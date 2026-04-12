Tối 11/4, Đạp Gió 2026 tiếp tục lên sóng nửa sau của Công diễn 1, hé lộ 5 tiết mục của 16 Tỷ Tỷ. Vì là một trong 2 team có số điểm thấp nhất vòng tiểu khảo, team Trang Pháp lựa chọn team Lý Tiểu Nhiễm để đối đầu 1:1. Theo luật chơi, nếu thua, đội trưởng team PK sẽ rơi vào vòng loại thứ 2, đồng thời thi đấu với team ít phiếu bầu nhất trong 3 team còn lại.

Mang đến một màn trình diễn Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại vô cùng thuyết phục, được cả MXH Việt lẫn Trung hưởng ứng nhưng team Trang Pháp vẫn phải chịu thua team Lý Tiểu Nhiễm với 824 điểm cùng khoảng cách điểm là 33. Song song đó, team Tiêu Tường có số điểm thấp nhất - 794 điểm - đẩy “đệ nhất mỹ nhân xứ Đài” vào cuộc tranh tài với Trang Pháp.

Cover lại ca khúc viral vài năm trước - Là Anh, Trang Pháp và Tiêu Tường thể hiện màn song ca trong không khí nóng hơn bao giờ hết. 2 người diện lên mình bộ đầm tím nhạt, khoe nhan sắc rực rỡ và vẻ nữ tính trên sân khấu. Trang Pháp cho thấy khả năng hát live ổn định, vừa cân được cả ballad lẫn những chất liệu nhạc sôi động.

Tuy nhiên, có thể vì lo lắng cho số phận của team mình, Trang Pháp lên nốt cao có phần hơi run, chưa được chắc mic. Gần kết thúc bài hát, nữ ca sĩ rơm rớm nước mắt, cố gắng hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình. Khi nhạc vừa dứt, đại diện Việt Nam bật khóc, không kìm được sự xúc động.

Đáng nói, chất lượng giọng hát của Tiêu Tường nhận về không ít phản ứng tiêu cực. Quả thật, người đẹp 58 tuổi đã không còn được như thời hoàng kim khi sử dụng giọng gió vô cùng bất ổn: lệch tone, chênh phô, có 1 phân đoạn bị vỡ giọng nhẹ. Từng là mỹ nhân sở hữu âm sắc ngọt ngào, mềm mại đi vào lòng người, nay Tiêu Tường khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước màn thể hiện “tụt mood”.

Tuy có phần thể hiện tốt hơn, Trang Pháp chỉ nhận về 435 phiếu, bại trận trước Tiêu Tường với 472 phiếu. Team Trang Pháp gặp tình thế nguy hiểm khi một trong 3 thành viên có nguy bị loại. Cuối cùng, thu về 301 phiếu từ khán giả trường quay, Duy Nina là Tỷ Tỷ thứ 2 phải ra về.

Kết quả này gần như đã được báo trước khi nhiều tin đồn đã bủa vây khắp MXH ngay từ khi Đạp Gió 2026 khởi động. Duy Nina vốn đã không có nhiều đất diễn, thời lượng lên hình cũng ít ỏi. Vì thế, cô nàng khó có thể thu hút non-fan và “duyên” người qua đường. Trước đó, netizen cho rằng nữ MC đã được chỉ định là gương mặt phải ra về ở vòng loại 1:1, nhưng vì BTC thay đổi luật giữa sóng livestream nên cô nàng mới có thể bước vào Công diễn 1.

Điều này càng dấy lên nghi vấn BTC Đạp Gió 2026 dàn xếp kết quả. Team Tiêu Tường vốn đã sở hữu 2 thí sinh cực mạnh: Tiêu Tường - "đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" và An Kỳ - ngựa chiến của mùa giải. Chưa cần đến tiết mục song ca Là Anh, box chat trên sóng livestream đều công nhận team Tiêu Tường nắm chắc chiến thắng.

Trang Pháp không chỉ gặp bất lợi vì tiếng Trung chưa được trôi chảy mà còn là đại diện Việt Nam thi đấu ở sân nhà các thí sinh khác. Duy Nina thì độ nhận diện kém, Giang Ngữ Thần yếu năng lực ca hát, Trang Pháp gần như gánh nguyên team với tư cách đội trưởng. Lép vế ở nhiều khía cạnh, team Trang Pháp rơi vào vòng nguy hiểm cũng là điều dễ hiểu.