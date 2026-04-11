Dương Edward được biết đến nhiều nhất khi tham gia Vietnam Idol 2016 và dừng lại ở top 5 chung cuộc. Ngoài ra, anh chàng cũng nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả qua chương trình The Masked Singer (Ca Sĩ Mặt Nạ), với biệt danh Kỳ Lân Lãng Tử. Mới đây, đại diện ekip của Dương Edward đã ra thông báo quan trọng về tình hình sức khỏe của nam ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Theo chia sẻ, Dương Edward hiện đã phải nhập viện điều trị do mắc viêm phổi kèm theo sốt cao. Tình trạng sức khỏe của anh phát sinh đột ngột, buộc phải tạm dừng toàn bộ hoạt động để theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Sự cố ngoài ý muốn này cũng khiến nhiều lịch trình biểu diễn và các kế hoạch đã thống nhất trước đó với đối tác bị ảnh hưởng. Phía đại diện bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ các đơn vị liên quan cũng như khán giả, đồng thời cho biết nam ca sĩ sẽ sớm trở lại khi tình hình sức khỏe trở nên ổn định. Sáng 11/4, Dương Edward đăng tải story truyền nước trong bệnh viện, kèm dòng caption: "Tự dưng ăn quả nghỉ dưỡng trọn gói 7 ngày 6 đêm".

Nguyên văn bản thông báo của ekip Dương Edward: THÔNG BÁO TỪ ĐẠI DIỆN NGHỆ SĨ DƯƠNG EDWARD Chúng tôi xin trân trọng thông báo: Do tình trạng viêm phổi kèm sốt cao, Dương Edward hiện đã nhập viện để theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Sự việc phát sinh ngoài mong muốn này đã và đang ảnh hưởng đến lịch trình biểu diễn cũng như các kế hoạch đã được thống nhất với quý đối tác và các anh/chị bầu show. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ quý vị trong giai đoạn này. Ngay khi tình trạng sức khỏe ổn định, Dương Edward sẽ sớm quay trở lại. Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của quý đối tác cùng khán giả. Đại diện nghệ sĩ Dương Edward

Thông tin Dương Edward nhập viện nhanh chóng lan truyền trên MXH. Nhiều khán giả cùng đồng nghiệp nổi tiếng trong showbiz đã đồng loạt gửi lời động viên, mong nam ca sĩ sớm hồi phục để trở lại sân khấu. Đồng thời, mọi người cũng nhắc nhở việc giữ gìn thể trạng giữa lịch trình làm việc dày đặc. Người đọc nhận ra nhiều ngôi sao Vbiz để lại bình luận dưới bài đăng của ekip Dương Edward như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tú, Văn Mai Hương, Quang Hà, BTV Hoài Anh…

Cho ai chưa biết, viêm phổi là tình trạng phổi bị nhiễm trùng, làm các túi khí chứa dịch hoặc mủ, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Với người bình thường đã mệt, còn với ca sĩ, đây là vấn đề ảnh hưởng khá nặng đến khả năng hát. Trước hết, viêm phổi làm giảm dung tích và sức mạnh của hơi thở, yếu tố cốt lõi khi ca hát. Người bệnh thường bị ho, khó thở, tức ngực nên rất khó giữ hơi dài hay kiểm soát cột hơi ổn định, dẫn đến hát bị hụt hơi, đuối sức, đặc biệt ở những đoạn cao hoặc cần nội lực.

Ngoài ra, tình trạng sốt, mệt mỏi và viêm nhiễm còn khiến cơ thể xuống sức nhanh, giọng hát không còn độ chắc và dễ bị run, chênh phô. Ho kéo dài cũng có thể gây kích ứng cổ họng, làm giọng khàn hoặc mất tiếng tạm thời. Vì vậy, với ca sĩ, viêm phổi gần như buộc phải ngừng biểu diễn để điều trị, nếu cố hát có thể làm bệnh nặng hơn và ảnh hưởng lâu dài đến giọng.

Dương Edward, tên thật là Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Dấu mốc quan trọng trong hành trình của Dương Edward là quãng thời gian học 6 năm tại Institute of Contemporary Music Performance (ICMP) ở London, Anh, cơ sở đào tạo âm nhạc đương đại uy tín, nơi nhiều nghệ sĩ indie và pop được mài giũa kỹ năng trình diễn, sáng tác, phối khí, sản xuất. Tại đây, anh không chỉ rèn luyện thanh nhạc mà còn học cách đọc vị khán giả, quản trị sân khấu và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ.

Tên tuổi của Dương Edward bắt đầu được chú ý rộng rãi khi anh đăng tải loạt video cover các ca khúc trong và ngoài nước như I’m Yours, Price Tag hay Mưa Trên Cuộc Tình trên YouTube. Trong đó, bản cover Tình Đơn Phương trở thành dấu mốc quan trọng khi đạt gần 100 triệu lượt xem, giúp nam ca sĩ xây dựng được tệp khán giả riêng và tạo chỗ đứng nhất định trên nền tảng số.

Năm 2019, Dương Edward ra mắt dự án Khúc Họa Tình gồm 12 ca khúc cover, tuy nhiên điều này cũng khiến anh vấp phải ý kiến cho rằng bản thân đang đi theo lối mòn, thiếu dấu ấn cá nhân.

Bước ngoặt gây bất ngờ xảy ra khi nam ca sĩ quyết định xóa loạt video nổi tiếng gồm Tình Đơn Phương, Mưa Trên Cuộc Tình và Cuộc Tình Trong Mưa những sản phẩm từng mang về tổng cộng khoảng 150 triệu lượt xem. Câu chuyện này sau đó được anh nhắc lại tại The Masked Singer Vietnam với cụm từ “đánh rơi 150 triệu view”, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc thoát khỏi hình ảnh ca sĩ cover để theo đuổi con đường âm nhạc riêng.

Dương Edward còn tích cực xuất hiện trên các chương trình như The Masked Singer Vietnam và Our Song Vietnam , qua đó mở rộng độ nhận diện và tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng.Trong những năm gần đây, anh dần khẳng định màu sắc âm nhạc riêng thông qua các sản phẩm như Định Mệnh Của Hai Ta, Ngược Chiều Trái Tim, Bảo Bối… cùng một EP mang đậm dấu ấn cá nhân, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.