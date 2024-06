Simon Cowell được biết đến với vai trò doanh nhân, ngôi sao truyền hình thực tế hay ông chủ của một hãng đĩa. Ông từng làm giám khảo nhiều cuộc thi nổi tiếng như Pop Idol, American Idol, The X Factor, Britain's Got Talent ... Đặc biệt, Simon Cowell chính là người đứng sau thành công của "hiện tượng toàn cầu" One Direction khi 5 chàng trai kí hợp đồng trị giá 2 triệu bảng Anh (tầm 65 tỷ VNĐ, tính theo giá hiện tại) với hãng đĩa của ông. Rất nhanh sau đó, One Direction đạt được thành công vang dội, phá nhiều kỷ lục và bán được 70 triệu bản thu trên toàn thế giới tính tới tháng 4/2020.

One Direction là một trong những niềm tự hào của Simon Cowell

Thành công của One Direction chắc hẳn phải khiến Simon Cowell vô cùng tự hào. Mới đây, ông đã quyết định quay trở lại để tìm kiếm một nhóm nhạc mới kế nhiệm One Direction: " Mọi thế hệ đều xứng đáng có một nhóm nhạc nam siêu sao và tôi không nghĩ có nhóm nhạc nào lại thành công như One Direction trong hơn 14 năm qua. Ngành công nghiệp này có xu hướng tập trung vào các nghệ sĩ solo – vì vậy thường cần một nhà đầu tư để thành lập một nhóm nhạc. Không gì có thể sánh bằng niềm vui khi được làm việc cùng họ, đi lưu diễn khắp thế giới và biểu diễn trước hàng nghìn người ”.

Simon Cowell đang đi tìm nhóm nhạc nam mới

Không thể phủ nhận những thành tích mà One Direction có được khi còn hoạt động nhưng phát ngôn của Simon thực sự gây khó chịu đến với nhiều khán giả, đặc biệt là các fan Kpop. Họ cho rằng ông cố tình loại bỏ sự thành công của các nhóm nhạc Hàn Quốc mà đại diện tiêu biểu nhất là BTS. Thậm chí, một số người còn đào lại phản ứng của Simon trước sự bùng nổ của BTS khi ông bày tỏ tham vọng muốn tạo nên 1 nhóm nhạc "UKpop" để cạnh tranh với Kpop.

Chuyện netizen bức xúc cũng là có lý do khi BTS đã xô đổ mọi kỷ lục của One Direction, bao gồm lượng người follow trên Instagram và X. Về mảng âm nhạc, BTS cũng phá kỷ lục về lượt xem YouTube trong 24 giờ và nhiều lần đạt top 1 ở BXH Billboard Hot 100.

Thành tích mà BTS đạt được khó ai có thể phủ nhận

Tuy thời gian hoạt động của 2 nhóm hoàn toàn khác nhau, thời điểm One Direction ra mắt thì vẫn bị hạn chế bởi 1 số điều nhưng nhóm vẫn gặt hái được thành công, nhưng phát ngôn của Simon tỏ rõ thái độ coi thường BTS cũng như một số nhóm nhạc Kpop khác. Ngoài BTS thì Kpop cũng có một số đại diện thành công ở thị trường quốc tế như BLACKPINK, TWICE, NewJeans, Stray Kids, SEVENTEEN...

- Tôi không phải fan của BTS nhưng người đàn ông này dám nói không có nhóm nhạc nào đạt được thành công như 1D (tên tắt của One Direction) trong khi BTS vẫn còn sừng sững ngay đó.

- Năm 2019 ông ấy từng muốn tạo ra nhóm nhạc lật đổ BTS rồi nhưng nhìn xem có làm được không?

- BTS là nhóm nhạc được streaming nhiều nhất trên Spotify, nhóm nhạc bán chạy nhất thế kỷ này, nhóm nhạc được trao giải nhiều nhất mọi thời đại, nhóm được xem nhiều nhất trên youtube, đạt 6 #1 trên Top 100 trong khoảng thời gian 14 tháng. Tôi vẫn còn tiếp tục được đấy.

- Simon rõ ràng là coi thường và phủ nhận mọi thành công mà Kpop mang lại mà.