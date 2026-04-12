Màn trình diễn thảm hoạ ở công diễn đầu tiên ở Đạp Gió 2026

Ngày 11/4, Đạp Gió 2026 đã lên sóng nửa sau Công diễn 1, hé lộ phần trình diễn của 5 đội còn lại. Qua vòng tiểu khảo, 2 team nguy hiểm là Hám Thanh Tử và Trang Pháp, sẽ phải PK với một team. Nếu thua, đội trưởng team PK sẽ phải đối đầu lần thứ 2 với đội trưởng của team có số vote thấp nhất trong 3 team kia. Là nghệ sĩ quốc tế duy nhất của mùa giải năm nay, team Trang Pháp nhận được sự kỳ vọng lớn.

Nhờ ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại , Trang Pháp, Giang Ngữ Thần và Duy Nina ghi điểm khi hát live khá ổn, kết hợp rap cùng vũ đạo mạnh mẽ. 3 nghệ sĩ còn có khoảnh khắc đắt giá khi “hắc hoá”, đổi trang phục từ trắng sang đen. Không qua hậu kỳ hay chỉnh sửa, chất lượng tiết mục của team Trang Pháp có được cơn mưa lời khen từ MXH Việt tới Trung, được nhận xét là phần thể hiện tốt nhất nhì Công diễn 1.

Vì thế, khi màn hình hiển thị team đối thủ chiến thắng với khoảng cách điểm là 33, cộng đồng mạng gần như nổi “trận lôi đình” vì kết quả bị cho là thiên vị rõ. Luồng tranh cãi dư luận đổ dồn vào sân khấu của team Lý Tiểu Nhiễm và quả thực, nghi vấn BTC Đạp Gió 2026 dàn xếp kịch bản càng tăng cao qua sân khấu của Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân.

Cover lại Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện , ca khúc nhạc Hoa từng khá hot ở Việt Nam vài năm trước, cả team Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân đều không hát nhép như vài tiết mục ở nửa đầu Công diễn 1 nhưng phần còn lại bị nhận xét là thảm hoạ của Đạp Gió mùa này.

Ngay khi mở đầu tiết mục, Lý Tiểu Nhiễm đã hát lệch tone, chênh phô trên nền nhạc pop-ballad nhẹ nhàng của Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện . Vương Mông và Đường Nghệ Hân cũng không khá khẩm hơn với giọng hát run rẩy, thiếu ổn định và thiếu kiểm soát. Giai điệu ngọt ngào của bản nhạc gốc cũng không thể dung hoà được màn hoà âm gây sốc của team Lý Tiểu Nhiễm.

Về kỹ thuật, ca khúc không yêu cầu những nốt cao quá khó hay kỹ thuật phức tạp, phần lớn nằm ở quãng trung, phù hợp với nhiều đối tượng người hát. Tuy nhiên, để thể hiện tốt, người hát cần giữ được chất giọng sáng, rõ lời. Là một nhạc phẩm không khó để thể hiện nhưng team Lý Tiểu Nhiễm lại gây thất vọng toàn tập ở Đạp Gió 2026.

Netizen từ Trung tới Việt hiếm khi đồng lòng như lúc này, cho rằng đây là màn trình diễn tệ nhất Công diễn 1. Thậm chí, giọng hát của 3 nghệ sĩ còn phủ sóng toàn hot search Weibo khi chương trình đang livestream, cũng như kết quả khó hiểu khi team Trang Pháp lại bại trận trước màn trình diễn tệ hơn học sinh tiểu học ca hát. Một topic treo hot search cả đêm 11/4 có nội dung là “Team Lý Tiểu Nhiễm hát hay nhất khi tắt mic và nhạc”.

MXH đang lan truyền một đoạn cut hậu trường ghi lại phản ứng của các Tỷ Tỷ trong màn loại trừ PK với team Tranh Pháp. Đáng nói, trong khi những người khác chăm chú theo dõi trên màn hình từ đầu đến cuối thì Lý Tiểu Nhiễm, Vương Mông và Đường Nghệ Hân lại ngồi vắt chéo chân và bấm điện thoại.

Đây không chỉ là hành động thiếu tôn trọng tới các nghệ sĩ mà còn dấy lên nghi vấn team Lý Tiểu Nhiễm đã biết trước kết quả sẽ như thế nào nên không tỏ vẻ lo lắng gì. Netizen phân tích, chuẩn bị tới phần trình diễn của nhóm, dù sao cũng phải bồn chồn hay tập trung vào phần thể hiện của team đối thủ chứ không thể thong dong làm việc riêng ở sau cánh gà.

Vì vậy, nhiều người tin rằng BTC chương trình đã có sẵn kịch bản, ưu ái những gương mặt nổi tiếng hơn để đi sâu vào vòng trong, bất kể người đó hát dở hay không. Lý Tiểu Nhiễm là diễn viên nổi tiếng, lượng bình chọn thuộc hàng top của mùa giải cũng như độ nhận diện rất cao. Vương Mông thì là nhà vô địch Olympic, là niềm tự hào quốc gia nên BTC được cho sẽ ưu ái cô vào vòng sâu hơn.

Tại đây, nghi vấn dàn xếp kết quả càng tăng cao khi màn hình hiển thị thông tin Trang Pháp phải thi đấu với Tiêu Tường ở vòng loại thứ 2 dù team Trang Pháp chỉ mới đang trình diễn tiết mục đầu tiên. Nhà phát hành chương trình ở Việt Nam đã phải đăng tải thông cáo, gửi lời xin lỗi tới khán giả ngay trên sóng livestream, đồng thời giải thích đây là một trong những phương án chuẩn bị cho nhiều tình huống có thể xảy ra - ở đây là việc Trang Pháp sẽ phải PK với Tiêu Tường.

Cũng ở nửa đầu Công diễn 1, Ôn Tranh Vanh là cái tên gây tranh cãi nhất vì hát quá dở, kỹ năng hát cơ bản cũng không phô diễn được dù hát nhép 100%. Tuy nhiên, cô lại sở hữu lượng fan đông đảo, tên tuổi phủ sóng cả nước nên dân mạng tin rằng cô và cả nhóm Tôn Di được thiên vị an toàn bước tiếp vào vòng trong. Chính vì thế, team Hám Thanh Tử, dù trình diễn live và cho thấy nỗ lực không ngừng vẫn rơi vào vòng nguy hiểm, khiến Triệu Tử Kỳ phải dừng cuộc chơi.

Xuyên suốt 6 mùa trước, BTC Đạp Gió đã không ít lần vướng ồn ào dàn xếp kịch bản, đẩy tranh cãi lên nhiều hot search. Tuy nhiên, điều này lại vô tình giúp chương trình càng hot, thu về độ thảo luận lớn. Song, màn trình diễn của team Trang Pháp quá tốt, đến mức netizen Trung Quốc cũng phải bất bình, cùng nhau “trộn gỏi” chương trình.