là hiểu lầm mà là hành vi vi phạm có chủ đích.

Đáng chú ý, Lý Vinh Hạo cho biết anh từng “nhắm mắt cho qua” khi Thiện Y Thuần chỉnh sửa ca khúc này trong một chương trình trước đó. Tuy nhiên, việc tiếp tục biểu diễn sau khi đã bị từ chối khiến anh cho rằng thiện chí của mình bị lợi dụng. Không dừng lại ở yếu tố pháp lý, nam nhạc sĩ còn thẳng thắn chê bản remix của đàn em chỉ là “thay vỏ”, với những thay đổi hời hợt như chuyển trống thật sang trống điện, thêm thoại, làm lệch hoàn toàn tinh thần nguyên bản.

Thiện Y Thuần bị chính chủ ca khúc và khán giả chê thể hiện kém, phá nát bản gốc. Nhiều ý kiến cho rằng phiên bản Lý Bạch của Thiện Y Thuần không những không làm mới mà còn “phá nát bản gốc”. Cách xử lý bị nhận xét là lạm dụng kỹ thuật R&B, ngắt nghỉ thiếu tinh tế, làm mất đi sự phóng khoáng và chất thơ vốn là linh hồn của ca khúc. Không ít khán giả thẳng thắn gọi đây là một bản cover “thảm họa”, càng nghe càng thấy khó chịu.

Diễn biến tiếp theo càng khiến dư luận dậy sóng. Sau khi không được cấp phép, Thiện Y Thuần được cho là đã thử đăng ký bản quyền cho phiên bản remix để hợp thức hóa việc biểu diễn, nhưng vẫn bị cơ quan chức năng từ chối. Điều này khiến công chúng càng có thêm lý do để đặt dấu hỏi về tính hợp lệ cũng như thái độ tôn trọng bản quyền của nữ ca sĩ.

Cao trào chưa dừng lại khi nhạc sĩ Ngô Hướng Phi bất ngờ tố ngược Lý Vinh Hạo từng "hát chùa" ca khúc của mình. Tuy nhiên, phản ứng nhanh chóng từ phía nam ca sĩ cùng sự “đào bới” của cư dân mạng đã khiến tình thế đảo chiều. Bài hát được nhắc đến hóa ra chỉ được biểu diễn trong một sự kiện từ thiện, không nhằm mục đích thương mại, và bản quyền khi đó đã thuộc về một công ty khác. Nghi vấn nhanh chóng bị dập tắt, và Ngô Hướng Phi cũng không đưa ra thêm bằng chứng nào.

Đến rạng sáng 30/3, Thiện Y Thuần chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận chưa có ủy quyền bằng văn bản. Cô cho rằng việc kiểm tra bản quyền thuộc trách nhiệm của ban tổ chức và bản thân đã sơ suất khi không xác minh lại. Nữ ca sĩ cam kết ngừng biểu diễn, gỡ bỏ nội dung liên quan, đồng thời sẵn sàng chi trả toàn bộ phí bản quyền và bồi thường.

Phản hồi từ Lý Vinh Hạo lại một lần nữa đẩy câu chuyện lên cao trào. Nam ca sĩ từ chối nhận bồi thường với tuyên bố thẳng thắn: “Nếu muốn tiền thì ngay từ đầu đã cấp phép rồi”. Anh nhấn mạnh việc lên tiếng không phải vì lợi ích tài chính mà để bảo vệ gia đình và quyền lợi sáng tạo, đồng thời không loại trừ khả năng truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Làn sóng chỉ trích vì thế nhanh chóng vượt khỏi phạm vi tranh chấp bản quyền. Trên mạng xã hội, Thiện Y Thuần bị gán mác “nữ ca sĩ bị ghét nhất hiện tại”, với hàng loạt bình luận gay gắt xoay quanh thái độ làm nghề. Từ một giọng ca từng được tung hô nhờ kỹ thuật và tư duy âm nhạc, cô bị đặt câu hỏi về sự tôn trọng tác giả, cũng như ý thức nghề nghiệp cơ bản. Có thông tin cho rằng Thiện Y Thuần hiện chưa có tác phẩm nào đăng ký bản quyền với Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Trung Quốc. Dù chưa được xác nhận đầy đủ, chi tiết này vẫn bị cư dân mạng khai thác triệt để, biến thành luận điểm công kích rằng nữ ca sĩ “không có sản phẩm nhưng lại thích hát của người khác để đánh bóng tên tuổi”.

Thiện Y Thuần không phải ca sĩ vô danh. Sinh năm 2001, cô bước ra từ The Voice Trung Quốc với danh hiệu quán quân và nhanh chóng được xem là một trong những giọng ca trẻ nổi bật nhất. Chất giọng mezzo-soprano dày, kỹ thuật tốt, khả năng xử lý R&B linh hoạt từng giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, chính việc được kỳ vọng quá lớn cũng khiến mọi sai sót của cô bị soi xét khắt khe hơn bình thường.

Những tranh cãi về tính cách thẳng, biểu cảm lạnh hay cách ứng xử thiếu mềm mỏng trước đó từng khiến hình ảnh của Thiện Y Thuần gây chia rẽ. Nhưng lần này, câu chuyện không còn là cảm nhận cá nhân mà liên quan trực tiếp đến nguyên tắc nghề nghiệp. Khi ranh giới giữa sáng tạo và vi phạm bị vượt qua, khán giả không còn dễ dàng bỏ qua.

Ở thời điểm hiện tại, lời xin lỗi của Thiện Y Thuần vẫn chưa đủ để xoa dịu làn sóng phẫn nộ. Trong mắt công chúng, vấn đề không chỉ là một lần sơ suất, mà là cách một nghệ sĩ đối diện với quyền sở hữu trí tuệ và giá trị của người sáng tạo khác. Khi chính những yếu tố nền tảng này bị xem nhẹ, tài năng dù từng được ca ngợi đến đâu cũng khó giữ được hào quang lâu dài. Từ 1 giọng ca được ghi nhận thực lực, Thiện Y Thuần đang đứng trước nguy cơ đánh mất thiện cảm nhanh hơn bất kỳ cú bứt phá nào trong sự nghiệp. Và trong showbiz, đôi khi chỉ một lựa chọn sai cũng đủ khiến hình ảnh sụp đổ.