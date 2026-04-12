“Bóc trần” kịch bản phá đảo cõi mạng của đỉnh lưu toàn cầu, xem mà ngại hết cả Jung Kook!

Khoảnh khắc viral "phá đảo" mạng xã hội và cú "plot twist" gây sốc

Những ngày qua, chuỗi concert tại Goyang nằm trong khuôn khổ World Tour ARIRANG của BTS đang trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu, liên tục khuấy đảo mạng xã hội bằng những sân khấu đỉnh cao. Giữa vô vàn khoảnh khắc visual bùng nổ, em út JungKook đã thành công chiếm trọn spotlight và khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với một pha xử lý cực kỳ ấn tượng.

Khoảnh khắc JungKook bắt drone cực ngầu trong ngày concert đầu tiên

Ngay trong đêm diễn đầu tiên, JungKook đã tạo ra một cơn sốt rần rần trên các nền tảng mạng xã hội với khoảnh khắc vươn tay bắt trọn chiếc drone đang bay ngang qua một cách cực kỳ mượt mà. Và chủ động tương tác với camera drone. Động tác dứt khoát của nam thần tượng ngay lập tức nhận về cơn mưa lời khen, khiến netizen liên tục xuýt xoa trước phản xạ xuất thần và thần thái "cool ngầu".

JungKook 'suýt' bắt hụt drone tại day 2

Thế nhưng, những tưởng đây chỉ là một phút cao hứng ngẫu nhiên của anh chàng thì sang đến đêm concert thứ hai, Jung Kook tiếp tục thực hiện lại y chang động tác bắt drone này. Chỉ có điều thay vì tóm gọn một cách hoàn hảo như hôm trước, nam idol lại có một pha luống cuống nhẹ và xém chút nữa là "chụp hụt". Phân đoạn chật vật một cách đáng yêu này nhanh chóng leo xu hướng mạng xã hội, đồng thời khiến cộng đồng fan được dịp "ngã ngửa" xen lẫn thích thú khi nhận ra màn bắt drone ngầu đét hôm trước thực chất là kịch bản được chương trình dàn dựng từ trước.

Dưới các bài đăng và đoạn clip viral, đa số khán giả đều bày tỏ sự thích thú trước hai thái cực hoàn toàn đối lập của nam thần tượng. Nếu như ở đêm diễn đầu tiên, cộng đồng mạng đồng loạt dành lời khen ngợi cho phản xạ nhạy bén và phong thái chuyên nghiệp của Jung Kook, thì sang ngày thứ hai, phản ứng của người hâm mộ lại chuyển sang trêu đùa sự đáng yêu của anh chàng khi kịch bản vô tình bị "bại lộ".

"Em út vàng" toàn năng của Kpop

Nhắc đến Jung Kook công chúng sẽ nghĩ ngay đến danh xưng "Golden Maknae” đầy tự hào của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Chính thức ra mắt vào năm 2013 dưới trướng Big Hit Entertainment, nam thần tượng nhanh chóng chứng minh bản thân là một nhân tố "độc nhất vô nhị" khi cân trọn mọi kỹ năng từ hát, nhảy, rap, sáng tác cho đến vị trí center nhờ ngoại hình nam tính, quyến rũ.

Giọng hát live mượt mà kết hợp cùng những bước nhảy sắc bén và visual nam tính đã giúp Jung Kook trở thành "thỏi nam châm" hút fan bậc nhất. Chính sự toàn năng của anh chàng là một trong những mảnh ghép cốt lõi làm nên các màn trình diễn thu hút của BTS.

Jung Kook cũng gây dựng một sự nghiệp solo rực rỡ với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Ngay khi chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo, anh chàng đã liên tục công phá các nền tảng nhạc số và làm chao đảo làng nhạc quốc tế. Bằng siêu hit Seven, em út BTS đã làm nên lịch sử khi all kill các bảng xếp hạng danh giá, ra mắt thẳng ở vị trí #1Billboard Hot 100 và thống trị nhiều tuần liền trên Global 200.

Thừa thắng xông lên, album GOLDEN tiếp tục oanh tạc thị trường toàn cầu, phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu của nghệ sĩ solo Kpop và đưa anh trở thành "ông hoàng Spotify" với danh hiệu nghệ sĩ vươn tới cột mốc 1 tỷ lượt stream nhanh nhất hành tinh. Không dừng lại ở đó, bảng vàng thành tích của nam idol còn trải dài từ các giải thưởng hàng đầu như MTV VMAs, Billboard Music Awards cho đến việc gom về vô số kỷ lục Guinness Thế giới.

Bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ,đã vươn mình ra khỏi ranh giới Kpop, vững vàng khẳng định vị thế của một ngôi sao nhạc pop hàng đầu trên thế giới. Với màn comeback cùng album ARIRANG và world tour lần này, tên tuổi của Jungkook càng nổi tiếng thêm nữa. World tour ARIRANG hiện tại đã cháy vé với 80 show diễn trên toàn cầu và còn những đêm chưa công bố thêm càng cũng cố thành công và danh tiếng của Jung Kook và BTS.