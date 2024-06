Gần đây, người hâm mộ Kpop "rần rần" trước một thánh body thế hệ mới - thành viên Natty đến từ KISS OF LIFE. Hình ảnh nữ idol viral khắp các nền tảng MXH, nhận về tương tác cực lớn bởi body bốc lửa, khoẻ khoắn và vô cùng sexy. Chùm ảnh hot khiến nhiều "người qua đường" tò mò về danh tính mỹ nhân mới nổi.

Loạt ảnh hot "rần rần" của Natty vì quá bốc lửa

Với người hâm mộ Kpop, Natty không phải là cái tên quá xa lạ. Con đường trở thành idol của Natty vô cùng truân chuyên. Cô là idol người Thái, sinh năm 2002, sang Hàn làm thực tập sinh từ năm 11 tuổi. Natty lần đầu tham gia đào tạo tại SM Entertainment, từng có thời gian cùng tập luyện với các thành viên Red Velvet.

Natty kém may mắn qua hai mùa thi sống còn

Năm 2015, Natty chuyển sang JYP. Tại đây, cô lần đầu xuất hiện trước công chúng thông qua chương trình sống còn Sixteen, giành suất debut cùng TWICE. Dù chứng minh được thực lực, nhưng khi ấy Natty chỉ mới 13 tuổi. Cô nàng bị loại ở tập cuối. Sau 2 năm ở lại JYP, Natty rời đi và tiếp tục tranh tài ở Idol School năm 2017. Một lần nữa, nữ idol thể hiện kỹ năng nổi trội nhưng kém may, vụt mất cơ hội debut cùng fromis_9. Natty từng gặp khủng hoảng vì bị miệt thị ngoại hình.

Từng debut với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2020

Sau hai cuộc thi kém may mắn, tháng 5/2020, Natty debut solo với single album đầu tay Nineteen. Trong ngày đầu mở bán, album của Natty chỉ bán được vỏn vẹn 52 bản. Cô nàng chỉ comeback thêm một lần với Teddy Bear rồi bỗng dưng biến mất. Nhiều fan tiếc nuối cho rằng Natty đã từ bỏ sự nghiệp idol vì quá lận đận.

Tháng 9/2023, Natty debut dưới đội hình KISS OF LIFE

Tháng 9/2023, KISS OF LIFE debut với đội hình 4 thành viên, dưới trướng S2 Entertainment. Natty ngay lập tức là nhân tố gây chú ý nhất khi đã nổi tiếng từ trước. Sản phẩm đầu tay của KISS OF LIFE dù chưa lan toả quốc dân, nhưng nhận được nhiều lời khen nhờ âm nhạc chất lượng. Mới đây, KISS OF LIFE comeback cùng Midas Touch, được đánh giá như cú bứt phá giúp nhóm thoát kiếp "nugu" (thần tượng vô danh).

KISS OF LIFE - Midas Touch

Sản phẩm với phần nhìn vương giả ấn tượng gây ấn tượng trong cộng đồng fan Kpop, KISS OF LIFE lọt vào các BXH âm nhạc nội địa, nâng cao doanh thu bán đĩa. Natty trở thành nhân tố hút fan nhất, liên tục viral MXH với những topic liên quan đến tài năng và nhan sắc. Trong đội hình nhóm, nữ idol người Thái giữ vai trò nhảy chính. Natty được ví như "Lisa thế hệ mới" bởi sự tương đồng, cùng là idol Thái Lan, nhảy giỏi và theo đuổi hình tượng sexy, phóng khoáng.

Natty được ví như Lisa thế hệ mới

Phong cách có nhiều phần tương đồng với em út BLACKPINK

Cực kì táo bạo trên sân khấu

Vừa qua, Natty kết hợp cùng Jay Park trong ca khúc Taxi Blurr. Nữ idol thể hiện giọng rap lôi cuốn, quyến rũ. Chiều 4/6, bộ đôi xuất hiện trên sóng It's Live, thể hiện ca khúc mới và khoe phong độ liveband miễn chê. Natty nhận về nhiều bình luận khen ngợi bởi thần thái tự tin, bộ kỹ năng idol ổn định.

Taxi Blurr (Live Band) - Jay Park ft. Natty (KISS OF LIFE)

Giữa lúc Kpop chìm trong ồn ào đạo nhái và tranh cãi tài năng, KISS OF LIFE cùng Natty đang là những nhân tố sáng giá được kỳ vọng. Dù đến từ công ty nhỏ, nhưng bộ kỹ năng của nhóm rất thuyết phục. Cùng với sự chăm chỉ, cầu tiến và chỉn chu trong từng nhạc phẩm, dân tình cho rằng KISS OF LIFE cần được nổi tiếng hơn để không phí phạm một viên ngọc sáng.

Natty nhận về nhiều bình luận khen ngợi bởi thần thái tự tin, bộ kỹ năng idol ổn định