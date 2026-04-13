Justin Bieber hát một câu gọi tên vợ khiến cả biển người vỡ òa

Trở lại sân khấu âm nhạc lớn nhất hành tinh sau thời gian dài vắng bóng, Justin Bieber lập tức thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Đảm nhận vai trò headliner trong đêm thứ hai của lễ hội âm nhạc Coachella vào ngày 11/4/2026 (giờ địa phương), nam ca sĩ đi ngược hoàn toàn với kỳ vọng của truyền thông về một tiết mục pop hào nhoáng. Thay vào đó, anh xuất hiện với hình tượng đơn giản trên một sân khấu không dàn dựng cầu kỳ. Điểm nhấn của đêm diễn không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở khoảnh khắc nam ca sĩ công khai tri ân mái ấm nhỏ ngay trước hàng trăm nghìn khán giả.

Khác với hình ảnh năng động quen thuộc, Justin Bieber chọn phong cách tối giản với áo hoodie rộng, tháo kính râm để tập trung hoàn toàn vào việc phô diễn kỹ thuật thanh nhạc. Điểm sáng của đêm diễn là tiết mục acoustic dạt dào cảm xúc Everything Hallelujah. Trong tiết mục này, anh đứng giữa không gian tĩnh lặng, được soi chiếu bởi hệ thống đèn tạo hiệu ứng vòng hào quang ảo từ phía trên. Việc tiết chế ánh sáng đa sắc tạo ra bầu không khí thân mật, tựa như một buổi trò chuyện tâm tình. Justin Bieber đứng hát tĩnh tại và mộc mạc, qua đó truyền tải trọn vẹn thông điệp của ca khúc.

Khoảnh khắc bùng nổ nhất xuất hiện khi nam ca sĩ cất lời ca Hailey babe hallelujah . Ngay lập tức, máy quay chuyển hướng xuống khán đài và bắt trọn hình ảnh Hailey Bieber. Nữ người mẫu ngước nhìn chồng với ánh mắt tự hào, mỉm cười rạng rỡ, liên tục vỗ tay và hát theo đám đông xung quanh.

Đoạn clip ghi lại tương tác tự nhiên này nhanh chóng trở thành hiện tượng viral trên mạng xã hội. Hình ảnh Hailey mỉm cười hạnh phúc được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng loạt lời khen ngợi về tình cảm chân thành của cặp đôi. Khán giả đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Coachella năm nay.

Bên cạnh những phút giây lắng đọng, set diễn vẫn bùng nổ sức nóng qua phân đoạn hát karaoke các video YouTube cũ. Khán giả được đưa trở về thời kỳ hoàng kim của Justin qua loạt hit làm nên tên tuổi như Baby, Beauty and a Beat và Sorry. Sân khấu còn có sự góp mặt của dàn khách mời chất lượng gồm The Kid LAROI với ca khúc Stay, cùng Tems và Wizkid khuấy động không khí qua bài hát Essence.

Tất cả hòa quyện tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái, chính thức đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của nam nghệ sĩ sau thời gian dài điều trị biến cố sức khỏe để tập trung cho hai dự án album mới là Swag và Swag II.

Đồng thời, nam ca sĩ cũng thiết lập một cột mốc thương mại mới tại kỳ lễ hội năm nay. Theo nhiều nguồn tin, ban tổ chức đã chi trả mức thù lao lên tới 10 triệu USD để nhận được cái gật đầu của Justin Bieber. Con số khổng lồ này chính thức đưa anh lọt top những nghệ sĩ có cát xê biểu diễn cao nhất trong lịch sử sự kiện âm nhạc đình đám này.

Tình yêu bền chặt của Justin Bieber và Hailey Bieber

Khoảnh khắc ngọt ngào lan truyền trên mạng xã hội cũng chính là đòn đáp trả mạnh mẽ nhất dành cho những lời đồn thổi vô căn cứ. Quyết định kết hôn thần tốc vào năm 2018 khiến cặp đôi vấp phải không ít áp lực từ dư luận, nhưng thay vì lên tiếng tranh cãi, cả hai chọn cách âm thầm bảo vệ nhau. Việc dăm ba bữa lại bị đồn chia tay hay vướng vào các thuyết âm mưu rạn nứt hôn nhân trên mạng xã hội dường như đã trở thành chuyện quen thuộc với gia đình Bieber. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng thanh minh, cả hai chọn cách âm thầm bảo vệ nhau và chứng minh tình cảm bằng hành động thực tế.

Cuộc hôn nhân của họ tiếp tục đối mặt với thử thách lớn vào năm 2022 khi cả hai liên tiếp gặp khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng. Trong khi Hailey trải qua cơn thiếu máu não thoáng qua và phải phẫu thuật tim, Justin cũng phải tạm ngưng sự nghiệp vì hội chứng Ramsay Hunt gây liệt nửa mặt. Việc cùng nhau làm chỗ dựa để vượt qua bệnh tật đã khẳng định tình cảm bền chặt không thể lay chuyển của cặp đôi.

Bước ngoặt hạnh phúc nhất đến vào tháng 8/2024 khi Justin và Hailey chính thức chào đón con trai đầu lòng Jack Blues Bieber, mở ra một chương rực rỡ cho gia đình nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của cặp đôi đang trong giai đoạn thăng hoa nhất. Trong khi Hailey ghi dấu ấn trên thương trường với vai trò nữ doanh nhân thành công cùng thương hiệu mỹ phẩm Rhode.

Giữa hàng trăm IT Girl diện trang phục nóng bỏng phủ sóng mạng xã hội, cô vẫn được truyền thông ưu ái vinh danh là đệ nhất phu nhân của Coachella năm nay. Sức hút của Hailey không chỉ đến từ vị trí người bạn đời của nghệ sĩ diễn chính, mà còn nhờ khả năng biến mọi thứ cô chạm vào thành xu hướng toàn cầu.

Justin cũng tìm thấy sự cân bằng tuyệt đối giữa ánh hào quang sân khấu và trách nhiệm trụ cột gia đình. Màn trình diễn lịch sử tại Coachella vừa qua là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho thấy Justin Bieber giờ đây không chỉ là một ngôi sao nhạc pop, mà còn là một người đàn ông trưởng thành đang tận hưởng đỉnh cao sự nghiệp bên tổ ấm bình yên.