Album mới của T.O.P bị cấm phát sóng, doanh thu ảm đạm

Làng nhạc Hàn Quốc vừa chứng kiến một pha “đối đầu” căng thẳng giữa nghệ sĩ và nhà đài khi Korean Broadcasting System (KBS) ra quyết định cấm phát sóng tới 7/11 ca khúc trong album mới của T.O.P. Lý do được đưa ra bao gồm: ca từ chứa yếu tố phản cảm, quảng cáo lộ liễu và đặc biệt là những nội dung bị cho là có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, liên quan đến chất kích thích.

Trước động thái này, T.O.P không thỏa hiệp. Nam rapper tuyên bố sẽ không chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào, khẳng định sản phẩm đã hoàn thiện và không cần can thiệp thêm. Điều này đồng nghĩa với việc anh chấp nhận vắng bóng hoàn toàn trên các chương trình truyền hình lớn. Trở lại khiến fan nức nở với album mới, nhưng T.O.P vẫn chưa thể vượt qua kiểm duyệt của đài quốc gia.

Ngày 03/04, T.O.P chính thức tái xuất với album ANOTHER DIMENSION , đánh dấu lần trở lại solo sau 13 năm. Sản phẩm thu về khoảng 1,47 triệu lượt stream trong ngày đầu tiên trên Spotify. Xét về doanh thu, album có số bán ra trong tuần đầu khá ảm đạm, chỉ khoảng 57 nghìn bản được tiêu thụ. Thậm chí có ngày doanh số rơi xuống mức 458 bản - con số khiêm tốn so với vị thế từng là một trong những tên tuổi dẫn đầu Kpop.

ANOTHER DIMENSION mang đậm dấu ấn cá nhân của T.O.P. Nội dung album xoay quanh những khủng hoảng kéo dài nhiều năm, lời tri ân gửi đến người hâm mộ và cả những tham chiếu đến BIGBANG - nhóm nhạc đã làm nên tên tuổi của anh. Đây không phải là một sản phẩm đại chúng dễ nghe, mà là lựa chọn thiên về tự sự và thử nghiệm, phản ánh rõ hướng đi độc lập của nam nghệ sĩ.

Từ “ông hoàng Kpop” đến ngôi sao hết thời

T.O.P, tên thật là Choi Seung-hyun (sinh năm 1987), từng được xem là một trong những rapper biểu tượng của Kpop khi hoạt động trong đội hình BIGBANG. Không chỉ thành công trong âm nhạc, anh còn ghi dấu ấn với vai trò diễn viên, nhà sưu tầm nghệ thuật và biểu tượng phong cách tại Hàn Quốc. Cùng với BIGBANG, T.O.P gây dựng vị thế nhóm nhạc nam biểu tượng, được gọi là "ông hoàng Kpop".

Giai đoạn 2008 - 2017 đánh dấu thời kỳ hoàng kim của T.O.P. Cùng BIGBANG, anh góp phần tạo nên hàng loạt bản hit mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ở mảng solo, các ca khúc như Doom Dada hay Turn It Up giúp anh định hình phong cách rap trầm, dị biệt và giàu tính nghệ thuật. Song song đó, sự nghiệp diễn xuất cũng thăng hoa với các dự án như IRIS , 71: Into the Fire hay Tazza: The Hidden Card , đưa T.O.P trở thành một trong những idol lấn sân điện ảnh thành công nhất.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2017 khi anh vướng scandal sử dụng chất cấm trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Hàn Quốc, kéo theo khủng hoảng cá nhân nghiêm trọng. T.O.P phải nhập viện vì dùng quá liều thuốc an thần và gần như biến mất khỏi làng giải trí trong nhiều năm sau đó. Từ vị thế “ông hoàng”, danh tiếng T.O.P rơi xuống vực.

T.O.P khủng hoảng hậu xuất ngũ

Cũng vì scandal chất cấm và cả loạt biến cố diễn ra khiến BIGBANG lao đao, T.O.P khủng hoảng hậu xuất ngũ. Nam rapper góp giọng duy nhất trong 1 ca khúc cùng BIGBANG - Still Life năm 2022, sau đó vắng bóng hoàn toàn khỏi các sự kiện giải trí. Năm 2023, T.O.P rời YG, tự mình gạch tên nhóm. T.O.P thừa nhận cảm giác tội lỗi khi scandal cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh tập thể, từ đó chủ động tách mình khỏi nhóm.

T.O.P hết thời hoàng kim, dần dần không còn là cái tên được săn đón trước. Bản thân nam rapper cũng quyết xé bỏ mác idol đại chúng. Việc phát hành ANOTHER DIMENSION cho thấy T.O.P đang theo đuổi hướng đi nghệ sĩ độc lập, đặt nặng yếu tố cá nhân và thử nghiệm hơn là thành tích thị trường.

Đến năm 2026, BIGBANG hoạt động với đội hình ba thành viên gồm G-DRAGON, Taeyang và Daesung. Bộ ba sắp có màn tái hợp gây chú ý tại Coachella. Fan vẫn mong T.O.P trở lại đội hình nhóm, nhưng thực tế rất khó xảy ra. Nhìn tổng thể, T.O.P lựa chọn rời xa hệ thống giải trí truyền thống để theo đuổi con đường nghệ sĩ độc lập, chấp nhận đánh đổi bằng sự phân hóa trong công chúng và những con số thành tích không còn rực rỡ như trước. Thời kỳ đỉnh cao của một “thần tượng” có thể đã qua, nhưng với T.O.P, hành trình của một nghệ sĩ mang dấu ấn cá nhân lại đang bước vào một chương hoàn toàn khác.