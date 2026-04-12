Lỗi sai ngớ ngẩn dù đã được giải thích

Ngày 11/4, Coachella chính thức khai màn 2 tuần lễ hội, mở ra không gian âm nhạc lớn nhất hành tinh và thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ tới tham gia. Tọa lạc tại vùng sa mạc Coachella ở California (Mỹ), nơi đây quy tụ những ngôi sao nhạc Pop hot nhất toàn cầu, cũng như đông đảo thanh thiếu niên, hot boy hot girl tới check-in và hoà chung từng nhịp đập. Line-up năm nay bao gồm Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, XX, the Strokes, Addison Rae, Young Thug, KATSEYE, BIGBANG…

Giữ đúng lời hứa 2 năm trước, Sabrina nay đã đứng ở cương vị mới - headliner của đại nhạc hội. Nhờ thành công liên tiếp từ Short n’ Sweet và Man’s Best Friend , Sabrina trở thành gương mặt gen Z đại diện cho thế hệ popstar mới và vị trí headliner là hoàn toàn xứng đáng với vị thế của cô ở hiện tại.

Sabrina nay đã đứng ở cương vị mới - headliner của đại nhạc hội (Ảnh: Rolling Stone)

Xuyên suốt 90 phút, Sabrina hát live liên tục 20 bài hát, di chuyển đội hình và sân khấu với hơn 10 set diễn, cũng như thay 6 trang phục. Tư duy hình ảnh và âm nhạc của cô được phát huy mạnh mẽ nhờ concept cổ điển của Hollywood thời hoàng kim ở thế kỷ trước, phủ lên Coachella một lớp màu cổ retro vô cùng hay ho.

Bên cạnh cơn mưa lời khen trên MXH, một bộ phận cư dân mạng cảm thấy không hài lòng, thậm chí phẫn nộ trước khoảnh khắc Sabrina tỏ thái độ với một bạn khán giả. Cụ thể, sau khi hoàn thành ca khúc Please Please Please và chuẩn bị chuyển sang phần tiếp theo, cô nghe thấy một âm thanh lớn từ khán đài và cho rằng đó là tiếng “yodel” (kiểu hát ngân vang đặc trưng của phương Tây).

Đoạn video gây tranh cãi, tố cáo Sabrina có phát ngôn đụng chạm văn hoá

Khi nữ khán giả giải thích đây là “tiếng hò ăn mừng”, có tên là Zaghrouta thuộc về văn hóa của họ, nữ ca sĩ lại nhăn mặt đùa cợt, thậm chí gọi âm thanh này là “kỳ lạ”, khiến tình huống trở nên sượng trân và nhạy cảm vì động chạm đến vấn đề văn hoá.

Đoạn tương tác nhanh chóng lan truyền trên MXH, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều netizen khán giả cho rằng Sabrina thiếu nhạy cảm văn hóa khi vẫn giữ thái độ hoài nghi dù đã được giải thích, chỉ trích cô nàng quá vô tư thành kém duyên. Trên X, phát ngôn của Sabrina vẫn đang bị lôi ra bàn tán không ngừng, chủ yếu là phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, không ít ý kiến bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng điều kiện âm thanh và khoảng cách sân khấu có thể khiến cô không nghe rõ và hiểu sai vấn đề.

Chỉ sau một ngày, Sabrina đã lên tiếng xin lỗi tới nữ khán giả và những ai cảm thấy thiếu tôn trọng vì phát ngôn của mình. “Xin lỗi nhé. Tôi không nhìn thấy rõ người đó và cũng không nghe rõ. Phản ứng của tôi chỉ là sự bối rối, mang tính đùa cợt chứ không có ý xấu. Lẽ ra tôi có thể xử lý tốt hơn” , Sabrina chia sẻ. Cô cũng cho biết đã hiểu Zaghrouta là kiểu hò reo truyền thống trong văn hóa Ả Rập, đồng thời khẳng định sẵn sàng đón nhận mọi hình thức cổ vũ từ khán giả.

Zaghrouta là tiếng hú vang cao vút đặc trưng trong văn hóa Ả Rập và Bắc Phi, được tạo ra bằng cách đảo lưỡi liên tục để thể hiện niềm vui tột độ, thường xuất hiện trong các dịp trọng đại như đám cưới hay lễ hội. Đây không chỉ là một hình thức ăn mừng mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của phụ nữ và sự gắn kết cộng đồng sâu sắc.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và các nền tảng mạng phát triển mạnh, những khác biệt văn hoá, đặc biệt liên quan đến yếu tố truyền thống và tôn giáo ngày càng trở nên nhạy cảm, khi mọi phát ngôn đều có thể bị soi chiếu dưới ánh mắt của khán giả toàn cầu. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tinh tế cũng đủ để thổi bùng tranh cãi, và ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của người nghệ sĩ. Sabrina cũng không phải ngoại lệ khi set diễn của cô ban đầu nhận được vô vàn lời tán dương, nhưng giờ đây lại vấp phải tranh cãi lớn.

Set diễn của cô ban đầu nhận được vô vàn lời tán dương, nhưng giờ đây lại vấp phải tranh cãi lớn (Ảnh: Rolling Stone)

Không thể phủ nhận set diễn hoành tráng 90 phút

Kết hợp tinh thần của Short n’ Sweet và Man’s Best Friend, sân khấu của Sabrina tại Coachella giao thoa giữa Hollywood, Broadway và không khí tiệc tùng kiểu Mỹ cổ điển. Tổng thể show diễn vừa sôi động, quyến rũ, vừa đậm tinh thần điện ảnh và nhạc kịch, phù hợp với bối cảnh sa mạc nóng rực đặc trưng của Coachella.

Màn trình diễn kéo dài 90 phút được dàn dựng công phu với hơn 10 set sân khấu thay đổi liên tục, cùng 6 bộ trang phục xuyên suốt. Đáng chú ý, Sabrina còn chiêu mộ dàn khách mời đình đám như Susan Sarandon, Corey Fogelmanis, Will Ferrell và Samuel L. Jackson… khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò về mức đầu tư “khủng” phía sau vị trí headliner.

Sabrina còn chiêu mộ dàn khách mời đình đám như Susan Sarandon, Corey Fogelmanis, Will Ferrell, Samuel L. Jackson...

Mở màn, Sabrina đưa khán giả bước vào không gian trắng đen như một bộ phim trinh thám cũ, khi cô lái xe xuyên qua sa mạc và đối diện với phiên bản khác của chính mình. Sự xuất hiện của Sam Elliott trong vai viên cảnh sát càng làm tăng chất điện ảnh cho phần intro, dù đoạn nhập vai kéo dài có phần khiến nhịp độ chương trình chậm lại.

Khi âm nhạc chuyển sang House Tour , không khí tại sân khấu chính lập tức bùng nổ. Nửa đầu show mang đậm thẩm mỹ Hollywood thời hoàng kim với xe retro, phông nền đồi Hollywood và dòng chữ “SABRINAWOOD” nổi bật. Xuyên suốt 20 ca khúc, Sabrina khéo léo tri ân hình tượng Marilyn Monroe, từ phong cách trang điểm đến cách cân bằng giữa sự gợi cảm và nét tự trào duyên dáng.

Nửa đầu show mang đậm thẩm mỹ Hollywood thời hoàng kim

Sabrina cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi vừa hát live ổn định vừa thực hiện vũ đạo và di chuyển liên tục. Những tiết mục như Manchild, Taste hay Please Please Please giữ nhiệt tốt cho đêm diễn, trong khi We Almost Broke Up Again Last Night là điểm nhấn vocal với phần thể hiện nội lực và vững vàng.

Phần kết mang đậm màu sắc Broadway với hệ thống đèn billboard rực rỡ, nơi Sabrina nhìn lại hành trình từ Coachella 2024 đến vị trí headliner hiện tại. Show khép lại bằng ca khúc Tears trong cơn mưa nước mát lạnh, tạo nên cái kết vừa mãn nhãn vừa ướt át. Tổng thể, đây là một set diễn tham vọng, được đầu tư lớn, thậm chí được đồn đoán có chi phí lên tới hàng triệu USD.

Set diễn của Sabrina được đầu tư hoành tráng và công phu, cho thấy tư duy hình ảnh và âm nhạc của nữ ca sĩ không phải dạng vừa

Dẫu vậy, chương trình không tránh khỏi tranh cãi. Chi tiết Sabrina ném xương cho dàn dancer nam trong tiết mục Manchild bị một bộ phận khán giả cho là mang màu sắc “nữ quyền độc hại”. Bên cạnh đó, đoạn interlude kéo dài với Susan Sarandon cũng bị nhận xét rườm rà, làm gián đoạn mạch cảm xúc. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, set diễn của Sabrina vẫn được đánh giá cao nhờ tư duy hình ảnh và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng.