KATSEYE phá đảo Coachella

Màn trình diễn của KATSEYE tại Coachella 2026 vừa ngày 11/04 (giờ Việt Nam) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc toàn cầu. Đây là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của nhóm nữ đình đám, nhưng đồng thời cũng kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều xoay quanh phong độ biểu diễn và vấn đề nội bộ.

KATSEYE biểu diễn tại Coachella với đội hình 5 thành viên

Sân khấu lần này của KATSEYE được đầu tư mạnh tay về âm nhạc lẫn hình ảnh, thể hiện rõ tham vọng “đánh chiếm” thị trường Mỹ của liên minh HYBE x Geffen. Trong lần đầu chào sân lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, KATSEYE đã trình diễn tại Sahara Stage - sân khấu quy mô thứ 2, mang tính biểu tượng của Coachella chỉ sau sân khấu chính. Sahara cũng là sân khấu BLACKPINK lần đầu diễn tại Coachella vào năm 2019, sau đó là Lisa diễn solo năm ngoái. Sân khấu này thường dành cho các nghệ sĩ theo đuổi phong cách âm nhạc sôi động, giàu năng lượng, kết hợp vũ đạo và dàn dựng sân khấu hoành tráng. Chỉ bấy nhiêu cũng cho thấy vị thế đáng kể của KATSEYE ở Mỹ dù chỉ mới ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

KATSEYE và bộ ba KPop Demon Hunters cùng diễn Golden

KATSEYE mang đến những ca khúc hot của nhóm như Touch, Gameboy, Gnarly, Gabriella,... Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của set diễn là màn kết hợp với các nghệ sĩ khách mời Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami trong ca khúc Golden - nhạc phim KPop Demon Hunters vừa thắng cả Grammy và Oscar 2026. Sự xuất hiện của tổng cộng 8 giọng ca trên sân khấu mang lại hiệu ứng hòa thanh ấn tượng, là điểm nhấn gây sốt suốt set diễn.

Ejae - 1 trong 3 giọng ca lồng tiếng cho nhóm HUNTR/X

KATSEYE và KPop Demon Hunters là những đại diện Kpop thế hệ mới ở thị trường quốc tế

Phần hình ảnh của KATSEYE cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Trưởng nhóm Sophia gây sốt với kiểu tóc dip-dye lấy cảm hứng từ biểu tượng Debbie Harry của thập niên 70, trong khi cả nhóm ra mắt loạt trang phục sân khấu mới theo phong cách “magical girl” đầy màu sắc và cá tính. Các tạp chí thời trang lớn như Vogue hay Nylon đều ghi nhận sự đầu tư chỉn chu và định hướng hình ảnh rõ nét của nhóm.

Phần hình ảnh của KATSEYE được khen ngợi

Sức hút của KATSEYE còn lan rộng trên các nền tảng số. Từ khóa “KATSEYE Coachella” đạt mức độ quan tâm tối đa trên Google Trends vào ngày 08/04, đưa nhóm lọt Top 3 nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất tại lễ hội năm nay, chỉ đứng sau Sabrina Carpenter và BINI. Chiến dịch quảng bá với hình ảnh “Mona Lisa uống trà” cùng thông điệp “Pinky Up” cho màn comeback mới nhất cũng phủ sóng mạnh mẽ tại khu vực Indio, trở thành điểm check-in viral của khán giả tham dự.

Tranh cãi bủa vây, kỹ năng live bị chê

Tuy nhiên, song song với hiệu ứng truyền thông tích cực, KATSEYE cũng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích không nhỏ. Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất chính là kỹ năng hát live. Nhiều đoạn video lan truyền trên TikTok cho thấy nhóm có dấu hiệu hụt hơi, chênh phô trong các tiết mục đòi hỏi vũ đạo mạnh như Gnarly hay Gabriella. Một bộ phận khán giả cho rằng nhóm vẫn phụ thuộc quá nhiều vào backtrack, khiến phần vocal thực tế trở nên mờ nhạt trong tổng thể sân khấu.

Sân khấu Gabriella vấp phải tranh cãi của KATSEYE

Câu chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi đặt trong bối cảnh Coachella vốn là nơi đề cao năng lực trình diễn live. So sánh với những tranh cãi tương tự từng xảy ra với LE SSERAFIM tại Coachella 2024, KATSEYE đang lặp lại bài toán quen thuộc của các nhóm nhạc trẻ: hình ảnh tốt, năng lượng cao nhưng chưa đủ ổn định về giọng hát.

KATSEYE vấp phải ý kiến trái chiều về khả năng live

Sân khấu đầu tư vũ đạo nhưng giọng hát là điểm yếu

Kể cả việc mang siêu hit Golden thắng giải Oscar lên sân khấu, thể hiện thực lực với note cao cũng không thể cứu vãn tình hình. Nhiều người cho rằng giọng hát KATSEYE lép vế, để bộ ba lồng tiếng KPop Demon Hunters "gánh" phần nhiều.

Phản ứng trái chiều xoay quanh KATSEYE tại Coachella:

- Đúng là gà nhà HYBE, mấy cô này hát hò cứ kiểu gì.

- Hát không lực lắm nhỉ? Tưởng đây là nhóm live hay nhất của HYBE rồi.

- Bài Golden vẫn để 3 chị kia gánh hết.

- Mang cả nhạc Oscar lên để "ké fame" nhưng hát không hay.

- Về luyện tập lại đi, đã thiếu át chủ bài mà còn live dở thì sao được.

Một điểm nóng khác là sự vắng mặt của thành viên Manon. Theo thông báo chính thức từ công ty, cô tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, việc Manon vẫn xuất hiện tại khu vực lễ hội qua các story cá nhân nhưng không tham gia biểu diễn đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Nghi vấn về việc bị “cô lập” hoặc chuẩn bị rời nhóm bắt đầu lan rộng, nhất là khi cô cũng không góp mặt trong MV Pinky Up trước đó.

Sự biến mất của Manon gây tranh cãi

Trong buổi phỏng vấn với Zane Lowe ngay trước thềm sự kiện, các thành viên như Sophia và Lara khẳng định Manon vẫn là “chị em mãi mãi”. Dẫu vậy, câu trả lời này bị một bộ phận cư dân mạng đánh giá là mang tính chất xoa dịu dư luận hơn là giải thích rõ ràng.

Nhìn tổng thể, màn ra mắt tại Coachella 2026 của KATSEYE là một thành công lớn về mặt nhận diện thương hiệu và độ phủ truyền thông. Tuy nhiên, những lỗ hổng trong kỹ năng trình diễn live và dấu hiệu bất ổn nội bộ đang đặt ra thách thức không nhỏ cho nhóm trong chặng đường tiếp theo.

Nhóm nữ "ngậm thìa vàng", một đường tiến thẳng với loạt thành tích quốc tế vang dội

KATSEYE được xem là một trong những nhóm nữ “ngậm thìa vàng” điển hình của thế hệ mới khi là dự án hợp tác giữa hai ông lớn của ngành công nghiệp âm nhạc: HYBE và Universal Music Group (thông qua Geffen Records). Ngay từ khi chưa chính thức debut, nhóm đã sở hữu nền tảng tài nguyên và chiến lược mà nhiều nghệ sĩ phải mất hàng chục năm mới đạt được.

KATSEYE ra mắt với hậu thuẫn cực khủng từ 2 ông lớn - HYBE và UMG

Không giống các nhóm Kpop truyền thống, KATSEYE được định vị là một “global girl group” đúng nghĩa. Xuất thân từ dự án Dream Academy năm 2023, nhóm gồm 6 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Sophia, Daniela, Manon, Lara, Megan, Yoonchae), xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và văn hóa ngay từ đầu. Âm nhạc của KATSEYE là sự pha trộn giữa pop Âu Mỹ hiện đại và hệ thống đào tạo, trình diễn chuẩn Kpop.

Chỉ trong vòng hai năm kể từ khi ra mắt, nhóm đã thiết lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý. Việc nhận hai đề cử tại Grammy 2026, bao gồm Best New Artist và Best Pop Duo/Group Performance cho ca khúc Gabriela, được xem là bước tiến lớn về mặt công nhận chuyên môn. Trên bảng xếp hạng Billboard, EP BEAUTIFUL CHAOS từng đạt vị trí No.4 trên Billboard 200, trong khi Gabriela trụ vững hơn 20 tuần trên Hot 100 - một con số ấn tượng với một tân binh.

Chỉ trong vòng hai năm kể từ khi ra mắt, KATSEYE đã thiết lập hàng loạt cột mốc đáng chú ý

Không chỉ vậy, KATSEYE còn lọt Top 10 nghệ sĩ có doanh số đĩa cứng cao nhất tại Mỹ năm 2025, đứng cùng những tên tuổi hàng đầu như Taylor Swift hay Billie Eilish. Trên TikTok, nhóm được vinh danh là Nghệ sĩ toàn cầu của năm với hơn 30 tỷ lượt xem, biến các ca khúc như Touch hay Gnarly trở thành hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi KATSEYE liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh với BLACKPINK. Xét về tốc độ phát triển, nhóm thậm chí còn đi nhanh hơn nhóm nữ toàn cầu ở sự kiện quốc tế được tham gia, các chỉ số như Billboard, radio hay cả đề cử hàn lâm Grammy nhờ lợi thế hậu thuẫn từ thị trường Mỹ. Tuy nhiên, về quy mô ảnh hưởng và giá trị thương hiệu, BLACKPINK vẫn là một tượng đài chưa thể thay thế.

Xét về tốc độ phát triển, nhóm thậm chí còn đi nhanh hơn nhóm nữ toàn cầu

Dù sở hữu đà tăng trưởng đáng kinh ngạc, KATSEYE không phải không có “vết gợn”. Một trong những kiếp nạn mới nhất chính là "át chủ bài" Manon. Thành viên này hiện đang trong quãng nghỉ ngưng hoạt động, nhưng nhiều giả thuyết xoay quanh chuyện Manon bị đối xử bất công/ hay Manon muốn rời nhóm để tìm kiếm cơ hội solo kéo KATSEYE vào những trận khẩu chiến suốt nhiều tháng qua. Việc thiếu vắng Manon cũng làm KATSEYE mất đi 1 yếu tố hút fan quốc tế. Manon là thành viên có nhan sắc nổi trội nhất, cũng như độ nhận diện cao nhất nhóm. Nghi vấn rạn nứt nội bộ liên quan đến Manon, áp lực phải chứng minh khả năng hát live cho thấy con đường phía trước của nhóm vẫn còn nhiều thử thách.

Màn trình diễn tại Coachella 2026, vì thế, trở thành một bài test hai mặt với KATSEYE

Màn trình diễn tại Coachella 2026, vì thế, trở thành một bài test hai mặt với KATSEYE. Một mặt, nó khẳng định KATSEYE đã thực sự bước vào sân chơi toàn cầu. Mặt khác, nó cũng phơi bày những điểm yếu mà nếu không sớm khắc phục, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng trở thành “huyền thoại” tiếp theo của làng nhạc pop. Coachella là cơ hội để KATSEYE chứng minh rằng họ không chỉ là một sản phẩm được đầu tư bài bản, mà còn là một tập thể đủ thực lực để đứng vững trên sân khấu live dài hơi.

