Cảnh tượng hàng nghìn khán giả nhún nhảy chưa từng có ngoài rạp Việt

VIDEO: Cảnh tượng chưa từng có ở rạp Việt. Nguồn: FB Huyen Thanh Do.

Tối 11/4, buổi phát trực tiếp concert BTS World Tour Arirang - Live Viewing c ủa BTS tại các cụm rạp trên toàn quốc tạo nên cơn địa chấn chưa từng thấy tại thị trường chiếu phim Việt. Nhiều rạp gần như biến thành mini concert khi khán giả đồng loạt đứng dậy, hát theo, cổ vũ và nhảy cùng thần tượng, đẩy không khí lên cao trào như đêm diễn thực thụ

Hiệu ứng từ đêm live phản ánh rõ trên bảng xếp hạng phòng vé. Sáng 12/4, riêng điểm cầu Goyang của chương trình thu về 1,03 tỷ đồng, bán ra 3.364 vé, vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường. Hiện, tổng doanh thu cộng dồn của BTS World Tour Arirang - Live Viewing đạt khoảng 2,78 tỷ đồng, dù mới chỉ khai thác một phần lịch chiếu và vẫn còn đêm diễn tiếp theo tại Tokyo vào ngày 18/4.



Đáng chú ý, giá vé tương đối cao vẫn thu hút khán giả. Suất live tối 11/4 với giá 499.000 đồng/vé ghi nhận tình trạng kín rạp tại nhiều cụm lớn, trong khi suất chiếu lại ngày 12/4 giá 299.000 đồng/vé tiếp tục duy trì lượng khán giả ổn định. Việc nội dung không phải phim điện ảnh thuần túy vẫn đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng chỉ sau một ngày chiếu cho thấy nhu cầu trải nghiệm concert trên màn ảnh rộng của khán giả Việt đang tăng mạnh.

Buổi live-concert của BTS tạo cảnh tượng chưa từng có tại rạp Việt.

Không khí tại rạp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hàng loạt video ghi lại cảnh khán giả quẩy như đang ở concert thật. Với thiết kế sân khấu 360 độ dạng “in-the-round” cùng concept âm nhạc gắn với album phòng thu thứ năm, tour diễn Arirang được ê-kíp mô tả là mang lại trải nghiệm thị giác, âm thanh trọn vẹn. Điều này góp phần lý giải sức hút phòng vé của buổi live concert thông qua rạp chiếu.

Trong ngày cuối tuần, thị trường phim Việt vẫn giữ được trụ cột ổn định. Hẹn em ngày nhật thực tiếp tục đứng đầu phòng vé ngày 12/4 với doanh thu 1,9 tỷ đồng, bán ra 20.739 vé/2.590 suất chiếu. Bộ phim của Lê Thiện Viễn duy trì khoảng cách an toàn nhờ lợi thế suất chiếu dày và tệp khán giả rộng.

Hiện, tác phẩm "lấy cạn nước mắt khán giả" do Khương Lê và Thiên Ân đóng chính có tổng doanh thu 92,7 tỷ đồng, dễ chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng vào đầu tuần sau.

Xếp ngay sau hiện tượng concert, các tựa phim ngoại và hoạt hình chia nhau nhóm doanh thu trung bình. Super Mario Thiên hà thu 533,7 triệu đồng với 4.679 vé/906 suất chiếu. Dưới bóng Điện hạ thu 486,6 triệu đồng, tương ứng 4.011 vé/1.156 suất chiếu.

Ở nhóm dưới, Cú nhảy kỳ diệu mang về 218,5 triệu đồng từ 2.251 vé trên 450 suất chiếu. Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki đạt 144,8 triệu đồng với 985 vé. Takhon quỷ đột lốt người thu 143,6 triệu đồng từ 1.732 vé/602 suất chiếu.

Diễn biến đáng buồn ngoài rạp là hai bộ phim Việt không gây ấn tượng. Bẫy tiền có Ảnh đế Liên Bỉnh Phát ghi nhận doanh thu 142,8 triệu đồng với 1.545 vé/797 suất chiếu. Song hỷ lâm nguy chỉ đạt 139,4 triệu đồng với 1.567 vé.

Tuần tới, rạp chiếu tiếp tục vắng bóng phim Việt, chuẩn bị cho sự đổ bộ của loạt phim Việt dịp 30/4-1/5.