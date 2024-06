Vượt BTS và TWICE, LE SSERAFIM là nghệ sĩ KPop quyền lực nhất Nhật Bản

Billboard Nhật Bản mới đây đã công bố BXH 10 nghệ sĩ KPop quyền lực năm 2024. Nhật Bản là thị trường âm nhạc lớn thứ 2 trên thế giới, chính vì vậy rất nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc mong muốn được tiến đến thị trường này. Thực tế là trong 30 năm qua, nhiều công ty giải trí KPop đã nhắm tới thâm nhập ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản và đạt được những thành công đáng kể.

Tuy nhiên, sau khi Billboard công bố, BXH đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân là do LE SSERAFIM đứng đầu BXH này thay vì là BTS, BLACKPINK hay TWICE. Đứng ở vị trí thứ 2 là Seventeen, tiếp theo đó là NewJeans. Trong khi đó, TWICE xếp hạng 6 và BTS chỉ đứng thứ 9. Ngoài ra, thành viên Jungkook là nghệ sĩ solo duy nhất lọt vào top 5 và đứng ở vị trí thứ 4.

TWICE được coi là nhóm nhạc KPop được yêu thích nhất tại Nhật Bản nhưng lại chỉ xếp thứ 6 trong BXH này. (Ảnh: JYP Entertainment)

Không thể phủ nhận thành công của LE SSERAFIM, tuy nhiên việc nhóm dẫn đầu BXH, vượt qua nhiều "tiền bối" lớn trong ngành giải trí khiến nhiều người phẫn nộ. Nhóm nhạc nữ của HYBE thậm chí còn vượt qua cả TWICE - nhóm nhạc được ví như số 1 KPop tại Nhật Bản. Trong mọi cuộc bình chọn, 9 cô gái JYP luôn nhận được sự ưu ái và yêu thích từ những người hâm mộ tại đất nước này, do đó việc nhóm xếp sau "hậu bối" khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.

Chưa dừng lại ở đó, sự vắng mặt của BLACKPINK trong BXH cũng gây khó hiểu. Nhóm không chỉ nổi tiếng thế giới mà tại Nhật Bản, 4 cô gái cũng từng phá kỷ lục khi tổ chức tour diễn Born Pink và từng biểu diễn tại sân vận động Tokyo Dome.

Top 10 nghệ sĩ KPop nổi tiếng nhất tại Nhật Bản năm 2024:

1. LE SSERAFIM

2. SEVENTEEN

3. NewJeans

4. Jungkook (BTS)

5. ILLIT

6. TWICE

7. Stray Kids

8. IVE

9. BTS

10. TREASURE