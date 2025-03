Người đào tạo nhóm nhạc EXO, Red Velvet tham gia Tân Binh Toàn Năng

Cả hai đều là những chuyên gia hàng đầu của A-Top Company – đơn vị đào tạo ra loạt nhóm nhạc đình đám như EXO, Red Velvet, aespa, BTS, Super Junior…

Jinyoung Jang từng là ca sĩ và là cựu thành viên nhóm Black Beat. Năm 2013, anh thành lập A-Top Company và trở thành huấn luyện viên thanh nhạc tại SM Entertainment, trực tiếp đào tạo các nhóm nhạc K-pop đình đám như SHINee, EXO, Red Velvet, aespa, NCT, The Boyz, Everglow… Anh cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình đào tạo thần tượng tại Hàn Quốc, như SBS Kpop Star, Mnet Idol School, MBC Fantasy Boys…

Bộ đôi quyền lực của A-Top trở thành Huấn luyện viên thanh nhạc Tân Binh Toàn Năng

Sát cánh cùng Jinyoung Jang là Sungpil Kim – Giám đốc A-Top Company và huấn luyện viên thanh nhạc tại SM Entertainment. Trước khi trở thành chuyên gia đào tạo, anh đã để lại dấu ấn với loạt bản nhạc phim đình đám như I’m Sorry, I Love You; Goodbye Solo; Couple Of Trouble… Với kinh nghiệm hợp tác cùng các công ty giải trí lớn như HYBE, The Black Label, Yuehua Entertainment, Sungpil Kim hứa hẹn sẽ mang đến những kiến thức âm nhạc chuyên sâu cho các thí sinh Việt.

Jinyoung Jang và nhóm nhạc NCT

Sau thành công rực rỡ của loạt chương trình thực tế như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió, YeaH1 tiếp tục “chơi lớn” với một format hoàn toàn mới: Tân Binh Toàn Năng - Show It All. Đây là chương trình truyền hình thực tế theo format "sống còn" nhằm tìm ra nhóm nhạc nam thế hệ mới, với tham vọng vươn tầm quốc tế.

"Tân binh toàn năng" không chỉ là một chương trình thực tế mà còn là bệ phóng giúp nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới. Chương trình áp dụng mô hình huấn luyện chuẩn K-pop, bao gồm đào tạo chuyên sâu, xây dựng chiến lược debut, phát triển fanbase và tiếp cận thị trường quốc tế.

Chương trình còn quy tụ 3 nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu gồm Tóc Tiên, SOOBIN và Kay Trần. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ đình đám và mô hình tuyển chọn mới lạ khiến chương trình được kỳ vọng sẽ định hình lại văn hóa idol tại Việt Nam, tạo ra một nhóm nhạc toàn năng đủ sức chinh chiến thị trường âm nhạc quốc tế.

Với sự đầu tư bài bản và sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, Tân Binh Toàn Năng hứa hẹn sẽ mở ra một thế hệ nghệ sĩ chuyên nghiệp, góp phần đưa nền âm nhạc Việt Nam tiệm cận với thị trường toàn cầu.