Tâm thư cảm động của chị gái Trang Pháp

Sau vòng solo và tiểu khảo, Đạp Gió 2026 chuẩn bị bước vào Công diễn đầu tiên của mùa giải. 33 Tỷ Tỷ chia thành 10 đội, cùng nhau tranh tài để tìm ra top 8 an toàn. 4 đội trưởng đại diện cho 4 team có điểm thấp nhất sẽ chia ra thi 1:1. Nếu bại trận, 1 thành viên thuộc mỗi đội thua sẽ phải dừng cuộc chơi. Ở nửa đầu Công diễn 1, team Tôn Di phải chào tạm biệt Triệu Tử Kỳ.

Thời gian tập luyện và ghi hình rất sít sao, gần như không có khoảng trống để cho các nghệ sĩ nghỉ ngơi. Các team cũng chỉ có vài ngày để ghi nhớ toàn bộ tiết mục để trình diễn trên sân khấu được phát sóng trực tiếp. Không qua hậu kỹ, không chỉnh sửa hay cắt ghép, áp lực đè nén lên 33 thí sinh vô cùng lớn, buộc mỗi người phải tập trung và phát huy tối đa năng lực.

Ngày 10/4, chị gái của Trang Pháp - Quỳnh Trang - đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân và đã thu hút sự quan tâm của netizen. Cô kể rằng hai chị em sống xa nhau nhiều năm, hiếm khi có mặt trong những cột mốc quan trọng của nhau, thậm chí nhiều chuyện chỉ biết qua MXH. Tuy vậy, giữa họ vẫn có một sợi dây kết nối bền chặt, đặc biệt là âm nhạc, điểm chung hiếm hoi nhưng đủ để cả hai “bắt sóng” và đồng hành khi có dịp làm việc cùng.

Quỳnh Trang cũng nhắc lại những ngày đầu Trang Pháp debut còn nhiều vụng về, dễ mất bình tĩnh trước áp lực, nhưng theo thời gian đã trưởng thành và bản lĩnh hơn, thậm chí trở thành người tạo áp lực ngược cho sân khấu và đồng nghiệp.

Đáng chú ý, Quỳnh Trang tiết lộ cả hai chị em đều gặp vấn đề về viêm xoang, điều tưởng nhỏ bé nhưng lại ảnh hưởng không ít đến việc ca hát, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khác so với Việt Nam và cường độ làm việc khắc nghiệt ở Trung Quốc. Với Trang Pháp đang tham gia Đạp Gió 2026 , việc vừa tập luyện, biểu diễn liên tục, vừa phải đối mặt với tình trạng sức khỏe này càng khiến chị gái không khỏi lo lắng.

Dù vậy, Quỳnh Trang vẫn chọn cách động viên em gái hãy coi thử thách như một phần tất yếu khi theo đuổi đam mê. Với cô, việc được làm điều mình yêu thích, dù có sóng gió hay chông gai, vẫn là một dạng may mắn, và Trang Pháp chỉ cần “chơi tới bến”, còn kết quả thì cứ để tự nhiên.

Nguyên văn tâm thư của Quỳnh Trang gửi Trang Pháp: Nhà có hai chị em, ở hai đầu đất nước, đã hơn 15 năm... ... Tới mức không còn nhớ nổi đâu là lần sinh nhật cuối cùng có mặt đầy đủ cả hai đứa. Sự kiện "trọng đại" đầu tiên của nó mà em có mặt là buổi họp báo ra mắt album Runaway. Bao nhiêu sự "lọng cọng" của "lần đầu làm chuyện ấy" em chứng kiến hết (đấy chính là cái lần mà nó tốn gần 1 triệu tiền taxi đi qua đi lại giữa quận 7 và quận 1 vì quên đồ). Nó không kiệt sức, nhưng đã mất bình tĩnh tới mức suýt bật khóc vì SÓNG GIÓ ngoài ý muốn. Nó debut bằng những ngô nghê và vụng về của một cô bé hậu đậu (khác Nobita về giới tính). Mà trộm vía, rồi thì đâu cũng có đó! Sự kiện gần nhất mà hai đứa làm chung là Lễ hội mùa hè Việt Nam - Vương quốc Anh và đón tàu HMS Richmond thăm thành phố Hồ Chí Minh. Hai cá tính trái ngược nhau mà trộm vía đụng nhau cũng nhè nhẹ, chắc bởi thứ duy nhất mà em và nó dễ đồng thuận là âm nhạc. Từ cách chọn bài, tư duy dựng bài đến cách thể hiện, cứ một đứa nói, một đứa khen hay, tay chân cứ gọi là vỗ nhau bồm bộp (đoạn này hiện ra cái mặt nó lúc nghĩ ra một đoạn X-part hay, đấy, là nó đấy). Lần này sóng gió không đến với nó, nhưng nó là người tạo ra CHÔNG GAI cho các nghệ sĩ còn lại trong đêm diễn. Sau khi nó kết thúc bài hát thứ ba "Set fire to the rain", trời đang đẹp chuyển sang mưa, mưa "rộn ràng", mưa "dồn dập", mưa "đập vào mặt", mưa như chưa từng bao giờ được mưa. Và người kết thúc show, cũng là người gánh chịu chông gai ấy là Anh trai Đăng Khôi. Mà trộm vía, không khán giả nào chịu về, thậm chí nhiều người buông ô, chạy ra khỏi mái che để lên sân khấu nhảy cùng anh Khôi tới tận cuối chương trình. Những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của hai đứa, thường chẳng đứa nào có mặt. Thậm chí, nhiều khi đứa này hoàn thành xong rồi đứa kia mới biết, và biết qua... mạng xã hội. Nhưng quan trọng gì đâu, miễn biết là được . Thế nên, với cái kiểu người đi tới đâu SÓNG GIÓ theo tới đó, lại còn tự sản xuất ra được CHÔNG GAI như nó, thì những gì đang diễn ra ở ChengFeng năm nay là hoàn toàn dễ hiểu. Gặp thử thách khi đang làm điều mình thích, mình yêu, mình đam mê chẳng phải cũng là một loại may mắn hay sao? Cứ chơi thôi, chơi tới bến xem nào, còn kết quả thì hãy để... trộm vía tỉ lần! Thực ra, em lo cho sức khỏe của nó nhiều hơn (vì ngoài âm nhạc ra thì em và nó còn một điểm chung là xoang - tự hào quá). Và vì lo cho nó nên ý định đầu tiên của em khi viết post này là thể hiện nỗi lo lắng, quan tâm của một bà chị đến đứa em gái của mình, để "lấy cảm xúc của người đọc", để "chạm đến trái tim của khán giả" đấy. Em đã tưởng tượng ra là sẽ nhận được những comment kiểu "Ôi xúc động quá!", "Tôi đã rơi nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ này!", vân vân và mây mây... Xong thế nào ý, dòng đời nó cứ đưa đẩy, trả em về đúng cái giọng văn của mình, không làm sao lái được sang thể loại bi kịch hay tâm lý tình cảm hoặc lãng mạn bi thương. Đã thế, cứ thuận theo dòng thôi, nước lên thì thuyền lên. Khó quá thì mình chơi kiểu khó! Nhớ chưa, Trang Phap? Người hâm mộ không khỏi cảm động và ngưỡng mộ tình cảm chị em giữa 2 người. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả biết được Trang Pháp mắc căn bệnh viêm xoang. Nhiều netizen gửi lời chúc sức khỏe tới nữ ca sĩ, hy vọng cô sẽ chiến đấu thật hết mình tại Công diễn 1 và sau đó nghỉ ngơi một chút, hồi phục lại năng lượng và thể trạng cơ thể.

Căn bệnh chưa từng tiết lộ có thể gây khó dễ cho Trang Pháp

Viêm xoang là tình trạng các hốc xoang quanh mũi bị viêm, thường do nhiễm trùng, dị ứng hoặc thay đổi thời tiết, khiến dịch nhầy bị ứ đọng và gây tắc nghẽn. Người mắc bệnh thường gặp các triệu chứng như nghẹt mũi, đau nhức vùng trán - má, đau đầu, mệt mỏi và giảm khứu giác. Dù không phải bệnh nguy hiểm, viêm xoang lại gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt với những người làm công việc liên quan đến giọng nói.

Với ca sĩ, viêm xoang ảnh hưởng khá rõ đến chất lượng biểu diễn. Khi xoang bị tắc, âm thanh không còn độ vang tự nhiên, khiến giọng hát trở nên bí, đục và thiếu sáng. Đồng thời, tình trạng nghẹt mũi cũng làm việc kiểm soát hơi thở khó khăn hơn, dễ dẫn đến hụt hơi hoặc chênh phô, nhất là ở những đoạn cao. Cảm giác nặng đầu, đau mặt còn khiến ca sĩ nhanh xuống sức khi biểu diễn liên tục. Về lâu dài, nếu không kiểm soát tốt, viêm xoang có thể kéo theo các vấn đề ở họng như viêm họng hay khàn tiếng do dịch nhầy chảy xuống, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ.

Trang Pháp hiện vừa phải trình diễn tiết mục nhóm Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại , vừa phải chuẩn bị thêm một ca khúc tiếng Trung khác để phòng trường hợp team không lọt top an toàn. Lịch trình dày đặc, cộng thêm việc cô nàng gần như quán xuyến hết việc tập luyện và kèm cặp cho 2 thí sinh “quả tạ” Giang Ngữ Thần và Duy Nina, Trang Pháp được cho có nguy cơ kiệt sức hậu Công diễn đầu tiên.

Trước đó, Trang Pháp đã có dấu hiệu không khỏe từ trước khi sang Trung Quốc ghi hình Đạp Gió 2026 , nhưng vì lịch trình dày đặc nên chưa kịp đi khám. Sau khi đặt chân đến xứ tỷ dân, nữ ca sĩ mới tranh thủ tới bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị. May mắn, tình trạng của cô không quá nghiêm trọng nên không cần nhập viện, chỉ theo dõi và dùng thuốc rồi trở về trong ngày.

Năm 2016, Trang Pháp buộc phải rút lui khỏi Bước Nhảy Hoàn Vũ vì vấn đề sức khỏe. Dù vậy, cô vẫn xuất hiện tại trường quay cùng bạn nhảy với vai trò khách mời. Tuy nhiên, trong lúc ở hậu trường, nữ ca sĩ bất ngờ ngã khuỵu, ôm ngực trái vì cơn đau tim, khiến đồng nghiệp và ê-kíp không khỏi hoảng hốt, lo lắng.

Sau khi được nghỉ ngơi, Trang Pháp dần ổn định trở lại và tiếp tục ra sân khấu để cổ vũ các thí sinh. Trước đó, Dương Khắc Linh từng chia sẻ cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh tim, căn bệnh có thể khiến tim đập nhanh, khó thở và thậm chí dẫn đến ngất xỉu khi tái phát.