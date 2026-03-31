Nghệ sĩ Vbiz đa năng “nhạc nào cũng nhảy”, sau 16 năm gây bão MXH bởi 1 sản phẩm đầy tranh cãi

Jun Phạm (tên thật Phạm Duy Thuận, sinh ngày 24/7/1989 tại TP.HCM) là một trong những nghệ sĩ Vbiz hoạt động bền bỉ ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, viết sách và dẫn chương trình. Bước chân vào showbiz từ năm 2010 với tư cách thành viên nhóm nhạc 365daband do Ngô Thanh Vân sáng lập, Jun Phạm nhanh chóng ghi dấu nhờ ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát ổn định và phong cách trẻ trung, gần gũi. Trong khoảng thời gian hoạt động chung nhóm, anh góp phần tạo nên nhiều bản hit đình đám như Bống Bống Bang Bang, Baby Don’t Cry, Awakening…

Jun Phạm là mảnh ghép góp phần làm nên thành công của 365daband (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của Jun Phạm là khi 365daband tan rã vào năm 2016, mở lối đi riêng cho anh chàng phát triển hoạt động solo. Jun Phạm lựa chọn hướng đi nhẹ nhàng với dòng nhạc ballad, ghi dấu ấn qua những ca khúc giàu cảm xúc như Cô Gái Nhà Bên, Tân Thời, Thương Em Hơn Chính Anh … Không đóng khung bản thân trong 1 thể loạt, anh tiếp tục thử nghiệm với các dòng nhạc khác nhau từ pop, EDM đến âm hưởng dân gian đương đại, rõ nhất ở EP Thần Yêu.

Anh chàng thử nghiệm nhiều thể loại nhạc trên hành trình ca hát (Ảnh: FBNV)

Song song với âm nhạc, Jun Phạm còn tạo được dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực diễn xuất qua các dự án như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Về Quê Ăn Tết, series Cô Thắm Về Làng, 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy … Lối diễn tự nhiên, duyên dáng giúp anh ghi điểm trong các vai diễn giải trí lẫn yêu cầu chiều sâu.

Không chỉ vậy, Jun Phạm còn được yêu mến qua các chương trình thực tế như Chạy Đi Chờ Chi, Sao Nhập Ngũ và đặc biệt là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đồng hành cùng 32 Anh Tài, anh cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về hình ảnh lẫn tư duy làm nghề: không còn chỉ là một “cây hài” quen thuộc, Jun chủ động thử thách bản thân ở những phần thi đòi hỏi kỹ năng trình diễn, thể lực và concept. Chính sự lăn xả, hết mình nhưng vẫn giữ được nét duyên tự nhiên đã giúp làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động, đồng thời hút nhiều tệp fan mới hơn.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là cú hích lớn giúp Jun Phạm trở thành cái tên được yêu thích trong Vbiz (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh nghệ thuật biểu diễn, Jun Phạm còn là một nhà văn với nhiều tác phẩm được yêu thích như Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như, Có Ai Giữ Giùm Những Lãng Quên, 365 - Những Người Lạ Quen Thuộc, Thức Dậy Anh Vẫn Là Mơ và đặc biệt là Xứ Sở Miên Man - cuốn sách từng đạt Giải Sách Quốc gia hạng C. Văn phong của anh nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, phản ánh nhiều trải nghiệm cá nhân và góc nhìn trưởng thành về cuộc sống.

Năm 2026, Jun Phạm trở lại đường đua âm nhạc Việt với MV Truth Or Dare . Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng gây tranh cãi lớn trên MXH vì phần hình ảnh 18+ và chất lượng âm nhạc kém. Ở set quay phòng bếp, Jun Phạm thực hiện loạt cảnh được cho là khiêu khích, gợi dục thông qua đồ ăn. Cách lia máy quay, edit và hành động khó hiểu của Jun Phạm khiến Truth Or Dare trở thành một MV khó xem, làm người xem không thoải mái. Phần giai điệu bị nhận xét không bắt tai, thậm chí cũ kỹ và lỗi thời so với dòng chảy thị trường hiện tại.

Truth Or Dare đẩy Jun Phạm vào cuộc tranh cãi lớn nhất sự nghiệp

Đáng chú ý, anh chàng mới đây chia sẻ về những kỳ vọng đặt ra khi ấp ủ và phát hành MV Truth Or Dare . Nam ca sĩ dí dỏm tiết lộ: “Trong suốt 16 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ làm sản phẩm với áp lực mong cầu một bản 'hit'. Bởi vì tính ra tôi có bao giờ có hit đâu, đúng không? (Cười)”

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nhiều năm ca hát không mua nổi một căn nhà

Sau khi 365daband chính thức tan rã vào năm 2016, Jun Phạm rời khỏi nhà chung của nhóm và trở về sống cùng bố một thời gian. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ sớm nhận ra bản thân cần một không gian riêng để ổn định cuộc sống, từ đó quyết định mua căn hộ đầu tiên cho mình. Thời điểm ấy, Jun Phạm chỉ có khoảng 400 triệu đồng trong tay, một con số đủ để bắt đầu hình thức mua nhà trả góp. Khi đó, dù đã hoạt động nghệ thuật suốt 7-8 năm, anh vẫn chưa tích lũy đủ để sở hữu một căn nhà hoàn chỉnh.

Nhà văn Gào - cựu quản lý nhóm 365 từng tiết lộ, những ngày đầu mới thành lập, mỗi show diễn của nhóm chỉ nhận được khoảng 500.000 đồng tiền cát xê. Nhưng do mô hình hoạt động theo kiểu idol Hàn Quốc, khoản này lại phải chia 1 phần cho nghệ sĩ - 9 phần cho công ty,. Khoản cát xê của nhóm tiếp tục chia đều cho 5 thành viên. Tính ra, mỗi người nhận chỉ khoảng 10.000 đồng/show.

Jun Phạm từng chỉ nhận được cát xê 10.000 đồng khi còn hoạt động với 365daband (Ảnh: FBNV)

Thời điểm đó, mức lương cơ bản của mỗi thành viên chỉ tầm 2 triệu đồng/tháng, sau này mới được nâng lên 4 triệu. Phần lớn tiền kiếm được đều tái đầu tư cho hình ảnh: trang phục, make-up, thu âm, tập vũ đạo, MV… Công ty Ngô Thanh Vân phải gánh chi phí lớn để duy trì mô hình đào tạo idol đúng chuẩn. Chính Gào từng nói “đầu tư cho con người là thương vụ rủi ro siêu cấp” , bởi có thể mất nhiều năm mới thu hồi vốn hoặc mất trắng nếu nghệ sĩ không thể bật lên.

Đời tư của Jun Phạm khá kín tiếng nhưng không kém phần xúc động khi anh từng trải qua những mất mát lớn: mẹ qua đời năm 2007 và cha mất vào năm 2023. Những biến cố này ảnh hưởng sâu sắc đến con người và cách anh nhìn nhận cuộc sống. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng anh tin vào tình yêu nhưng không đặt nặng chuyện kết hôn, lựa chọn tập trung cho sự nghiệp và hành trình phát triển bản thân.