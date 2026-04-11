Sân khấu công diễn 1 của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội hai nước Việt - Trung. Mặc dù hoàn thành tốt nhưng việc nhận kết quả thua cuộc và điểm số thấp khiến dân mạng xứ Trung bùng nổ và đặt nghi vấn chương trình dàn xếp kết qủa. Vô tình, nhà phát hành chương trình tại Việt Nam để lọt hình ảnh tiết mục vòng PK đội trưởng ngay trên sóng livestream đã đẩy nghi vấn ban tổ chức dàn xếp điểm số lên mức đỉnh điểm.

Đội Trang Pháp thua trong vòng thi đấu đầu tiên khiến nhiều khán giả khó hiểu (Ảnh cap màn hình)

Tại vòng công diễn đầu tiên của Đạp Gió 2026, Trang Pháp cùng hai đồng đội Giang Ngữ Thần và Duy NiNa đã mang đến sân khấu trình diễn ca khúc Đại Nghệ Thuật Gia. Dù tiết mục được đánh giá là hoàn thành tốt, phần dàn dựng ấn tượng và nhận được phản ứng tích cực từ khán giả tại trường quay, nhóm lại chỉ nhận về số điểm khiêm tốn là 824. Ngay khi kết quả này được công bố, chủ đề về điểm số của đội Trang Pháp lập tức bùng nổ trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng leo thẳng lên bảng xếp hạng Hot Search của Weibo.

Tiết mục của Trang Pháp leo thẳng hot search ở Weibo (Ảnh: kandeeASCFTP)

Hầu hết khán giả xứ tỷ dân đều bày tỏ sự bất bình, cho rằng con số 824 là quá thấp và không phản ánh đúng chất lượng thực tế mà màn trình diễn mang lại. Từ sự chênh lệch giữa hiệu ứng sân khấu và điểm số, nhiều người bắt đầu đặt ra nghi vấn ban tổ chức chương trình đã cố tình chèn ép, dàn xếp kết quả để đẩy đội của đại diện Việt Nam vào vòng nguy hiểm.

Dân mạng Việt Nam phát hiện tình tiết bất thường trên sóng livestream tại Việt Nam (ảnh cap màn hình)

Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra khi cộng đồng mạng Việt Nam vô tình phát hiện một chi tiết bất thường trên luồng phát sóng trực tiếp của nhà phát hành chương trình tại Việt Nam. Cụ thể, khi tiết mục Đại Nghệ Thuật Gia chỉ vừa mới bắt đầu và chưa hề có bất kỳ thông tin chính thức nào về điểm số hay kết quả thắng thua của các đội, màn hình livestream đã bất ngờ xuất hiện một bảng pop-up đồ họa với dòng chữ: "Là Anh - Trang Pháp vs Tiêu Tường".

Sự cố này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, bởi thông tin trên bảng pop-up trùng khớp hoàn toàn với kịch bản đội Trang Pháp thua cuộc và nữ ca sĩ phải dùng bài hát dự phòng để bước vào vòng thách đấu đội trưởng. Những hình ảnh chụp lại màn hình livestream nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các hội nhóm Việt Nam, sau đó tiếp tục tràn sang mạng xã hội Trung Quốc. Tình tiết này như một mồi lửa, khiến làn sóng phẫn nộ về nghi vấn chương trình sắp đặt kịch bản từ trước càng thêm bùng nổ mạnh mẽ ở cả hai quốc gia.

Nhà phát hành chương trình tại Việt Nam đựa ra lời xin lỗi và đính chính ngay trên sóng livestream (Ảnh cap màn hình)

Trước áp lực và sự bức xúc từ phía khán giả, nhà phát hành show Đạp Gió tại Việt Nam đã phải lập tức lên tiếng đính chính ngay trên sóng livestream. Đơn vị này gửi lời xin lỗi trực tiếp đến người xem vì làm ảnh hưởng đến trải nghiệm theo dõi chương trình, đồng thời đưa ra lời giải thích cụ thể cho sự cố hiển thị nhầm lẫn. Theo đó, nhà phát hành khẳng định dòng chữ pop-up kia chỉ là một trong số các phương án đồ họa được bộ phận kỹ thuật chuẩn bị sẵn cho nhiều trường hợp có thể xảy ra trong buổi phát sóng, bao gồm cả tình huống xấu nhất là Trang Pháp phải vào vòng PK. Việc bảng tên này hiện lên màn hình hoàn toàn là do sai sót thao tác ấn nhầm từ phía kỹ thuật viên, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có về tính minh bạch của chương trình.

Trang Pháp đối đầu Tiêu Tường trong vòng đấu đội trưởng với ca khúc Là Anh

Mặc dù vậy, lời giải thích từ phía đơn vị phát sóng vẫn vấp phải sự hoài nghi lớn từ dư luận. Nguyên nhân là do diễn biến của chương trình sau đó lại hoàn toàn khớp với những gì đã vô tình bị rò rỉ. Trang Pháp thực sự đã phải bước vào vòng PK đội trưởng và đối thủ của cô chính xác là Tiêu Tường - đại diện của đội có điểm số thấp nhất tại vòng công diễn.

Trang Pháp thua trong vòng pk đội trưởng và chấp nhận việc mất một thành viên

Cuối cùng, đại diện Việt Nam đã nhận thất bại trước Tiêu Tường trong màn đối đầu trực tiếp này với tỷ số bình chọn sát sao 437 - 472. Và thành viên Duy NiNa của đội Trang Pháp là người phải chia tay chương trình sau công diễn này.

Chính sự trùng hợp đến mức khó tin giữa sự cố kỹ thuật trên livestream và kết quả thực tế trên sân khấu đã khiến phần đông khán giả không thể bị thuyết phục bởi lời xin lỗi từ nhà phát hành. Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông, tranh cãi ngày càng tăng cao.