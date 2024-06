Forbes tuyên bố Jungkook là thành viên thành công nhất BTS

(Ảnh: HYBE)

Trong khi đưa tin về việc Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - chuẩn bị trở lại với ca khúc mới mang tên Never let go, Forbes đã không ngần ngại gọi anh là "thành viên thành công nhất của BTS".

Sự trở lại của Jungkook rõ ràng không chỉ thu hút giới truyền thông Hàn Quốc mà còn gây được tiếng vang với khán giả và truyền thông quốc tế. Forbes cho rằng "em út" của BTS đã dành phần lớn thời gian trong năm 2023 để thực hiện các hoạt động solo và khẳng định anh là ngôi sao lớn nhờ những nỗ lực này.

Để chứng minh cho việc gọi Jungkook là thành viên thành công nhất của BTS, Forbes đề cập tới hàng loạt kỷ lục mà nam thần tượng đã đạt được với tư cách nghệ sĩ solo. Cụ thể, sau khi phát hành Seven, ca khúc đã đạt được hàng loạt cột mốc quan trọng, bao gồm việc đứng đầu BXH Billboard Hot 100, được chọn là "Bài hát của mùa hè" tại VMAs. Tiếp theo đó, anh phát hành album solo đầu tay Golden, thể hiện thực lực với tư cách ngôi sao nhạc pop toàn cầu.

Với hàng loạt kỷ lục Jungkook từng đạt được, những người hâm mộ và khán giả yêu nhạc K-Pop kỳ vọng rất cao vào ca khúc mới Never let go. Nhiều người dự đoán nam thần tượng sẽ tiếp tục gặt hái thành công và xô đổ nhiều kỷ lục hơn nữa trong lần trở lại này.