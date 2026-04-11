Tranh chấp hợp đồng, bị công ty mới nợ lương

Ngày 10/4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Baekhyun, Chen và Xiumin rời khỏi INB100, công ty do chính Baekhyun thành lập khi rời SM để hoạt động cá nhân. Theo The Fact, từ cuối tháng 3, phía bộ ba đã gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng tới bà Cha Ga Won - người đại diện của INB100. Nội dung văn bản yêu cầu làm rõ các hành vi vi phạm hợp đồng, đặc biệt là việc công ty chậm trễ thanh toán các khoản thu nhập chưa được quyết toán của nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau hơn hai tuần chờ đợi, Chen, Baekhyun và Xiumin vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Baekhyun, Chen và Xiumin ra thông báo rời khỏi INB100 (Ảnh:X)

Sự việc bắt nguồn từ khi INB100 sáp nhập và trở thành công ty con của tập đoàn One Hundred do bà Cha Ga Won đứng đầu. Bà Cha bị cáo buộc đã sử dụng tên tuổi của nhóm CBX để ký kết các hợp đồng thương mại lớn, thu về hàng chục tỷ won tiền ứng trước. Dù có nguồn thu lớn, công ty lại rơi vào tình trạng khủng hoảng, mất thanh khoản. Hậu quả là INB100 nợ nghệ sĩ hàng tỷ won thù lao, đồng thời chậm lương nhân viên và chi phí của các đối tác. Tình trạng kiệt quệ tài chính này khiến Chen, Baekhyun và Xiumin không thể duy trì các hoạt động nghệ thuật bình thường trong suốt nhiều tháng qua.

Chen - Baekhyun - Xiumin bị nợ hàng tỷ won thù lao

Đứng trước sự việc ồn ào, CEO Cha Ga Won đưa ra phản hồi: "Chúng tôi đang nỗ lực để bình thường hóa hoạt động của công ty. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tình hình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nhận thêm vốn đầu tư hoặc sử dụng tiền cá nhân của mình".

Trước đó, hàng loạt nghệ sĩ cùng hệ thống như The Boyz, Taemin, Lee Mujin, BE’O, VIVIZ và Lee Seung Gi đều đã lần lượt thông báo rời đi. Hiện tại, bà Cha đang phải đối mặt với 3 cáo buộc liên quan đến việc nhận tiền đầu tư nhưng không triển khai dự án, và cơ quan cảnh sát đã chính thức vào cuộc điều tra.

Kiện tụng bủa vây, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Khủng hoảng hiện tại của Chen, Baekhyun và Xiumin xuất phát từ cuộc chiến pháp lý kéo dài với SM Entertainment, đẩy cả 3 rơi vào tình thế vô cùng nan giải. Vào tháng 6/2023, bộ ba chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM. Sau đó Baekhyun lập công ty riêng và Chen cùng Xiumin gia nhập. Cả 3 vẫn có hợp đồng hoạt động cùng với EXO, tuy nhiên đến tháng 6/2024, bộ ba bất ngờ tổ chức họp báo tuyên bố từ chối trả khoản 10% lợi nhuận hoạt động cá nhân cho SM với lý do SM đã thất hứa trong việc hỗ trợ mức phí phân phối âm nhạc ưu đãi.

Cuộc chiến pháp lý giữa CBX và SM về vấn đề tranh chấp lợi nhuận kéo dài nhiều năm (Ảnh:X)

Hành động này đã châm ngòi cho một đại chiến pháp lý khốc liệt. SM lập tức kiện bộ ba vi phạm hợp đồng, trong khi ba nam ca sĩ kiện ngược lãnh đạo công ty cũ tội lừa đảo. Xuyên suốt từ năm 2024 đến cuối 2025, kiện tụng liên tục nổ ra và bộ ba thất bại khi thua liên tiếp 6 vụ kiện. Cảnh sát, Tòa án và Ủy ban Thương mại Công bằng đều bác bỏ mọi cáo buộc của ba người, khẳng định SM không vi phạm pháp luật. Cùng với đó, SM đã đình chỉ mọi hoạt động của Baekhyun, Chen và Xiumin với tư cách thành viên nhóm. Kể từ đó, EXO duy trì các lịch trình và tiến hành comeback với đội hình 5 thành viên.

Từ tranh chấp diễn ra, EXO hoạt động với đội hình 5 thành viên (Ảnh:X)

Đỉnh điểm vào tháng 2/2026, khi SM nộp đơn xin phong tỏa tài sản cá nhân của 3 thành viên để siết khoản nợ 10% doanh thu lên tới 2,6 tỷ won (khoảng 46,5 tỷ VNĐ). Lệnh phong tỏa nhắm thẳng vào các bất động sản giá trị, bao gồm căn hộ 1,6 tỷ won của Baekhyun tại Guri, căn hộ 700 triệu won của Xiumin tại Yongsan và 300 triệu won tiền cọc thuê nhà của Chen.

Danh tiếng của bộ ba bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các vụ kiện và scandal cá nhân (Ảnh:X)

Song song với các kiện tụng pháp lý, hình ảnh cá nhân của CBX cũng suy giảm nghiêm trọng trong mắt chúng. Tháng 9/2024, Baekhyun lộ clip vô tư phả khói thuốc lá điện tử mù mịt ngay trước mặt nhân viên trong một nhà hàng kín ở Macau. Đến tháng 3/2026, ngay giữa lúc bị SM siết tài sản, Xiumin lại bẽ bàng vướng lùm xùm bị công ty sản xuất tố cáo nợ 65,96 triệu won (hơn 1,2 tỷ VNĐ) chi phí làm MV Overdrop . Về phần Chen, nam ca sĩ hoàn toàn chìm vào im lặng sự nghiệp đóng băng, bị SM gạch bỏ hoàn toàn khỏi các dự án chung EXO.

EXO khởi động tour diễn vòng quanh thế giới mà không có sự góp mặt của Baekhyun - Chen - Xiumin (Ảnh:X)

EXO hoạt động sôi nổi

Tình hình của Chen, Baekhyun và Xiumin thể hiện sự đối lập rõ rệt khi đặt cạnh các hoạt động sôi nổi của EXO hiện tại. Trong khi bộ ba vắng bóng hoàn toàn trong các dự án chung, EXO với đội hình 5 thành viên vẫn tiếp tục tiến bước mạnh mẽ. Không chỉ có màn comeback thành công và liên tục ghi dấu ấn bằng các sân khấu trình diễn bùng nổ tại những lễ trao giải cuối năm, nhóm còn chứng minh sức hút không hề thuyên giảm.

Dù đã qua thời hoàng kim, nhưng việc EXO còn đồng hành và 5 trụ cột như D.O. (giọng ca chính), Suho (trưởng nhóm), Kai (nhảy chính), Chanyeol - Sehun (bộ đôi hút fan) đồng lòng giữ tên nhóm giúp EXO duy trì tệp fan cứng trung thành cực đông đảo.

Sắp tới, các thành viên EXO sẽ có concert tổ chức tại Việt Nam

Ngay trong ngày 10/4, các thành viên đã tổ chức thành công concert tại Seoul, chính thức khởi động World Tour hoành tráng. Đáng chú ý, sắp tới EXO cũng sẽ tổ chức concert tại Việt Nam trong khuôn khổ world tour này. Vé concert tại Việt Nam vừa mở bán cũng đã nhanh chóng "sold out" toàn bộ hạng vé.

Từ vị thế của những ngôi sao hàng đầu Kpop, chuỗi ồn ào khi tách lẻ đã đẩy Chen, Baekhyun và Xiumin vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bị công ty mới lừa gạt, vướng vòng lao lý bế tắc với công ty cũ, tài sản bị phong tỏa và danh tiếng sứt mẻ nghiêm trọng. Đồng thời với việc không thể hoạt động cùng nhóm cũ, chặng đường nghệ thuật sắp tới của bộ ba dự kiến sẽ còn rất nhiều chông gai.