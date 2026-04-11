Tranh cãi sao nữ thái độ với Trang Pháp: Căng thẳng hất tay đồng đội, coi thường thí sinh bị loại?

Vương Mông - nhân vật gây tranh cãi nhất Đạp Gió 2026

Ngày 10/4, Đạp Gió 2026 đã lên sóng nửa đầu Công diễn 1, hé lộ phần trình diễn của 5 đội đầu tiên. Qua vòng tiểu khảo, 2 team nguy hiểm là Hám Thanh Tử và Trang Pháp, sẽ phải PK với 4 team khác nhau. Ở tập mới nhất, team Hám Thanh Tử sẽ phải đối đầu với lực lượng của 4 đội trưởng gồm Trương Nguyệt, Diệp Nhất Thiến, Tôn Di và Tăng Bái Tử. 2 đội trưởng của 2 team thấp điểm nhất sẽ bước vào trận đấu 1:1 - ai thua thì thành viên có phiếu bầu ít hơn sẽ bị loại.

Kết quả cho thấy team Tôn Di và Hám Thanh Tử lọt vào top nguy hiểm với số vote lần lượt là 845 và 822 điểm. Cuối cùng, Tôn Di bại trận và Triệu Tử Kỳ là Tỷ Tỷ đầu tiên phải dừng cuộc chơi. Điều này đã vấp phải tranh cãi lớn khi netizen cho rằng BTC Đạp Gió thiên vị rõ rệt team Hám Thanh Tử bởi màn trình diễn của họ gần như hát nhép 100%, chưa kể chất lượng giọng hát bị đánh giá là dở tệ. Trong khi đó, team Tôn Di lại trình diễn live từ đầu đến cuối, song bị “xử ép” với số vote thấp hơn.

Không chỉ vậy, cách thức bỏ phiếu cũng bị nghi ngờ thiếu minh bạch, thậm chí khán giả tại trường quay còn hô vang “có dàn xếp”, cho rằng kết quả phụ thuộc vào yếu tố cảm tính hoặc kịch bản hơn là thực lực. Quy trình ghi hình cũng gây tranh cãi khi ban đầu chương trình định để chính Tôn Di công bố việc loại thành viên, sau đó lại đổi sang MC, càng dấy lên nghi vấn có sự dàn xếp.

Máy quay lia tới dàn thí sinh còn lại trong phòng chờ, cho thấy ai cũng đứng lên, sụt sịt khóc, bày tỏ sự tiếc nuối tới Triệu Tử Kỳ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Vương Mông, nữ vận động viên từng tỏ thái độ với Trang Pháp, vẫn ngồi vắt chéo chân và khoanh tay nhìn màn hình. Đến cả thành viên cùng nhóm là Lý Tiểu Nhiễm cũng thấy khó xử, cầm tay Vương Mông để kéo cô đứng dậy nhưng bị cựu nhà vô địch Olympic lạnh lùng hất thẳng tay, đẩy người đồng đội ra. Chịu thua trước hành động của Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm đành bất lực bỏ cuộc.

Làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng nhanh chóng bùng lên trong đêm sau khi Vương Mông được cho là có hành động thiếu hợp tác. Nhiều ý kiến cho rằng, dù không hài lòng ở vấn đề gì, việc cô ngồi khoanh tay, không đứng dậy và thậm chí hất tay Lý Tiểu Nhiễm giữa lúc cả trường quay đang thể hiện sự thương cảm tới Triệu Tử Kỳ là hành động kém tinh tế, thậm chí có người cảm thấy Vương Mông coi thường thí sinh bị loại.

Sáng hôm sau, một đoạn clip phỏng vấn sau trường quay đã được đăng tải trên MXH, ghi lại cảm xúc thật sự của Vương Mông và lý do tại sao cô từ chối đứng lên. Nữ vận động viên thẳng thắn nói: "Người trong giới thể thao như tôi không thể chấp nhận kiểu kịch bản này" , nhấn mạnh nguyên tắc "thua cũng phải rõ ràng" trong thi đấu.

Phát ngôn của Vương Mông nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều: một bên ủng hộ sự thẳng thắn, cho rằng cô ám chỉ những “luật ngầm” của chương trình và sự thiếu công bằng; bên còn lại cho rằng gameshow cần yếu tố kịch tính. Chung quy lại, vụ việc được xem là sự va chạm giữa hai hệ giá trị: một bên là tiêu chuẩn công bằng tuyệt đối của thể thao, bên kia là cách vận hành của showbiz.

Tại vòng solo đầu tiên, Vương Mông để thua Trang Pháp với khoảng cách 3 điểm. Nếu đại diện Việt Nam bày tỏ sự vui mừng, thiện chí tới đối thủ thì Vương Mông laij lộ thái độ căng cứng, gần như không nở nụ cười và cũng tránh ánh mắt của Trang Pháp. Vương Mông nhận không ít phản ứng tiêu cực về thái độ vô cảm, không phục trước chiến thắng của Trang Pháp.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trung lập hơn, cho rằng việc Vương Mông lộ cảm xúc thất vọng là điều dễ hiểu trong một cuộc thi khắc nghiệt, đặc biệt khi kết quả chỉ chênh lệch vài phiếu.

Khó cho Trang Pháp

Bước vào vòng Công diễn 1 của Đạp Gió 2026 , đội hình của Trang Pháp được xác định gồm hai thành viên là Duy Nina và Giang Ngữ Thần. Nhóm phải đảm nhận ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại , bản hit đình đám của Thái Y Lâm với tiết tấu nhanh, nhiều đoạn xử lý khó, đòi hỏi cả kỹ năng thanh nhạc lẫn vũ đạo ổn định. Tuy nhiên, thử thách trở nên “quá tải” khi cả đội chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để chuẩn bị cho buổi tiểu khảo trước ban cố vấn. Đây là khoảng thời gian bị đánh giá là không đủ để hoàn thiện một tiết mục phức tạp, đặc biệt với một đội hình còn nhiều hạn chế.

hóm phải đảm nhận ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại với tiết tấu nhanh, nhiều đoạn xử lý khó, đòi hỏi cả kỹ năng thanh nhạc lẫn vũ đạo ổn định

Thực tế, hai thành viên Duy Nina và Giang Ngữ Thần đều không phải những gương mặt có thế mạnh về ca hát hay sân khấu, khiến tổng thể đội bị đánh giá là khá yếu về thực lực. Áp lực càng đè nặng lên vai Trang Pháp, khi cô vừa phải gánh vai trò đội trưởng, vừa phải “cân team” vì đồng đội còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, rào cản ngôn ngữ cũng trở thành một trở ngại lớn vì nữ ca sĩ vẫn chưa thực sự thành thạo tiếng Trung, khiến việc học lời, phát âm và truyền tải cảm xúc trong một ca khúc nhịp độ cao trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Không ngoài dự đoán, trong buổi mini test, đội của Trang Pháp đã có màn thể hiện kém thuyết phục. Việc thiếu thời gian tập luyện khiến các thành viên liên tục hụt hơi, quên lời, thậm chí phải dùng “phao” khi biểu diễn. Kết quả, cả nhóm rơi xuống cuối bảng xếp hạng, đẩy Trang Pháp vào tình thế “khó chồng khó”. Với tư cách đội trưởng của đội chót bảng, cô buộc phải nhận thêm nhiệm vụ biểu diễn solo ca khúc Là Anh hoàn toàn bằng tiếng Trung.

Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian ngắn, Trang Pháp phải cùng lúc xử lý hai bài hát tiếng Trung với yêu cầu cao về phát âm và biểu cảm, khiến người hâm mộ lo lắng mà còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng bứt phá của cô trong chặng đua đầy khắc nghiệt này.