Ca khúc Việt Nam đầu tiên đạt 50 triệu stream của Spotify, hot trên toàn thế giới

Dù đã ra mắt hơn 5 năm nhưng bản hit 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) của Pháo vẫn luôn giữ sức hút trên các nền tảng số. Đây không chỉ đơn thuần là một ca khúc gây nghiện, mà còn được xem như một “hiện tượng văn hóa số” hiếm hoi của Vpop, mở ra cách thức mới để âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu.

2 Phút Hơn (Kaiz remix) là hit toàn cầu của Pháo

Cuối năm 2021, ca khúc này chính thức trở thành bài hát Việt đầu tiên chạm mốc 50 triệu lượt stream trên Spotify - một con số mang tính biểu tượng đối với thị trường trong nước vốn vẫn còn xa lạ với nền tảng stream lớn nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, 2 Phút Hơn còn duy trì vị trí ca khúc Việt được nghe nhiều nhất trên nền tảng này trong nhiều năm, trước khi bị Exit Sign của HIEUTHUHAI vượt mặt vào đầu năm nay. Hiện tại, 2 Phút Hơn đã cán mốc hơn 86 triệu lượt stream trên Spotify, vẫn là ca khúc Việt có stream cao thứ hai nền tảng.

Không chỉ thống trị Spotify, ca khúc còn làm nên lịch sử trên Shazam khi đạt No.1 Global Shazam - bảng xếp hạng tìm kiếm âm nhạc lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam đạt được thành tích này, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho khả năng “xuất khẩu” âm nhạc Việt.

Trên hệ thống Billboard, 2 Phút Hơn ghi dấu với việc lọt Top 10 Billboard World Digital Song Sales và đạt vị trí 39 trên Billboard Hot Dance/Electronic Songs. Thành tích này giúp Pháo trở thành nghệ sĩ Việt thứ hai, sau Sơn Tùng M-TP, góp mặt trên các bảng xếp hạng chính thức của Billboard.

2 Phút Hơn (Make It Hot) - bản collab giữa Pháo và Tyga

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho sức lan tỏa quốc tế chính là việc rapper đình đám người Mỹ Tyga chủ động ngỏ lời hợp tác, cho ra mắt phiên bản 2 Phút Hơn (Make It Hot) vào năm 2021. Đây không chỉ là một cú bắt tay âm nhạc, mà còn là sự công nhận trực tiếp từ thị trường quốc tế đối với một sản phẩm Vpop.

Điệu nhảy 2 Phút Hơn gây bão quốc tế

BTS từng đu trend 2 Phút Hơn trong hậu trường show năm 2023

Sức mạnh của ca khúc được khuếch đại mạnh mẽ trên YouTube và các nền tảng video ngắn. Phiên bản fan-made gắn với nhân vật Zero Two = điệu nhảy “lắc hông” đặc trưng đã thu về gần 200 triệu lượt xem, trở thành chất xúc tác cho làn sóng viral toàn cầu. Trong khi đó, video phát hành trên kênh Spinnin' Records cũng đạt hàng chục triệu lượt xem, củng cố vị thế của bản phối KAIZ trong cộng đồng EDM quốc tế.

Lý giải cho hiện tượng này, giới chuyên môn cho rằng 2 Phút Hơn là sự giao thoa hoàn hảo giữa chất liệu âm nhạc Việt và xu hướng toàn cầu. Giai điệu mang màu sắc dân gian đương đại kết hợp cùng bản phối Melbourne Bounce/Slap House đã tạo nên đoạn drop vừa “ma mị” vừa gây nghiện. Quan trọng hơn, ca khúc sở hữu một “điểm nhận diện” cực mạnh: điệu nhảy Zero Two - đơn giản, quyến rũ và cực kỳ phù hợp với việc tạo trend, dance challenge trong thời kỳ định dạng video ngắn bùng nổ qua TikTok/Reels.

Hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng kéo theo sự tham gia của hàng loạt ngôi sao quốc tế. Hai thành viên của BTS là Suga và Jin từng gây bão khi nhảy theo giai điệu này tại một bữa tiệc hậu concert ở Las Vegas. Không dừng lại ở đó, ca khúc còn phủ sóng mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc thông qua Douyin, được các idol Kpop và nghệ sĩ châu Á liên tục cover. Thậm chí, giai điệu của bài hát còn vang lên trong một trận đấu của NBA giữa Utah Jazz và Memphis Grizzlies vào năm 2021 - một dấu mốc cho thấy mức độ phổ biến vượt khỏi phạm vi âm nhạc.

Pháo làm nên lịch sử nhạc Việt với 2 Phút Hơn

Từ tất cả những yếu tố trên, 2 Phút Hơn đã vô tình tạo ra một “công thức” cho các nghệ sĩ Việt: âm nhạc mang bản sắc riêng, kết hợp bản phối theo xu hướng quốc tế và một yếu tố hình ảnh mang tính biểu tượng. Đây chính là chìa khóa giúp một sản phẩm nội địa có thể bứt phá thành global hit trong thời đại số.

Pháo đổi đời nhờ 2 Phút Hơn nhưng thiếu 1 “cú nổ” tiếp theo

Nhắc đến Pháo là đang nói về một trong những nghệ sĩ Gen Z đặc biệt nhất của Vpop - người sở hữu những cột mốc mà ngay cả nhiều ngôi sao hạng A cũng khó chạm tới. Tuy nhiên, hành trình của cô cũng phản ánh rõ áp lực của việc vượt qua chính “cái bóng” quá lớn do bản hit để lại.

Sinh năm 2003, Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) xuất thân từ cộng đồng rap underground miền Bắc. Cô bắt đầu được chú ý rộng rãi khi tham gia King of Rap năm 2020 và giành ngôi vị Á quân. Với chất giọng lạ, flow linh hoạt và màu sắc cá tính, Pháo nhanh chóng trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ rapper nữ trẻ của Việt Nam.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô chính là việc ra mắt 2 Phút Hơn vào năm 2020. Thành công của ca khúc không chỉ mang lại danh tiếng mà còn mở ra hàng loạt cơ hội “đổi đời”. Từ một rapper underground, Pháo trở thành nghệ sĩ Việt hiếm hoi có sản phẩm đạt No.1 Global Shazam, sở hữu hàng chục triệu lượt stream trên Spotify và được biết đến rộng rãi ở nhiều thị trường quốc tế. Sức nóng của ca khúc cũng giúp cô có cơ hội hợp tác với Tyga - điều mà trước đó gần như nằm ngoài khả năng của một nghệ sĩ trẻ Vpop.

Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Pháo

Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Pháo. Khi tham gia chương trình thực tế Em Xinh Say Hi, Pháo cho thấy sự tiến bộ về khả năng trình diễn, từ hát, nhảy đến làm chủ sân khấu. Dù từng bị nhận xét là an toàn, việc lọt Top 10 chung cuộc vẫn giúp Pháo củng cố vị thế trong vai trò một nghệ sĩ giải trí toàn diện.

Đỉnh điểm của quá trình “lột xác” chính là màn lấn sân điện ảnh trong bộ phim Tết Thỏ Ơii!! do Trấn Thành đạo diễn. Với doanh thu hơn 400 tỷ đồng, bộ phim đưa Pháo trở thành “nữ chính trăm tỷ” ngay trong lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng. Diễn xuất của cô cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt ở khả năng thể hiện nội tâm phức tạp.

Thành công ở lĩnh vực phim ảnh và truyền hình lại càng làm nổi bật một khoảng trống trong âm nhạc. Đến nay, 2 Phút Hơn vẫn là cái bóng quá lớn trong âm nhạc của Pháo. Những sản phẩm sau đó như Một ngày chẳng nắng, Tối đó hay EP Tình K ra mắt cuối 2024 đều có chất lượng ổn định, nhưng chưa tạo được cú nổ tương đương. Pháo đang thiếu 1 bản hit thực sự. Đầu năm 2025, Pháo có ca khúc Sự Nghiệp Chướng leo thẳng top 1 trending cùng hàng chục triệu view. Song, ca khúc này khiến cô dính tranh cãi vì kéo theo ồn ào tình cảm với ViruSs, sau đó bị các cơ quan quản lý điểm danh trong chiến dịch loại trừ nghệ sĩ lệch chuẩn.

Pháo vẫn thiếu 1 bản hit thực sự sau 2 Phút Hơn

Ở thời điểm hiện tại, Pháo đang sở hữu độ nhận diện cao, hình ảnh đa năng và vị thế vững chắc trong showbiz. Tuy nhiên, điều mà công chúng chờ đợi vẫn là một “signature hit” mới - một ca khúc đủ sức nặng để tái định nghĩa vị trí của cô trong âm nhạc, thay vì chỉ nhắc đến như “người đứng sau 2 Phút Hơn”. Có thể nói, với bệ phóng từ điện ảnh, truyền hình và sức nóng thương hiệu cá nhân, năm 2026 chính là thời điểm quan trọng để Pháo thực hiện cú bứt phá tiếp theo. Và nếu làm được điều đó, cô không chỉ vượt qua cái bóng của chính mình, mà còn có thể tái lập một kỳ tích toàn cầu khác cho Vpop.

