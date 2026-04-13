Tranh cãi quy mô set diễn của Justin Bieber và Sabrina Carpenter tại Coachella

Coachella 2026 đang là tâm điểm chú ý trên sóng mạng, không chỉ nhờ quy mô tổ chức lớn nhất hành tinh mà còn nhờ line-up khủng gồm Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G, XX, the Strokes, Addison Rae, Young Thug, KATSEYE, BIGBANG… Chỉ ngay khi Day 2 kết thúc, MXH nổ ra tranh cãi xoay quanh set diễn của Justin, về cả chất lượng tổng thể lẫn sự khác biệt trong cách công chúng nhìn nhận nghệ sĩ nam và nữ.

Chủ đề về quy mô tổ chức sân khấu Coachella giữa Justin và Sabrina khiến cư dân mạng thi nhau tranh luận

Justin được cho là nhận mức cát-xê lên tới 10 triệu đô (khoảng 260 tỷ đồng) cho 2 buổi biểu diễn. Sân khấu dàn dựng tối giản với cấu trúc gợi hình một mặt lõm của đĩa bay, không vũ công hay hiệu ứng thị giác bùng nổ. Đáng nói, ở những lúc, Justin thậm chí chọn cách ngồi hoặc nằm ngay trên sân khấu, uống nước và sử dụng laptop kết nối Wi-Fi để mở các bản nhạc quen thuộc trên YouTube làm nền trong suốt 30 phút. Việc anh chàng ngân nga theo những bản hit cũ được nhận xét như hát karaoke. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên MXH, kéo theo làn sóng tranh luận về mức độ đầu tư cũng như thái độ biểu diễn của một siêu sao toàn cầu.

Cách xây dựng setlist cũng có vấn đề. Justin dành phần lớn thời lượng đầu để trình diễn các ca khúc mới thuộc album SWAG , trong khi bản nhạc sôi động như Stay (collab cùng The Kid LAROI) phải đến khá muộn mới vang lên. Tuy vậy, luồng ý kiến dư luận về set diễn của Justin vẫn chưa quá tiêu cực, thậm chí khoảnh khắc anh chàng ngồi nghỉ ngơi trên sân khấu còn trở thành meme trên nền tảng X.

Trái ngược hoàn toàn với headliner Day 2, Sabrina nhận được nhiều lời khen nhờ một show diễn được đầu tư chỉn chu: hơn 10 set sân khấu được dàn dựng công phu, vũ đạo sôi động, thay đổi 6 trang phục và hiệu ứng hình ảnh mang tính điện ảnh. Chưa kể, set diễn còn có sự góp mặt của các dàn khách mời toàn huyền thoại Hollywood như Sam Elliott, Susan Sarandon, Will Ferrell… đi kèm dàn vũ công đông đảo. Điểm nhấn là khoảnh khắc cô xuất hiện từ một chiếc xe kết hợp hiệu ứng đài phun nước, tạo nên cái kết ướt át vô cùng Broadway.

“Tiêu chuẩn kép” giữa nghệ sĩ nam và nữ

Nhiều ý kiến cho rằng sự khác biệt này phần nào phản ánh cách công chúng đánh giá nghệ sĩ chưa hoàn toàn đồng nhất. Một số quan điểm nhận định nghệ sĩ nữ thường được kỳ vọng đầu tư toàn diện hơn vào vũ đạo, giọng hát lẫn dàn dựng sân khấu, trong khi những nghệ sĩ nam đôi khi vẫn có thể xuất hiện với phong cách giản dị mà không nhận về mức độ chỉ trích tương tự.

Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, mức thù lao lên tới 10 triệu đô dành cho Justin không đơn thuần nằm ở chất lượng một set diễn cụ thể, mà phản ánh giá trị thương hiệu cá nhân đã được tích lũy suốt gần 2 thập kỷ hoạt động. Với một nghệ sĩ từng thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu, sở hữu lượng fan đông đảo và độ nhận diện gần như phủ sóng đại chúng, Justin trở thành cái tên có khả năng kéo khán giả đến lễ hội chỉ bằng danh tiếng của mình. Nói cách khác, khán giả sẵn sàng trả tiền để được xem Justin, bất kể anh mang đến một sân khấu bùng nổ hay chỉ là một set diễn mang tính trải nghiệm cá nhân.

Thực tế, dữ liệu truyền thông sau Coachella 2026 cho thấy Justin vẫn là tâm điểm thảo luận trên MXH, với lượng tương tác, lượt tìm kiếm và độ phủ sóng vượt trội so với nhiều nghệ sĩ khác trong line-up. Những khoảnh khắc gây tranh cãi, từ việc ngồi hát, mở YouTube cho đến cách dàn dựng tối giản, vô tình lại trở thành chất liệu viral, giúp tên tuổi của anh tiếp tục thống trị các nền tảng số.

Trong khi đó, Sabrina dù đang là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất hiện nay, với sức hút tăng trưởng mạnh mẽ và hình ảnh được đầu tư bài bản, vẫn khó có thể so sánh về sức nóng của Justin. Sự khác biệt nằm ở chỗ: Sabrina đang ở giai đoạn xây dựng đỉnh cao, còn Justin là một tượng đài đã định hình vị thế trong văn hóa đại chúng. Vì vậy, nếu Sabrina cần một sân khấu hoàn hảo để củng cố tên tuổi, thì Justin lại có “đặc quyền” thử nghiệm, thậm chí kém ấn tượng, mà vẫn giữ được sức hút.

Nhiều khán giả đặt vấn đề: nếu một nghệ sĩ nữ như Sabrina mang đến phần trình diễn tương tự, liệu cô có nhận được sự “nương tay” từ công chúng như vậy? Một số ý kiến cũng đặt ra giả định rằng nếu một nghệ sĩ nữ mang đến phần trình diễn tương tự, phản ứng từ khán giả có thể sẽ khác. Tuy nhiên, đây vẫn là chủ đề còn nhiều tranh luận, phụ thuộc vào góc nhìn cá nhân và bối cảnh cụ thể.

Dù quan điểm còn gây chia rẽ, câu chuyện từ sân khấu của Justin và Sabrina tại Coachella năm nay đã làm nổi bật một vấn đề quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: “tiêu chuẩn kép” dành cho nghệ sĩ nam và nữ.