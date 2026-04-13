BIGBANG đại náo Coachella 2026

Đúng 12h40 ngày 13/4 (theo giờ Việt Nam), BIGBANG chính thức bước lên sân khấu Coachella, đánh dấu một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của mùa lễ hội năm nay. Tại khu vực Outdoor Theatre, hàng chục nghìn khán giả đã đổ dồn về sân khấu để chờ đợi set diễn cuối cùng của bộ ba huyền thoại Kpop, tạo nên một biển người đông nghịt ngay từ trước giờ G.

BIGBANG trình diễn Fanstatic Baby tại Coachella

Xuất hiện với phong thái của những “ông hoàng” thực thụ, G-Dragon gây ấn tượng mạnh với diện mạo bảnh bao cùng áo choàng lông nổi bật, Taeyang tiếp tục khẳng định đẳng cấp performer với hình thể săn chắc và nguồn năng lượng bùng nổ, trong khi Daesung giữ trọn màu sắc tươi sáng, gần gũi - yếu tố luôn giúp anh trở thành “vitamin sân khấu” của nhóm.

BIGBANG mở màn bằng một set nhạc được phối lại hoàn toàn, kết hợp loạt hit đình đám Bang Bang Bang, Fantastic Baby và Sober. Những bản phối mới với tiết tấu dồn dập, giàu năng lượng nhanh chóng biến Outdoor Theatre thành một lễ hội thực thụ. Đáng chú ý, phần line được chia lại hợp lý cho đội hình 3 thành viên, tạo nên cảm giác vừa mới mẻ vừa giữ nguyên tinh thần đặc trưng của BIGBANG.

BIGBANG chính thức đổ bộ Coachella:

Không nằm ngoài dự đoán, mạng xã hội gần như “nổ tung” ngay khi BIGBANG xuất hiện. Từ các nền tảng quốc tế đến cộng đồng fan châu Á, hàng loạt video, hình ảnh và từ khóa liên quan đến nhóm nhanh chóng leo top xu hướng. Trong bối cảnh nhiều tranh luận xoay quanh khả năng trình diễn live của nghệ sĩ tại Coachella năm nay, BIGBANG lại một lần nữa khẳng định đẳng cấp khi mang đến màn hát live đỉnh cao, giàu nội lực và đầy cảm xúc.

Haru Haru đầy hoài niệm

Khoảnh khắc cao trào của set diễn đến khi G-Dragon dừng lại giữa sân khấu, bày tỏ sự xúc động trước biển người hâm mộ và chính thức tuyên bố: “BIGBANG is back”. Ngay sau đó, từng thành viên lần lượt giới thiệu tên mình trong tiếng fanchant vang dội, tạo nên một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất đêm diễn. 20 năm chờ đợi, hàng triệu V.I.P và BIGBANG đã vỡ òa trong khoảnh khắc này. Set diễn tiếp tục với những ca khúc làm nên sự nghiệp BIGBANG như A Fool of Tears, Loser, Haru Haru, Lies... tất cả đều được phối mới và thể hiện bằng giọng ca nội lực của 3 "ông hoàng Kpop". Người hâm mộ vỡ òa khi những bản hit huyền thoại vang lên. Âm nhạc chính là trung tâm của sân khấu lần này.

Không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn tại lễ hội âm nhạc, sân khấu Coachella 2026 của BIGBANG mang ý nghĩa như một lời tái khẳng định vị thế. Sau hai thập kỷ hoạt động với nhiều thăng trầm, khoảnh khắc này không chỉ là cột mốc của riêng nhóm mà còn là sự chờ đợi kéo dài của hàng triệu người hâm mộ V.I.P trên toàn thế giới.

2 thập kỷ của ông hoàng Kpop và sân khấu được trông đợi nhất

Ra mắt vào ngày 19/8/2006 dưới sự quản lý của YG Entertainment, BIGBANG nhanh chóng vượt qua khuôn khổ của một nhóm nhạc thần tượng thông thường để trở thành biểu tượng định hình cả một thế hệ Kpop. Ngay từ những năm đầu, nhóm đã tạo khác biệt khi tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc - điều chưa phổ biến ở thời điểm đó. Trưởng nhóm G-DRAGON được xem là linh hồn sáng tạo, góp phần xây dựng màu sắc âm nhạc riêng biệt, kết hợp giữa hip-hop, EDM và pop đương đại.

Giai đoạn 2007 - 2008 đánh dấu bước ngoặt lớn khi BIGBANG bùng nổ với loạt hit quốc dân. Ca khúc Lies (2007) không chỉ giúp nhóm giành vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho Kpop. Tiếp nối thành công, Haru Haru và Last Farewell tiếp tục đưa BIGBANG lên đỉnh cao, củng cố danh xưng “ông hoàng Kpop” trong lòng công chúng châu Á.

BIGBANG 20 năm vẫn là ông hoàng Kpop

BIGBANG "bành trướng" vị thế ông hoàng Kpop, mở rộng sức ảnh hưởng ra quốc tế từ năm 2012 đến 2015. Album Alive (2012) giúp nhóm mở rộng tầm ảnh hưởng ra thị trường quốc tế, trong khi dự án MADE (2015) được xem là đỉnh cao sự nghiệp với loạt ca khúc như Bang Bang Bang, Loser hay Sober. Đây không chỉ là thành công về mặt thương mại mà còn là bước tiến quan trọng đưa Kpop tiến gần hơn đến thị trường phương Tây.

Không dừng lại ở âm nhạc, BIGBANG còn tạo ra ảnh hưởng sâu rộng về văn hóa và thời trang. G-DRAGON trở thành biểu tượng phong cách toàn cầu, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn, trong khi Taeyang và Daesung cũng xây dựng được sự nghiệp solo vững chắc với dấu ấn riêng.

Tuy nhiên, hành trình của BIGBANG không chỉ trải đầy hào quang. Sau thời kỳ đỉnh cao, nhóm đối mặt với những biến cố lớn khiến đội hình 5 thành viên không còn nguyên vẹn. Năm 2019, Seungri rời nhóm sau bê bối liên quan đến vụ Burning Sun scandal, gây chấn động toàn ngành giải trí Hàn Quốc. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của cá nhân Seungri mà còn khiến BIGBANG rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng.

Đến tháng 5/2023, T.O.P xác nhận đã rời nhóm sau khi kết thúc hợp đồng với YG Entertainment. Nam rapper lựa chọn theo đuổi con đường riêng, tập trung vào các dự án cá nhân và những kế hoạch mang tính cá nhân hóa cao, bao gồm cả tham vọng tham gia dự án không gian dearMoon. Việc hai thành viên lần lượt rời đi khiến BIGBANG chính thức hoạt động với đội hình ba người.

Bước sang năm 2026, BIGBANG đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động. Ba thành viên còn lại gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đã đạt được sự đồng thuận cho các hoạt động kỷ niệm, mở ra kỳ vọng về một chương mới. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, nhóm đang chuẩn bị một album đặc biệt nhằm tri ân cộng đồng người hâm mộ V.I.P, dự kiến phát hành vào nửa cuối năm. Song song đó, kế hoạch cho một chuyến lưu diễn toàn cầu cũng đang được úp mở, hứa hẹn sẽ là tour diễn quy mô lớn đầu tiên sau gần một thập kỷ gián đoạn vì nghĩa vụ quân sự và biến động nội bộ.

Trong bối cảnh đó, sân khấu Coachella 2026 trở thành dấu mốc mang tính biểu tượng cho sự trở lại của BIGBANG. Sau lần lỡ hẹn vào năm 2020 do đại dịch, việc nhóm chính thức xuất hiện tại sự kiện âm nhạc lớn bậc nhất thế giới đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông toàn cầu. Ở Weekend 1 (10–12/4/2026), BIGBANG mang đến những bản phối mới cho các ca khúc kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Still Life, tái hiện di sản âm nhạc đồng thời cho thấy sự thích nghi với bối cảnh mới.

Dù không giữ vị trí headliner, sức hút của BIGBANG vẫn tạo nên một “cơn sốt” truyền thông, trở thành một trong những tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất tại Coachella năm nay. Màn trình diễn này không chỉ mang ý nghĩa hoài niệm mà còn là lời khẳng định cho sức sống bền bỉ của một trong những nhóm nhạc thế hệ thứ hai - những người đã đặt nền móng cho làn sóng Hallyu vươn ra toàn cầu.

Với tất cả những chuyển động hiện tại, năm 2026 được xem là thời điểm bản lề của BIGBANG: vừa nhìn lại hành trình 20 năm đầy biến động, vừa mở ra một chu kỳ mới với đội hình mới. Trong bối cảnh Kpop liên tục thay đổi với các thế hệ mới, sự trở lại của BIGBANG là minh chứng cho giá trị di sản, ngôi vị “ông hoàng Kpop” chưa từng mai một trong lòng công chúng.

Tuyết Anh