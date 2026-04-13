Chuỗi concert mở màn world tour ARIRANG của BTS tại Goyang không chỉ là một sự kiện âm nhạc quy mô toàn cầu mà còn trở thành điểm nóng truyền thông khi quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc. Diễn ra trong ba ngày 9, 11 và 12/4/2026, chuỗi concert ARIRANG của BTS tại tổ hợp thể thao Goyang liên tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong ngành giải trí.

IU góp mặt trong đêm thứ 3 của chuỗi concert ARIRANG của BTS tại Goyang

Đặc biệt trong đêm diễn thứ ba ngày 12/4, sự chú ý của công chúng phần lớn đổ dồn vào sự xuất hiện của IU. Dù đang bận rộn với lịch trình quảng bá dự án phim mới, nữ ca sĩ vẫn quyết định sắp xếp thời gian đến trực tiếp sân vận động để ủng hộ đồng nghiệp. IU và các thành viên BTS duy trì mối quan hệ thân thiết thông qua những lần hợp tác trước đó. Tiêu biểu là màn kết hợp cùng V trong MV Love Wins All và lần làm việc với Suga trong bản hit eight do anh trực tiếp sản xuất và góp giọng.

Tân binh CORTIS

CORTIS quẫy cực sung

Bên cạnh đó, khoảnh khắc tận hưởng âm nhạc của tân binh CORTIS cũng nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Hình ảnh năm thành viên thuộc nhóm nam đàn em cùng công ty quản lý liên tục thể hiện sự phấn khích, nhún nhảy và hát theo các tiết mục của tiền bối nhận được nhiều sự quan tâm.

Mingyu và THE8 (SEVENTEEN)

Epik High

LE SSERAFIM

Ahn Jae Hyun

Dàn sao xuất hiện trong đêm này còn ghi nhận sự có mặt của LE SSERAFIM, tân binh TWS, Mingyu và THE8 (SEVENTEEN), nhóm Epik High cùng nam ca sĩ WOODZ. Và dàn diễn viên đình đám xứ Hàn là Im Si Wan, Choi Tae Joon, Ahn Jae Hyun và Park Hyo Shin.

Trước đó vào ngày 11/4, đêm diễn thứ hai cũng nóng không kém khi có sự góp mặt của hai thành viên Ahyeon và Chiquita (BABYMONSTER). Không chỉ thu hút sự chú ý ngay từ khi xuất hiện, khoảnh khắc hai nữ thần tượng vô tư nhún nhảy, tận hưởng âm nhạc hết mình trên khán đài cũng nhanh chóng được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ trên các mạng xã hội.

Ahyeon và Chiquita (BABYMONSTER)

Park Seo Joon, Park Hyung sik và Choi Woo Shik

Ngoài ra còn có hội bạn thân Wooga squad của V bao gồm Park Seo joon, Park Hyung sik và Choi Woo shik. Bất chấp lịch trình hoạt động cá nhân dày đặc, bộ ba diễn viên điện ảnh vẫn có mặt để theo dõi trực tiếp người bạn thân trình diễn. Khu vực khách mời còn quy tụ các diễn viên quen thuộc trên màn ảnh như Ha Ji won, Lee Sung kyung, Kim Minjae, cùng dàn nghệ sĩ trẻ Son Dongpyo, Yena và Big Naughty Boi. Hai nhóm nhạc nam trực thuộc tập đoàn HYBE là ENHYPEN và BOYNEXTDOOR cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ đàn anh.

ENHYPEN

Han Ji Won

Lee Sung kyung

BOYNEXTDOOR

Ngay từ ngày mở màn 9/4, concert đã sớm trở thành chủ đề nóng nhờ sự xuất hiện của Jang Wonyoung (IVE). Bất chấp thời tiết hôm đó xuất hiện mưa lớn, nữ thần tượng vẫn lẻ bóng di chuyển đến khu vực khán đài để theo dõi và cổ vũ các tiền bối. Hình ảnh cô diện trang phục đời thường giản dị, che ô đến sân vận động lập tức thu hút lượng lớn tương tác và thảo luận trên các diễn đàn .

Jang Wonyoung

Bangchan (StrayKids)

Jongho (ATEEZ)

TXT

Cùng với Jang Wonyoung, đêm đầu tiên còn có sự tham gia của Bang Chan (Stray Kids) và Jongho (ATEEZ). Nhóm nhạc đàn em cùng công ty với BTS là TXT cũng có mặt tại đêm diễn đầu tiên để ủng hộ đàn anh.

Chuỗi concert mở màn cho tour diễn ARIRANG của BTS tại Goyang đã cho thấy quy mô tổ chức hoành tráng khi thu hút 120.000 khán giả trực tiếp trong ba đêm diễn cháy vé, cùng hơn 7 triệu lượt xem trực tuyến trên toàn cầu. Sân khấu hình tròn 360 độ được thiết kế nhằm tối ưu hóa khả năng tương tác, kết hợp chặt chẽ với các yếu tố văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Sự đổ bộ của hàng loạt ngôi sao đình đám đã minh chứng rõ nét cho vị thế độc tôn và sức hút khổng lồ không thể thay thế của BTS hiện tại (Ảnh:X)

Xuyên suốt hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ, nhóm duy trì nhịp độ biểu diễn liên tục với 23 ca khúc, đan xen giữa dự án mới và những sản phẩm quen thuộc như Fire, Butter, Dynamite, I Need U, hay các bài album mới như Body to Body, Swim.... Sự đầu tư kỹ lưỡng từ âm thanh, hình ảnh, kỹ năng làm chủ sân khấu cùng sự đổ bộ của hàng loạt ngôi sao đình đám đến ủng hộ đã minh chứng rõ nét cho vị thế độc tôn và sức hút khổng lồ không thể thay thế của BTS trên bản đồ âm nhạc hiện tại.