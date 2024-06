Jungkook (BTS) lập kỳ tích với vị trí đầu bảng trên BXH iTunes 102 quốc gia

(Ảnh: HYBE)

Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - đã phát hành ca khúc mới mang tên Never let go nhằm bày tỏ sự biết ơn của mình dành cho những người hâm mộ. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc đặc biệt đã xuất hiện ở vị trí số 1 trên BXH iTunes toàn thế giới và tiếp tục giữ vững vị trí này trong 3 ngày liên tiếp.

Đáng chú ý, sau 3 ngày ra mắt, Never let go đã đạt vị trí đầu bảng trên iTunes của 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm những thị trường âm nhạc lớn nhất như Mỹ, Australia, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản... Cùng với FRI(END)S của thành viên cùng nhóm V, ca khúc mới của Jungkook là ca khúc thứ hai phát hành trong năm 2024 đạt vị trí số 1 tại 100 quốc gia. Đặc biệt, đây cũng là ca khúc đầu tiên của năm vượt ngưỡng với 102 khu vực.

Thực tế, đây không phải lần trở lại chính thức của em út BTS với tư cách nghệ sĩ solo. Theo như chia sẻ trước đó, nam thần tượng ra mắt bài hát nhằm gửi tặng tới những người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 11 năm nhóm ra mắt. Ca khúc được phát hành như một phần của sự kiện 2024 Festa - một lễ hội thường niên của BTS.

Trước khi trở lại với Never let go, Jungkook đã được Forbes nhận định là thành viên thành công nhất của nhóm nhạc nam K-Pop này. Tờ báo uy tín cho rằng nam thần tượng đã dành phần lớn thời gian trong năm 2023 để thực hiện các hoạt động solo và khẳng định anh là ngôi sao lớn nhờ những nỗ lực này.