Trưa 13/4 (giờ Việt Nam), BIGBANG chính thức đổ bộ sân khấu Coachella 2026, đánh dấu một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất mùa lễ hội âm nhạc năm nay. Tại khu vực Outdoor Theatre, hàng chục nghìn khán giả đã tập trung từ sớm để chờ đợi màn trình diễn chốt sổ của nhóm nhạc Kpop. Sự xuất hiện của các thành viên không chỉ thỏa mãn cơn khát của cộng đồng người hâm mộ trung thành mà còn lập tức trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Sự kiện này nhanh chóng phủ sóng mọi nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem qua các luồng phát sóng trực tuyến.

Daesung mang nhạc trot lên sân khấu Coachella

Không làm khán giả thất vọng, BIGBANG mở màn set diễn bằng chuỗi hit xưng vương một thời. Những giai điệu dồn dập mang thương hiệu của nhóm như Bang Bang Bang , Fantastic Baby và Sober nhanh chóng thiêu đốt bầu không khí sa mạc California. Hàng chục nghìn người hâm mộ không ngừng nhún nhảy và fanchant theo bài hát. Ngay sau chuỗi sân khấu sôi động, nhóm khéo léo đưa nhịp độ chương trình chùng xuống bằng loạt ballad biểu tượng. Loser, Haru Haru, Lies và A Fool of Tears lần lượt cất lên, dẫn dắt đám đông đi qua một hành trình cảm xúc đầy hoài niệm.

Điểm nhấn đáng chú ý khác trong đêm diễn thuộc về phần trình diễn solo của các thành viên, đặc biệt là sân khấu của Daesung. Nam ca sĩ quyết định mang ca khúc nhạc trot Look At Me Gwisun lên biểu diễn trực tiếp trước hàng chục nghìn khán giả xứ cờ hoa. Nhạc trot vốn là loại nhạc truyền thống lâu đời của Hàn Quốc, mang âm hưởng dân gian cùng nhịp điệu đặc trưng lặp đi lặp lại. Tại thị trường trong nước, thể loại này có vị trí và sức ảnh hưởng đối với văn hóa đại chúng Hàn Quốc khá tương đồng với dòng nhạc bolero tại Việt Nam. Look At Me Gwisun là một trong những bản hit định hình màu sắc cá nhân và gắn liền với con đường solo của Daesung. Sân khấu này không chỉ làm nổi bật cá tính âm nhạc độc đáo của Daesung mà còn là một cách quảng bá văn hóa đại chúng Hàn Quốc cực kỳ thông minh.

Ngay khi giai điệu của Look At Me Gwisun cất lên, bầu không khí tại Outdoor Theatre lập tức thay đổi. Khán giả phương Tây không hề tỏ ra bỡ ngỡ, trái lại, họ phản ứng bùng nổ trước ý tưởng táo bạo của nam ca sĩ. Nhịp điệu vui nhộn cùng phong cách trình diễn tếu táo của Daesung đã phá vỡ mọi khoảng cách ngôn ngữ, khiến đám đông phản ứng vô cùng cuồng nhiệt.

Tại Việt Nam, sân khấu này cũng nhanh chóng tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều khán giả đã chia sẻ hình ảnh sân khấu của Daesung và hài hước ví von sự kiện anh hát nhạc trot tại Mỹ “chấn động” ngang ngửa việc SOOBIN mang Trống Cơm lên sân khấu Coachella. Sự so sánh vừa mang tính giải trí vừa phản ánh độ táo bạo của thành viên BIGBANG khi dám đưa âm nhạc mang tính bản địa hóa cao ra chinh phục khán giả thế giới.

BIGBANG giao lưu tiếng Anh cực mượt

Bên cạnh khía cạnh âm nhạc, khả năng tương tác của BIGBANG cũng là yếu tố then chốt giúp đêm diễn duy trì được sức nóng. Trong suốt thời lượng biểu diễn, nhóm thể hiện kinh nghiệm dày dặn khi tự tin giao lưu bằng tiếng Anh cùng người hâm mộ. Thay vì sử dụng những câu chào hỏi rập khuôn, các thành viên trực tiếp tương tác, điều phối đám đông và chia sẻ cảm xúc cá nhân.

Việc sử dụng tiếng Anh lưu loát giúp quá trình giao tiếp diễn ra tự nhiên, do đó hoàn toàn không làm đứt đoạn nhịp độ dồn dập của set diễn. Khán giả phương Tây dễ dàng nắm bắt thông điệp nhóm muốn truyền tải, nhờ vậy việc kết nối được diễn ra trơn tru và làm tăng bầu không khí sôi động cho toàn bộ không gian sự kiện.

Sân khấu Coachella 2026 của BIGBANG mang ý nghĩa như một lời tái khẳng định vị thế. Âm nhạc của nhóm tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ, thu hút cả thế hệ khán giả mới lẫn những người hâm mộ lâu năm. Cột mốc năm 2026 cũng đánh dấu tròn hai thập kỷ hoạt động trong sự nghiệp của nhóm.

Vì vậy, khoảnh khắc nhóm làm chủ sân khấu Outdoor Theatre không chỉ là thành tựu của riêng các thành viên mà còn là sự đền đáp cho quá trình chờ đợi kéo dài của cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới. Quá trình kết hợp nhịp nhàng giữa những bản hit toàn cầu với các yếu tố văn hóa đặc trưng như nhạc trot cho thấy tư duy âm nhạc của họ luôn có sự thay đổi để thích nghi với đa dạng đối tượng công chúng.

Từ sự bùng nổ của Bang Bang Bang, sự hoài niệm của Lies cho đến sự phá cách đầy thú vị với Look At Me Gwisun, BIGBANG đã mang đến một set diễn trọn vẹn và đẳng cấp. Việc tận dụng tối đa khả năng làm chủ sân khấu cùng kỹ năng giao lưu ngoại ngữ tự nhiên giúp nhóm hoàn thành mục tiêu để lại dấu ấn tại một trong những sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhất hành tinh.