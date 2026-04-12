Visual "búp bê" gây sốt cõi mạng

Gần đây, chủ đề về nhan sắc của một cựu thành viên nhóm nhạc nữ đình đám bỗng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn tại Hàn Quốc. Giữa bối cảnh Kpop đang chứng kiến sự lên ngôi của hàng loạt thế hệ thần tượng mới, công chúng lại bất ngờ hoài niệm về những nhan sắc mang tính biểu tượng của Gen 2. Nhân vật chính được dân mạng xứ Hàn đồng loạt gọi tên chính là Boram của T-ara.

Dưới bài đăng, nhiều netizen đã dành lời khen cho vẻ đẹp thách thức thời gian của nữ thần tượng. Nhiều người hâm mộ bồi hồi nhớ lại giai đoạn hoàng kim của nhóm và khẳng định rằng, giữa một đội hình toàn những mỹ nhân sắc sảo, cá tính và nổi bật về chiều cao như Jiyeon, Hyomin hay Eunjung, nét ngây thơ, trong trẻo cùng đôi mắt to tròn của Boram vẫn tạo nên một sức hút búp bê vô cùng khác biệt và khó phai. Nhìn lại những khung hình cũ, không ít netizen phải cảm thán trước nhan sắc "lão hóa ngược", dường như không hề thay đổi từ những ngày đầu chập chững bước lên sân khấu.

Dẫu vậy, khi nhìn lại chặng đường nghệ thuật của cô, công chúng cũng bày tỏ sự tiếc nuối nhẹ cho một tài năng chưa thể tỏa sáng trọn vẹn. Đa số dân mạng cho rằng rào cản lớn nhất khiến nhan sắc và độ nhận diện của Boram chưa được đánh giá đúng tầm chính là vóc dáng quá đỗi bé nhỏ. Việc chỉ cao vỏn vẹn 1m52 làm cô đôi lúc bị khuất lấp khi đứng chung sân khấu biểu diễn với các thành viên khác. Thêm vào đó, việc có phần ít đất diễn trong các ca khúc chủ đề cũng khiến tên tuổi của cô dễ bị lu mờ. Người hâm mộ xót xa khi nhận ra Boram thường chỉ đảm nhận những đoạn hát chuyển tiếp ngắn ngủi.

Boram vẫn trẻ đẹp dù đã 40 tuổi

Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những rào cản về ngoại hình hay áp lực dư luận đó, dấu ấn về một nữ thần tượng nhỏ nhắn, rạng rỡ và luôn mang đến năng lượng tích cực của Boram vẫn luôn in đậm trong ký ức của những người yêu nhạc K-pop, trở thành một mảnh ghép thanh xuân không thể thay thế.

"Fake maknae" của nhóm nhạc nữ huyền thoại

Boram tên thật là Jeon Boram, sinh năm 1986, xuất thân từ một gia đình có bề dày nghệ thuật danh tiếng bậc nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Bố của cô là nam ca sĩ huyền thoại Jeon Young Rok và mẹ là nữ diễn viên Lee Mi Young. Năm 2009, cô chính thức gia nhập T-ara và nhanh chóng trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong kỷ nguyên rực rỡ của nhóm.

Boram được người hâm mộ ưu ái gọi là "Fake Maknae" của T-ara nhờ gương mặt bầu bĩnh, nét duyên dáng đáng yêu

Điều thú vị là dù là thành viên lớn tuổi nhất, cô lại được người hâm mộ ưu ái gọi là "Fake Maknae" nhờ gương mặt bầu bĩnh, nét duyên dáng đáng yêu và chiều cao vô cùng khiêm tốn. Sự đối lập giữa tuổi thật và ngoại hình đã trở thành "vũ khí" hút fan lợi hại của cô nàng trong suốt nhiều năm.

Trong suốt quãng thời gian thanh xuân gắn bó với T-ara, Boram đã cùng các thành viên tạo nên hàng loạt bản hit quốc dân khuynh đảo toàn châu Á như Bo Peep Bo Peep , Roly-Poly , Lovey-Dovey hay Cry Cry ... Dù không đảm nhận vị trí giọng ca chính hay nhảy chính, vóc dáng "nấm lùn" cùng thần thái rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cô lại cực kỳ ăn nhập với những concept retro hay kẹo ngọt mà công ty quản lý định hướng. Những đoạn killing-part đầy nũng nịu của Boram luôn là điểm nhấn hoàn hảo cho các bài hát.

Nét quyến rũ đặc biệt này càng được bộc lộ rõ nét và tận dụng triệt để khi cô hoạt động trong nhóm nhỏ T-ara QBS cùng Qri và Soyeon. Nhóm nhỏ này đã chinh phục thành công thị trường khó tính như Nhật Bản, nơi vô cùng ưa chuộng vẻ đẹp ngọt ngào và lanh lợi mà Boram sở hữu.

Sau khi kết thúc hợp đồng với MBK Entertainment và chính thức rời nhóm vào tháng 5/2017, Boram dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu đầy hào quang. Cựu thần tượng thỉnh thoảng mới góp mặt trong một số dự án phim ảnh nhỏ như web-drama Shall We That's (2019) và hiếm khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình hay sự kiện giải trí.

Bước sang tuổi 40, Boram chọn cho mình một lối sống vô cùng kín tiếng, bình yên và tập trung chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bản thân. Tránh xa những ồn ào của showbiz, những hình ảnh đời thường hiếm hoi được cô cập nhật trên trang cá nhân luôn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. Vóc dáng nhỏ nhắn, phong cách thời trang trẻ trung cùng làn da căng mịn, rạng rỡ của Boram dường như vẫn vẹn nguyên như ngày đầu ra mắt.