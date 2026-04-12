Từ ca sĩ vô danh đến “tương lai Vbiz”: 10 năm đi hát của buitruonglinh gói gọn trong 4 mùa xúc cảm

Tối 11/04, concert Từng Ngày của buitruonglinh đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM), thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Là đêm nhạc solo đầu tay trong sự nghiệp, Từng Ngày nhận được sự kỳ vọng lớn ngay từ khi công bố những thông tin đầu tiên. Live concert kéo dài hơn 2 giờ được dàn dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt 10 năm hoạt động, giúp nam nghệ sĩ khắc họa rõ nét chân dung bản thân trong dòng chảy Vpop.

Trước đó, vào tối 24/3, toàn bộ các hạng ghế tại live concert Từng Ngày đã nhanh chóng sold-out chỉ trong 12 phút mở bán vé. Thành tích này là minh chứng rõ nhất cho sức hút đáng kể của buitruonglinh ở thời điểm hiện tại. Trước đó, khi seatmap được công bố, đêm nhạc đã lập tức trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh mức giá được nhiều khán giả nhận xét là khá “mềm ví ”.

Cụ thể, vé thấp nhất chỉ từ 499.000 đồng nhưng vẫn đi kèm nhiều quyền lợi như photocard, thẻ đeo hay khăn bandana. Trong khi đó, hạng vé cao nhất dừng ở mức 1.999.000 đồng, bao gồm thêm các trải nghiệm đặc biệt như tham gia buổi soundcheck, giao lưu và chụp ảnh trực tiếp cùng nghệ sĩ.

Hành trình 10 năm ca hát được kể lại qua bốn mùa trong năm

Điểm đáng chú ý của Từng Ngày nằm ở cách xây dựng cấu trúc theo dạng nhạc kịch, chia thành bốn chương tương ứng với bốn mùa: Hạ - Thu - Đông - Xuân. Mỗi phần không chỉ đại diện cho một giai đoạn trong sự nghiệp mà còn phản chiếu những chuyển biến trong nội tâm và tư duy âm nhạc của buitruonglinh.

Mở màn bằng Ngày Hạ, nam ca sĩ không lựa chọn mùa xuân là điểm khởi đầu mà lại là mùa hè. Đây cũng là thời điểm anh chập chững viết nên những giai điệu đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật. Không gian như được soi sáng với Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, ca khúc được vang lên tại Đại lễ A80 năm ngoái. Bài hát cũng là lời khẳng định về tinh thần dân tộc mà anh muốn gửi gắm ngay từ những phút ban đầu.

Sau đó, buitruonglinh ngân nga những giai điệu bồi hồi, mang đậm dư vị thanh xuân qua loạt bản hit như Đường Tôi Chở Em Về, Chân Đất, Dù Cho Mai Về Sau… Đặc biệt, màn tái hợp cùng những người bạn thời đại học không chỉ khiến netizen nhớ nhung về thời còn ngồi trên ghế nhà trường, mà còn gợi nhắc về hành trình từ những ngày vô danh đến khi đứng trên sân khấu lớn của nam ca sĩ.

Sang đến Ngày Thu, buitruonglinh phô diễn thế mạnh ballad của mình với mashup Tại Vì Em, Em Không Khóc, Yêu Người Có Ước Mơ, Lời Yêu… Không khí tại concert trở nên lắng đọng, tạo nên màn đồng ca fanchant vang vọng từ khán giả. Xen kẽ trong đó là màn collab với producer trẻ Minsicko và giọng ca Đậu Tất Đạt, điểm thêm nhiều mảng màu hơn cho đêm nhạc.

Ngày Đông đánh dấu những chuyển biến rõ rệt trong flow của concert với những chất liệu như R&B và Indie Pop qua mashup Từng Ngày như Mãi Mãi, Chỉ Là Không Có Nhau, Anh Chưa Từng Hết Yêu… Sự xuất hiện của những gương mặt được yêu thích của Vpop gồm dangrangto, Kiều Chi và 52Hz cho thấy tư duy làm mới bản thân của nam ca sĩ. Đặc biệt, tiết mục Đi Cùng Anh với 52Hz nhận được sự hưởng ứng lớn vì cả 2 người bạn mang đến phiên bản mới bắt tai hơn cả bản gốc, cho thấy chemistry vô cùng ăn ý.

Khép lại hành trình là Ngày Xuân, buitruonglinh gây ấn tượng khi trực tiếp trình diễn violin qua ca khúc Không Đau Nữa Rồi phiên bản dàn dây, chứng minh tài năng âm nhạc được đào tạo bài bản tại Nhạc viện. Bầu không khí càng trở nên sôi động hơn khi tổ hợp HERMOSA bước lên sân khấu. CONGB, Sơn.K, Mason Nguyễn, TEZ hay Rio cùng buitruong “cháy” hết mình với âm nhạc và khán giả, cho thấy nguồn năng lượng vẫn bùng nổ sau hơn 2 tiếng trình diễn.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn là màn kết hợp giữa buitruonglinh và Juky San trong ca khúc Người Đầu Tiên. Sự hòa quyện giữa hai màu giọng khác biệt đã tái hiện lại thành công của bản hit “suy vô cùng” từng gây sốt trên các BXH năm ngoái, đồng thời khẳng định “duyên âm nhạc” giữa hai nghệ sĩ.

Đêm nhạc kết thúc bằng liên khúc Không Đau Nữa Rồi và Đường Chân Trời, giao thoa giữa nhạc cụ dây và âm thanh điện tử tạo nên một cái kết trọn vẹn về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, buitruonglinh còn dành tặng khán giả “sít rịt” Sớm Như Vậy, sản phẩm vừa ra mắt trước concert 2 ngày. Sự lựa chọn này cho thấy rõ ý định của buitruonglinh - anh muốn khép lại một chặng đường đã qua để hướng tới những bước đi mới. Với Từng Ngày, buitruonglinh đặt bút viết cho mình một hành trình mới, đồng thời đặt nền móng cho những tham vọng lớn hơn trong tương lai.

buitruonglinh, tên thật là Bùi Trường Linh, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Anh chàng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được đào tạo bài bản từ nhỏ. Năm 8 tuổi, anh trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trải qua nhiều năm rèn luyện trước khi tiếp tục theo học Thanh nhạc tại Nhạc viện TP. HCM khi chuyển vào Nam sinh sống. Nền tảng học thuật này giúp anh xây dựng được hướng đi khá rõ ràng trong vai trò ca - nhạc sĩ.

Nam ca sĩ trẻ dần được đông đảo khán giả biết đến từ năm 2020 nhờ ca khúc Đường Tôi Chở Em Về, hiện đã cán mốc hơn 65 triệu lượt xem trên YouTube. Sau dấu ấn ban đầu, nam ca sĩ tiếp tục duy trì sức hút với loạt sản phẩm quen thuộc với giới trẻ như Dù Cho Mai Về Sau, Yêu Người Có Ước Mơ, Từng Ngày Yêu Em... đều đạt hàng chục triệu lượt xem, dần định hình tên tuổi trong dòng nhạc pop ballad.

Âm nhạc của buitruonglinh chủ yếu xoay quanh pop ballad với màu sắc tự sự, khai thác những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ và cảm xúc đời thường. Không sở hữu giọng hát quá kỹ thuật, buitruonglinh lại có khả năng “nấu nhạc” với những giai điệu dễ nghe, ca từ giàu chất thơ, mang lại cảm giác gần gũi. Anh chàng từng chia sẻ nguồn cảm hứng đến từ những điều giản dị xung quanh – từ câu chuyện bạn bè, những lát cắt trên mạng xã hội cho đến phim ảnh hay sách vở. Với anh, âm nhạc trước hết là cách để giải tỏa cảm xúc cá nhân và duy trì đam mê. Trong khâu sản xuất, buitruonglinh ưu tiên những bản phối tối giản, tận dụng các nhạc cụ quen thuộc như guitar hay violin để làm nổi bật giọng hát.

Giới chuyên môn nhận xét anh là một nghệ sĩ có cá tính riêng. Nhà sản xuất Đậu Tất Đạt cho rằng âm nhạc của buitruonglinh không chạy theo xu hướng mà giữ được màu sắc cho riêng mình. Trong khi đó, nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng đánh giá cao nền tảng nhạc lý và khả năng chơi nhạc cụ của anh, yếu tố giúp các sản phẩm có chiều sâu nhất định trong âm nhạc. Điểm mạnh lớn nhất vẫn nằm ở khả năng viết giai điệu dễ nhớ và truyền tải cảm xúc chân thành.

Tuy nhiên, hành trình của buitruonglinh không hoàn toàn bằng phẳng. Tại chương trình Big Song Big Deal, anh từng nhận góp ý thẳng thắn rằng âm nhạc còn “tầm thường”, trong khi độ nhận diện với công chúng chưa thực sự nổi bật. Chính nam ca sĩ cũng thừa nhận giai đoạn đầu còn an toàn, chưa đầu tư mạnh vào hình ảnh hay phá vỡ vùng an toàn của bản thân.

Dù vậy, những năm gần đây ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt. EP Vọng phát hành năm 2022 đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng, trong khi Yêu Người Có Ước Mơ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng TikTok. Đặc biệt, khi tham gia Anh Trai Say Hi vào năm 2025, buitruonglinh cho thấy sự tiến bộ về trình diễn, vũ đạo và tư duy sân khấu. Tiết mục HERMOSA mà anh tham gia sáng tác và dẫn dắt đã đạt vị trí cao trên trên các BXH, góp phần đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ - nhạc sĩ, buitruonglinh đang dần định hình hình ảnh một nghệ sĩ đa năng: có thể sáng tác, biểu diễn, sản xuất và thử sức với nhiều thể loại. Ở thời điểm hiện tại, buitruonglinh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản sắc cá nhân. Nhưng chính sự chuyển mình từ một nghệ sĩ khá “an toàn” sang hình mẫu toàn diện hơn lại là tín hiệu đáng chú ý. Cái tên buitruonglinh hoàn toàn có thể tiến xa hơn, không chỉ dừng ở danh xưng “tiềm năng” mà trở thành một gương mặt gen Z định hình thế hệ mới của Vpop, xứng đáng với tên gọi “tương lai của Vbiz”.