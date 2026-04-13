Justin Bieber hot nhất Coachella 2026, thù lao kỷ lục 263 tỷ đồng không phải trò đùa!

Justin Bieber phá đảo truyền thông Coachella

Giá trị truyền thông của Justin Bieber tại Coachella 2026 là điều không thể phủ nhận. Tính đến 10h sáng ngày 13/4, clip về nam ca sĩ đang là video có lượt xem cao nhất toàn bộ lễ hội, cán mốc hơn 85,4 triệu view trên Instagram chính thức của Coachella - con số áp đảo so với phần còn lại.

Bảng xếp hạng 5 video nhiều view nhất kênh Instagram Coachella cũng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt: đứng sau Justin lần lượt là BINI với 22,1 triệu view, KATSEYE đạt 15,6 triệu view, Teddy Swims với 5,1 triệu view và Moby dừng ở 4 triệu view. Justin Bieber thu về lượng view gấp 4 lần nghệ sĩ xếp hạng #2, sự chênh lệch “một trời một vực” này cho thấy sức hút cá nhân của Justin Bieber ở đẳng cấp hiếm có.

Chỉ số truyền thông của Justin Bieber trong đêm diễn 11/4 thực sự bùng nổ, đánh dấu màn trở lại đầy quyền lực sau thời gian dài im ắng. Sự xuất hiện của Justin Bieber trở thành nhân tố chính giúp Coachella “cháy vé” ngay từ thời điểm công bố line-up.

Sân khấu của Justin không đơn thuần là một màn trình diễn, mà là một “mỏ vàng nội dung” trên mạng xã hội. Set diễn tối thứ Bảy (11/4) lập kỷ lục lượng người xem trực tuyến trên YouTube của Coachella. Việc Justin Bieber biểu diễn theo phong cách tối giản, đặc biệt là ý tưởng mang laptop lên sân khấu mở hit cũ qua YouTube hát karaoke với fan trở thành tâm điểm. Chính sự phá cách này đã tạo nên làn sóng thảo luận khổng lồ trên TikTok và X, kéo theo hàng loạt từ khóa như YouTube Premium hay các thiết bị anh sử dụng trở thành trend. Các hashtag #BieberChella, #JustinBieberCoachella và #Swag liên tục lọt top trending toàn cầu suốt 48 giờ, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiệu ứng Coachella mang âm nhạc của Justin Bieber trở lại mạnh mẽ trên các BXH âm nhạc toàn cầu. Các ca khúc trong album mới Swag cùng loạt hit cũ như Baby, That Should Be Me,... ghi nhận mức tăng trưởng hơn 40% lượt nghe trên Spotify chỉ sau một đêm.

Không dừng lại ở đó, sự xuất hiện của loạt ngôi sao đình đám dưới khán đài càng khiến sức nóng lan rộng. Hailey Bieber, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Katy Perry, Lisa, Rosé hay G-DRAGON góp mặt theo dõi set diễn, biến sân khấu của Justin thành tâm điểm không chỉ của âm nhạc mà còn của văn hóa đại chúng.

Cát xê cao nhất lịch sử Coachella có xứng đáng với Justin Bieber?

Theo các hãng thông tấn lớn, Justin Bieber là nghệ sĩ được trả thù lao cao nhất lịch sử Coachella với 10 triệu đô (khoảng 263 tỷ đồng) ngay trong lần đầu tiên làm headliner. Việc chi 10 triệu đô cho một nghệ sĩ duy nhất luôn là canh bạc lớn. Trường hợp của Justin Bieber tại Coachella 2026 hiện đang chia giới quan sát thành hai luồng ý kiến trái chiều.

Đêm diễn đầu tiên (D-1) của Justin Bieber gây bão không phải bởi sự hoành tráng, mà vì cách tiếp cận gần như đi ngược mọi tiêu chuẩn. Concept “bedroom pop” - với không gian riêng tư, thậm chí có phần “ngái ngủ” hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng về một headliner phải “rung chuyển mặt đất”.

Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng Justin thiếu năng lượng, không tương xứng với quy mô sự kiện có giá vé hàng nghìn USD. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít chuyên gia đánh giá đây là bước đi mang tính tiên phong: trong thời đại mà các sân khấu ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và hiệu ứng thị giác, Justin chọn sự tối giản và tính cá nhân làm trung tâm.

Dù gây tranh cãi, các con số truyền thông đã chứng minh một đẳng cấp khác của hoàng tử nhạc pop. Khoản chi 10 triệu USD được ước tính mang về giá trị Earned Media từ 50-70 triệu USD cho Coachella, nhờ lượng thảo luận khổng lồ trên mạng xã hội và độ phủ dày đặc trên truyền thông toàn cầu. Lượng người xem livestream đạt kỷ lục cũng giúp Coachella gia tăng doanh thu quảng cáo, đồng thời củng cố vị thế là lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Quan trọng hơn, Justin Bieber đang cho thấy vai trò của một “game changer”. Anh không lặp lại công thức thành công cũ, mà thử nghiệm một định nghĩa mới cho khái niệm headliner. Khi các nghệ sĩ khác chạy đua với vũ đạo, bố trí sân khấu phức tạp, drone hay pháo hoa, Justin lại tập trung vào sự kết nối cá nhân và cảm xúc.

Nhìn từ góc độ kinh doanh, việc Coachella mời Justin Bieber trở lại rõ ràng là một thương vụ “đáng đồng tiền bát gạo”. Đây là sân khấu quy mô đầu tiên sau khi Justin Bieber trải qua bệnh liệt nửa mặt năm 2022, huỷ cả tour toàn cầu và bán cả catalog âm nhạc để trả nợ. Những năm qua, việc Justin Bieber có thể hồi sinh sự nghiệp hay không vẫn là vấn đề fan nhạc toàn cầu quan tâm.

Với hàng triệu Beliebers chỉ cần Justin trở lại sân khấu, Coachella đã làm trọn vẹn điều đó. Set diễn tập trung vào âm nhạc và mang cả thanh xuân của Justin trở về tạo nên hiệu ứng cảm xúc lớn, bất chấp có bao nhiêu tranh cãi quanh việc có xứng tầm siêu sao hay không. 10 triệu USD không chỉ mua 90 phút biểu diễn, mà còn đổi lấy sự chú ý toàn cầu, dữ liệu streaming khổng lồ và vị thế độc quyền cho Coachella - nơi duy nhất tính đến hiện tại có thể chứng kiến Justin Bieber biểu diễn 90 phút.

