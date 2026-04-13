Set diễn của Taemin: 50 phút, hát live 100% kèm vũ đạo, xứng danh performer của thế hệ

Sáng 11/4 (theo giờ Việt Nam), Coachella 2026 chính thức khởi động tại thung lũng sa mạc cùng tên ở California (Mỹ), mở màn cho một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm. Với quy mô hàng đầu thế giới, lễ hội tiếp tục thu hút hàng trăm nghìn khán giả từ khắp nơi đổ về, tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng giữa lòng sa mạc.

Năm nay, Coachella gây chú ý với line-up quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám toàn cầu trải dài nhiều thể loại. Có thể kể đến những cái tên nổi bật như Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, KATSEYE, BIGBANG… mang đến những màn trình diễn bùng nổ xuyên suốt các ngày diễn ra lễ hội.

Bên cạnh headliner Justin Bieber tại D-2, sự xuất hiện của Taemin nhận về sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả và cư dân mạng. Bởi lẽ, Coachella chưa từng đón chào một nghệ sĩ solo nam Hàn Quốc nào trong lịch sử. Vì thế, sự kỳ vọng cũng như áp lực đè lên Taemin cũng không nhỏ.

Taemin là nghệ sĩ solo nam Hàn Quốc đầu tiên diễn ở Coachella

Debut Coachella tại sân khấu Mojave, khu vực có quy mô trung bình tại đại nhạc hội, Taemin đem đến set diễn dài gần 1 tiếng gồm 13 ca khúc trong sự nghiệp ca hát. Đặc biệt, anh chàng còn nhá hàng gần như cả 1 album với 6 ca khúc mới toanh, chưa được ra mắt xuyên suốt màn thể hiện của mình.

Tại đây, anh chàng phô diễn thế mạnh performance, vũ đạo trải dài từ đầu tới cuối cùng nguồn năng lượng ngày một tăng cao. Sân khấu được dàn dựng công phụ với màn LED thay đổi phông nền liên tục, đem đến hiệu ứng thị giác bùng nổ. Taemin thể hiện một loạt bản hit sexy như Sexy In The Air, Want, Move và Guilty , khuấy động bầu không khí lên đến cực điểm.

Move - Taemin

Với sự hỗ trợ từ ban nhạc sống và dàn dancer đông đảo, bản hit này đều đã được phối lại với những instrument và hoà âm mới, kịch tính và sôi động hơn với bản gốc, giúp set diễn phù hợp với tính chất đại nhạc hội ngoài trời. Những thay đổi này không chỉ làm mới trải nghiệm nghe nhìn mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nam nghệ sĩ cho lần chào sân quan trọng.

Taemin thể hiện một loạt bản hit sexy, khuấy động bầu không khí lên đến cực điểm

Trong phần giao lưu ngắn với khán giả, Taemin không giấu được sự xúc động khi chia sẻ đây là khoảnh khắc anh đã chờ đợi từ lâu. Phía sau anh, dòng chữ “Taemin Coachella - Indio 2026” phủ kín màn hình LED, khiến khán đài như vỡ oà trong cảm xúc.

Sau đó, anh chàng bước vào mô hình giống như tổ kiến, rồi tiến đến cây đàn piano như thể được tái sinh trên thiên đàng. Chỉ đến khi Heaven vang lên, không gian mới lắng xuống và chìm vào giai điệu du dương. Tiết mục không chỉ gây thổn thức mà còn giúp Taemin tạo được chiều sâu và sự đa dạng trong hình ảnh performer toàn diện của mình.

Taemin đánh đàn piano khiến không gian như lặng đi

Ở phần cuối chương trình, sau khoảng nghỉ ngắn để thay trang phục, Taemin khép lại bằng ba ca khúc mới. Trong đó có một bản nhạc mang âm hưởng hoài cổ gợi nhớ thời kỳ hoạt động cùng SHINee, và một ca khúc piano nội lực, giúp Taemin phô diễn khả năng thanh nhạc ấn tượng.

Một trong những ca khúc mới của Taemin được dân tình yêu cầu ra mắt gấp

Đáng chú ý, trước khi kết thúc, Taemin đã úp mở về kế hoạch phát hành các sản phẩm mới, cho thấy đây có thể là bước dọn đường cho một dự án lớn trong năm 2026. Trước đó, nam nghệ sĩ vừa chuyển sang công ty Galaxy Corporation, mái nhà chung của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, một trong số đó là G-DRAGON.

Chia sẻ trên The Jennifer Hudson Show trước thềm sự kiện, Taemin từng nhấn mạnh rằng Coachella là một trong “ba cơ hội lớn của đời người” theo quan niệm của người Hàn Quốc. Và với những gì đã thể hiện, có thể thấy nam nghệ sĩ không chỉ nắm bắt cơ hội này mà còn tận dụng tuyệt đối để khẳng định vị thế, một idol Kpop bước ra sân khấu quốc tế cũnh như một performer toàn diện.

Gần 60 phút, Taemin hát live hoàn toàn, nhảy hùng hục như muốn “sập sàn”, đồng thời lấy lại phong độ nhan sắc. Set diễn của anh nhanh chóng gây bão MXH, đặc biệt là nền tảng X. Bất ngờ hơn, Không phải Justin Bieber, hashtag #Taeminchella mới thống trị các nền tảng số, số liệu chiếm top đầu.

Gần 60 phút, Taemin hát live hoàn toàn, nhảy hùng hục như muốn “sập sàn”, đồng thời lấy lại phong độ nhan sắc

Phía dưới bình luận, rất nhiều bình luận xin hỏi “in tư” nam nghệ sĩ vì đã bị mê hoặc bởi màn trình Coachella vừa qua. Điều này cho thấy cơ hội lớn và sức hút khó cưỡng của Taemin không chỉ ở khu vực châu Á mà còn ở thị trường US-UK.

“Vũ thần Kpop” được thế hệ idol trẻ noi gương, all-rounder chính hiệu

Taemin từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Kpop, mà được xem như một trong những tượng đài performer của Kpop gen 2. Ra mắt từ năm 2008 trong đội hình SHINee khi mới 14 tuổi, Taemin từng gây tranh cãi vì ngoại hình non trẻ và giọng hát chưa ổn định. Tuy nhiên, theo thời gian, anh lại chính là thành viên có cú “lột xác” ngoạn mục nhất, vươn lên thành nghệ sĩ toàn diện cả về vũ đạo lẫn thanh nhạc.

Taemin từng gây tranh cãi vì ngoại hình non trẻ và giọng hát chưa ổn định

Không phải ngẫu nhiên mà Taemin được gắn với danh xưng “vũ thần Kpop”. Phong cách trình diễn của anh mang tính nghệ thuật cao, kết hợp giữa kỹ thuật vũ đạo điêu luyện và khả năng kiểm soát hình thể cực tốt. Những ca khúc như Move, Want, Guilty … được coi là “giáo trình” cho nhiều idol trẻ học hỏi.

Bên cạnh vũ đạo, Taemin còn là một trong số idol theo đuổi hình tượng nghệ sĩ solo trưởng thành, táo bạo và giàu tính thử nghiệm. Âm nhạc của anh thường khai thác những chủ đề phức tạp như bản ngã, dục vọng và sự giằng xé nội tâm - điều không dễ tiếp cận nhưng lại giúp anh tạo ra bản sắc riêng biệt giữa thị trường Kpop. Đây cũng là lý do Taemin luôn được đánh giá cao về tư duy nghệ thuật, vượt khỏi khuôn khổ idol thông thường.

Taemin còn là một trong số idol theo đuổi hình tượng nghệ sĩ solo trưởng thành, táo bạo và giàu tính thử nghiệm

Trong Kpop, Taemin được xem là “idol của idol”, hình mẫu mà nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ như Jimin, Kai, Ten công khai ngưỡng mộ và học hỏi. Tầm ảnh hưởng của anh không chỉ nằm ở kỹ năng, mà còn ở cách xây dựng hình tượng nghệ sĩ lâu dài, không ngừng nỗ lực và liên tục đổi mới qua từng giai đoạn sự nghiệp.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Taemin không chỉ giữ vững phong độ mà còn ngày càng hoàn thiện mình như một all-rounder đúng nghĩa: hát live ổn định, vũ đạo đỉnh cao, thần thái sân khấu cuốn hút và tư duy biểu diễn rõ ràng. Việc anh xuất hiện tại những sân khấu quốc tế như Coachella l là minh chứng cho vị thế của một nghệ sĩ Kpop có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, Taemin không chỉ là một idol thành công, mà đã trở thành chuẩn mực cho khái niệm “performer” trong Kpop. Và với những gì đã thể hiện, danh xưng “vũ thần” là sự công nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ đã định nghĩa lại sân khấu theo cách của riêng mình.