Sáng 11/4 (theo giờ Việt Nam), Coachella 2026 đã chính thức diễn ra tại thung lũng sa mạc cùng tên, California (Mỹ). Là lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, Coachella năm nay thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ đổ bộ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tại đây, line-up quy tụ loạt ngôi sao Pop đình đám toàn cầu như Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, XX, the Strokes, Addison Rae, Young Thug, KATSEYE, BIGBANG…

Là gương mặt hot nhất nhì làng Pop hai năm trở lại đây, sự xuất hiện của Sabrina giúp cô trở thành tâm điểm truyền thông hôm nay. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 biểu diễn tại Main Stage, khu vực biểu diễn lớn nhất và quan trọng nhất của lễ hội, chỉ dành cho các nghệ sĩ headline và những tên tuổi hàng đầu, với quy mô dàn dựng hoành tráng.

Kết hợp giữa hai phong cách của Short n’ Sweet và Man’s Best Friend, sân khấu của Sabrina tại Coachella là sự kết hợp giữa Hollywood, Broadway và không khí tiệc tùng kiểu Mỹ cổ điển, vừa sôi động vừa nóng bỏng như đúng tiết trời hừng hực ở vùng hoang mạc Coachella .

Màn trình diễn được dàn dựng công phu với bối cảnh sân khấu hoành tráng, nhiều set diễn thay đổi liên tục cùng 6 trang phục xuyên suốt 90 phút. Hơn thế nữa, Sabrina còn mời thêm nhiều tên tuổi lớn của Hollywood như Susan Sarandon, Corey Fogelmanis, Will Ferrell, Samuel L. Jackson… khiến người hâm mộ phải thắc mắc về kinh phí Sabrina đã bỏ ra để headline cho Coachella . Một số người bày tỏ sự tiếc nuối khi Madonna không góp mặt trên sân khấu như những đồn đoán trước đó.

Mở màn, Sabrina đưa khán giả bước vào một không gian trắng đen như một bộ phim điện ảnh thế kỷ trước. Cô lái xe xuyên qua vùng sa mạc tối, đối diện với phiên bản trẻ hơn của chính mình. Một viên cảnh sát do tài tử Sam Elliott thủ vai bất ngờ chặn lại, đưa ra lời cảnh báo cho cô về sân khấu phía trước.

Dù phần nhập vai kéo dài có phần lê thê, cộng thêm màn catwalk được dàn dựng cầu kỳ, nhưng khi ánh đèn sân khấu bừng sáng và phần nhạc chuyển mượt sang House Tour, bầu không khí tại Main Stage trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nửa đầu chương trình mang đậm nét cổ điển của làng giải trí. Những chiếc xe retro xuất hiện trước phông nền tái hiện ngọn đồi Hollywood, để lộ dòng chữ “SABRINAWOOD” khổng lồ sau dãy núi thu nhỏ.

Xuyên suốt set diễn gồm 20 ca khúc, Sabrina tri ân tới Marilyn Monroe không chỉ nhờ cách makeup sang trọng, sắc sảo mà còn trong cách cô nàng khéo léo dung hoà giữa sự gợi cảm và nét tự trào duyên dáng - đã được Sabrina thể hiện từ Short n’ Sweet và Man’s Best Friend.

Giọng hát của Carpenter chắc mic, trình diễn live xuất sắc dù vừa thể hiện vũ đạo, vừa di chuyển liên tục qua các set sân khấu. Mang hình tượng pop girl thiên hướng performer, Sabrina từ bao lâu nay vẫn luôn bị đánh giá thấp về khoản ca hát nhưng một điều không ai biết là cô nàng được đào tạo bài bản về thanh nhạc từ khi còn ở lứa tuổi teen. Điều này thể hiện rõ nhất là khi tới tiết mục We Almost Broke Up Again Last Night, cô nàng phô diễn vocal nội lực cùng vũ đạo mạnh mẽ, yêu cầu nhiều thể lực.

Các tiết mục như Manchild, Taste, Please Please Pleas e tiếp tục giữ nhiệt cho Coachella với phần dàn dựng sinh động, tận dụng tối đa không gian sân khấu, tạo nên hiệu ứng thị giác bùng nổ. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngọc nữ Anya Taylor-Joy trên livestream càng khiến người hâm mộ như vỡ oà trong cảm xúc.

2 huyền thoại diễn xuất là Will Ferrell và Samuel L. Jackson cũng mang đến sự bất ngờ cho khán giả, khuấy động bầu không khí nhờ khiếu hài hước của 2 ông.

Phần kết của đêm diễn là sân khấu mang cảm hứng Broadway với những bảng đèn billboard rực rỡ. Ở đó, Sabrina nhìn lại hành trình từ Coachella 2024, khi Espresso còn là ca khúc xa lạ với khán giả, đến hiện tại, khi cô đã trở thành headliner của Coachella 2026, đồng thời là gương mặt dẫn đầu lứa nghệ sĩ gen Z làng nhạc Pop thế giới.

Sabrina khép lại set diễn với ca khúc Tears , với cơn mưa nước mát lạnh và phong cách trình diễn vừa táo bạo vừa dí dỏm, trước khi rời sân khấu trên chiếc xe quen thuộc. Đây là một màn kết trọn vẹn cho một set diễn tham vọng, đậm tính giải trí và khẳng định rõ nét vị thế của cô trong thế hệ pop star mới.

Tổng hợp lại, Sabrina dàn dựng hơn 10 set sân khấu từ không gian sa mạc cho tới sân khấu chính, thay 6 bộ trang phục quyến rũ, hát live 20 ca khúc xuyên suốt 90 phút cùng quy mô lớn từ dancer đến hiệu ứng sân khấu - âm thanh - LED - ánh sáng.

MXH tràn ngập lời khen, ca ngợi tư duy âm nhạc lẫn hình ảnh của Sabrina khi cô nàng vẽ nên một Hollywood xa hoa, cổ điển, mang thẩm mỹ vượt thời gian. Nhiều khán giả tấm tắc khâm phục nữ ca sĩ 1m50, cho rằng set diễn phải tốn của của một khoản 5-8 triệu đô (khoảng 130 tỷ - 200 tỷ).

Không tránh được tranh cãi

Tuy nhiên, một chi tiết gây tranh cãi không nhỏ là khi Sabrina ném xương cho dàn dancer nam trong bộ trang phục chú chó trong tiết mục Manchild. Vốn đã mang thông điệp chỉ trích bản lĩnh và tính cách của phái mạnh, ý tưởng tưởng này của Sabrina bị cho là hành động “nữ quyền độc hại”, không thực sự cần thiết.

Một điểm trừ trong flow trình diễn là phân đoạn interlude kéo dài gần 7 phút với nữ diễn viên Susan Sarandon trong vai Sabrina lớn tuổi. Chính vì những ca khúc trước đó vô cùng rực lửa nên khoảnh khắc Sabrina bỏ mic không hát mà chỉ diễn kịch, vô tình khiến mạch chương trình bị hụt hơi ở giữa set.

Trên MXH, netizen đồng tình cho rằng phân cảnh này rườm rà, không cần thiết, làm gián đoạn nhịp xem show. Sự xuất hiện của Corey Fogelmanis cũng không đủ để cứu vãn tiết mục này. Phải đến khi Feather vang lên, Coachella của Sabrina mới lấy lại phong độ, với set sân khấu hoàng kim lấp lánh, hoành tráng.

Sabrina Carpenter (sinh năm 1999) là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng người Mỹ, được coi là một trong những pop girl thế hệ mới tiêu biểu của US-UK. Tuy gia nhập làng giải trí từ nhỏ, nhưng phải đến năm 2024, Sabrina Carpenter mới vụt sáng thành siêu sao toàn cầu.

Việc được lựa chọn làm headliner tại Coachella 2026 không phải là điều bất ngờ, khi Sabrina sở hữu đủ các yếu tố mà lễ hội âm nhạc này tìm kiếm ở một nghệ sĩ dẫn đầu: độ nhận diện toàn cầu, lượng hit lớn, mang tính giải trí cao, khả năng làm chủ sân khấu tốt và đặc biệt là tư duy dàn dựng sân khấu

Đáng chú ý, chỉ hai năm trước đó tại Coachella 2024, Sabrina vẫn còn là một cái tên đang trên đà phát triển sự nghiệp. Khi ấy, cô trình diễn Espresso ngay sau khi phát hành, phần đông khán giả thậm chí chưa kịp thuộc lời. Thế nhưng, chính sân khấu đó lại trở thành bước đệm quan trọng, giúp Espresso viral và đánh dấu thời khắc một bản hit chuẩn bị phủ sóng mọi ngõ ngách.

Từ Coachella 2024, Sabrina “đổi đời” thành hiện tượng nhạc pop mới. Liên hoàn hit từ Espresso đến Please Please Please và full album Short n' Sweet phát hành năm đó càn quét làng nhạc. Sau 2 năm, Sabrina đã thực hiện được lời hứa quay trở lại Coachella khi là headliner. Không còn là hình ảnh công chúa Disney ngày nào, cô chuyển mình thành một pop girl gợi cảm, độc lập và cá tính - một công thức đang rất được lòng khán giả đại chúng. Hiện tại, Instagram của Sabrina Carpenter có hơn 51 triệu người theo dõi, fan đông đảo top đầu lứa ca sĩ trẻ.

Thành công nối tiếp với Man’s Best Friend , khi Sabrina đẩy mạnh concept trưởng thành hơn, khai thác các chủ đề về tình yêu và giới tính dưới góc nhìn châm biếm. Chính tư duy hình ảnh mới mẻ cùng khả năng xây dựng concept biến hoá đã giúp cô tạo ra dấu ấn riêng biệt giữa một thế hệ popstar đang cạnh tranh khốc liệt. Và hiện tại, nữ ca sĩ chính là một trong những gương mặt được lựa chọn đại diện cho làn sóng nhạc pop mới, với tương lai cực kỳ rộng mở.