Hôm nay, cả thế giới cám ơn Justin Bieber và BIGBANG!

Hôm nay, hàng triệu khán giả trên toàn thế giới đã cùng lúc sống lại những năm tháng rực rỡ nhất của 2015-2016. Không phải bằng những playlist được tạo trên các streaming platform mà bằng những sân khấu thật - nơi quá khứ và hiện tại giao thoa một cách chân thực. Tại Coachella 2026, Justin Bieber và BIGBANG không chỉ biểu diễn, họ tái hiện cả một thời đại.

Justin Bieber và cả vùng ký ức 2010s

Màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella 2026 (tối 11/04/2026) là một “cuộc đối thoại” giữa hiện tại và quá khứ - nơi anh trực tiếp đối diện với chính mình của hơn một thập kỷ trước. Sau gần một tiếng trình diễn các ca khúc mới trong album SWAG và SWAG II, Justin mang một chiếc laptop lên sân khấu chính của Coachella. Justin Bieber đã làm điều không ai cấm, nhưng cũng không mấy ai dám làm: mở YouTube, tìm lại những bản hit cũ của chính mình và cùng 125 nghìn người hát.

Justin Bieber "thức tỉnh" cả đám đông Coachella với bản hit lớn nhất sự nghiệp - Baby

Justin Bieber mở lại hit cũ của mình một cách ngẫu hứng nhưng mang đến lát cắt hoàn chỉnh của thập niên 2010. Từ những bản hit thời đầu như Baby, That Should Be Me, Never Say Never đến giai đoạn trưởng thành với Sorry, Where Are Ü Now . Khi giai điệu Baby hay Favorite Girl vang lên trực tiếp từ trình duyệt web, cả sa mạc Indio biến thành một “phòng karaoke khổng lồ”.

Justin của tuổi 32 - giọng hát dày dặn, từng trải hòa giọng với chính mình trong quá khứ. Khoảnh khắc ấy không chỉ gây bùng nổ cảm xúc, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng: một nghệ sĩ nhìn thẳng vào hành trình của mình, không né tránh, không phủ nhận. Đỉnh điểm cảm xúc đến khi Justin hướng ánh mắt về màn hình LED khổng lồ, nơi chiếu lại những bước chân đầu tiên tại Stratford. Đó là sự tri ân, nhưng cũng là một cách “hòa giải” với những áp lực, tổn thương từng đi cùng danh tiếng.

Nhìn Justin Bieber tận hưởng sân khấu, người hâm mộ xúc động với nỗi niềm chung - “Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc”. Buổi diễn này được đánh giá là một trong những màn tái định vị thành công nhất sự nghiệp của Justin Bieber, nơi anh không chỉ là một ngôi sao nhạc pop, mà là biểu tượng của cả một thế hệ lớn lên cùng Internet. Dù có bao nhiêu tranh cãi bủa vây, Justin Bieber cũng đã thành công khơi gợi cảm xúc của 1 thế hệ nghe nhạc. Với hàng triệu Beliebers chỉ cần Justin trở lại sân khấu, Coachella đã làm trọn vẹn điều đó.

BIGBANG và đẳng cấp ông hoàng Kpop ở trời Tây

Nếu Justin Bieber đại diện cho tuổi trẻ của hàng triệu Beliebers, khiến cả nước Mỹ nổi bão thì BIGBANG mang đến Coachella ký ức hoàng kim của cả châu Á. Sân khấu tối 12/04/2026 (giờ địa phương) không đơn thuần là một màn biểu diễn, mà là một sự kiện văn hóa của Kpop, nơi danh xưng “ông hoàng” được khẳng định lại một lần nữa. Dù không đứng ở Main Stage mà giữ vai trò "chốt show" tại Outdoor Theatre, BIGBANG vẫn đủ sức thu hút khoảng 80.000 khán giả. Cả không gian chìm trong “biển vàng” của lightstick Bang-bong, Coachella như concert "demo" của BIGBANG trước thềm kỷ niệm 20 năm.

Điều đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều thế hệ khán giả. Không chỉ có fan Gen 2 từng lớn lên cùng BIGBANG, mà còn có rất đông Gen Z quốc tế. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng vượt thời gian của nhóm. Setlist kéo dài 60 phút được xây dựng như một bản giao hưởng hoài niệm. Những bản hit bùng nổ như BANG BANG BANG, FANTASTIC BABY mở màn đầy năng lượng, sau đó chuyển sang những giai điệu sâu lắng như HARU HARU, LIES, LOSER, BAD BOY,.. . Các sân khấu solo của Taeyang, G-Dragon và Daesung giúp hoàn thiện bức tranh đa sắc, khẳng định BIGBANG không chỉ là 1 nhóm nhạc thành công mà bất cứ thành viên nào cũng là nghệ sĩ độc lập thực thụ.

Những khoảnh khắc “vàng” nhanh chóng lan truyền toàn cầu. Màn trình diễn Look At Me, Gwisoon của Daesung trở thành hiện tượng mạng xã hội, đưa văn hóa Hàn lan tỏa tại Coachella. Cú bắt tay giữa G-Dragon và Taeyang trong Good Boy khiến cụm từ “The Iconic Duo” leo top tìm kiếm. Và khi Still Life vang lên ở phần kết, giọng rap của T.O.P được giữ nguyên cùng cái ôm của ba thành viên đã khiến hàng triệu khán giả bật khóc.

Dù biểu diễn với đội hình không đầy đủ, BIGBANG vẫn giữ nguyên các verse trong ca khúc, không thay thế phần của thành viên cũ. Đây được xem là hành động thể hiện sự tôn trọng lịch sử nhóm. Ngay sau đêm diễn, các ca khúc như LIES, HARU HARU đồng loạt quay trở lại top tìm. Trên mạng xã hội, các hashtag liên quan đến BIGBANG nhanh chóng đạt hàng triệu lượt thảo luận. Truyền thông quốc tế cũng đánh giá đây là màn tái xuất “mẫu mực”, khẳng định vị thế huyền thoại của Kpop.

Từ "5 dòng kẻ" không thể thay thế đã trở thành "5 phím đàn - 2 đen 3 trắng", đại diện cho 3 thành viên vẫn đang hoạt động và gìn giữ cái tên BIGBANG

Tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, BIGBANG trở lại với hành trình mới, biểu tượng mới. Từ "5 dòng kẻ" không thể thay thế đã trở thành "5 phím đàn - 2 đen 3 trắng", đại diện cho 3 thành viên vẫn đang hoạt động và gìn giữ cái tên BIGBANG. Dù trải qua bao nhiêu biến cố, BIGBANG vẫn trở về, đưa V.I.P trở lại con đường hoa và đứng trên sân khấu với tuyên ngôn vững chắc: âm nhạc của họ được tạo nên từ 5 màu sắc, và không màu nào có thể bị thay thế.

“Chúng tôi không hoàn hảo. Nhưng dù không hoàn hảo, chúng tôi vẫn đứng ở đây.”

Có lẽ, đó chính là lý do vì sao BIGBANG vẫn là BIGBANG. Không phải vì họ chưa từng vấp ngã, mà vì tất thảy sự chia ly, họ vẫn chọn đứng trên sân khấu - và hát tiếp câu chuyện của mình.

Điều chỉ Coachella 2026 làm được

Coachella 2026 ngay lúc này không chỉ là một lễ hội âm nhạc mà đã trở thành cỗ máy thời gian đưa cả thế giới trở về những ngày rực rỡ của 2015-2016. Người ta vẫn hay nói 2026 như đang lặp lại 2016, và ý kiến này một lần nữa đúng. Tại Coachella 2026, sự hoài niệm được đẩy lên cao trào bởi màn tái xuất của Justin Bieber và BIGBANG. Chứng kiến cả Internet bàn tán về Justin Bieber và BIGBANG, ai nấy đều cảm giác như đây chính là 2015-2016.

Từ Mỹ sang châu Á, mọi nền tảng mạng xã hội đều tràn ngập những cuộc thảo luận, clip cắt sân khấu và cả những video cắt ghép quá khứ - hiện tại. Người ta không chỉ xem biểu diễn, mà đang sống lại tuổi trẻ của chính mình.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ cả Justin Bieber và BIGBANG đều là huyền thoại của 1 thế hệ, trải qua những biến cố lớn tưởng như không thể trở lại. Việc họ trở lại cùng lúc, trong cùng một chuỗi sự kiện mang tính biểu tượng, đã tạo nên một khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Và chính vì thế, hôm nay, cả thế giới có lý do để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Justin Bieber và BIGBANG vì đã mang một thế hệ trở lại. Cảm ơn âm nhạc vì đã luôn mang theo những ký ức đẹp nhất. Mạng xã hội toàn cầu đang nức nở, trung tâm của tất cả là Justin Bieber và BIGBANG!