Đoàn Văn Hậu từng nói thế này với Doãn Hải My: "Em là người anh muốn ở bên cạnh cả đời"

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một trong những cặp đôi cầu thủ - mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Chuyện tình của cả hai từng gây chú ý khi Hải My tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, nơi Văn Hậu xuất hiện trên khán đài cổ vũ và dành sự ủng hộ đặc biệt cho bạn gái. Sau khi công khai, cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023 và hiện đã chào đón con đầu lòng, trở thành một trong những gia đình được chú ý trong làng bóng đá Việt.

“Hello em”: tin nhắn mở lời làm quen nhưng gây tranh cãi

Trong đám cưới, khi được hỏi về người chủ động làm quen, Doãn Hải My tiết lộ chính Văn Hậu là người nhắn tin trước qua mạng xã hội. Tin nhắn đầu tiên của anh chỉ vỏn vẹn: “Hello em” .

Chi tiết này khiến nhiều người chú ý vì cách bắt chuyện đơn giản đến “nhạt”, nhưng lại tạo ấn tượng đặc biệt với Hải My. Thậm chí MC Trần Ngọc còn hài hước nhận xét cách làm quen này khá “phổ thông”. Tuy nhiên, chính sự đơn giản đó lại trở thành điểm khiến Hải My chú ý.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng mở đầu bằng tin nhắn "hello em".

Sau này, Văn Hậu chia sẻ thêm rằng cả hai ban đầu chỉ nói chuyện như bạn bè. Khi anh sang Hà Lan thi đấu, mối quan hệ giữa hai người gián đoạn, đồng thời anh vẫn đang trong một mối quan hệ khác thời điểm đó. Sau khi kết thúc chuyện cũ, anh và Hải My mới chính thức tìm hiểu và tiến tới gắn bó như hiện tại.

Chi tiết này khiến câu chuyện tình từng gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt xoay quanh thời điểm bắt đầu mối quan hệ vì lúc nhắn tin, Đoàn Văn Hậu vẫn đang quen bạn gái cũ.

Doãn Hải My là người Đoàn Văn Hậu muốn gắn bó trọn đời

Mối quan hệ của cặp đôi được cho là bắt đầu từ khoảng năm 2020. Văn Hậu từng thừa nhận bị thu hút bởi Hải My ngay từ lần đầu gặp. Cả hai lần đầu xuất hiện công khai khi anh đến cổ vũ cô tại Hoa hậu Việt Nam 2020, nơi cô lọt Top 10 chung cuộc.

Thời điểm đó, những tương tác mạng xã hội như theo dõi, thả tim hay xuất hiện cùng bạn bè chung đã khiến dân mạng sớm “soi” ra mối quan hệ. Dù không công khai ngay, nhưng cặp đôi vẫn được xem là một trong những couple kín tiếng nhưng bền chặt.

Đoàn Văn Hậu muốn gắn bó cả đời với Doãn Hải My.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cả hai mới chính thức công khai. Một thời gian sau, Văn Hậu cầu hôn Hải My và đến cuối năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới được ví như “cổ tích ngoài đời thực”.

Trong suốt thời gian bên nhau, Văn Hậu nhiều lần khiến dân tình chú ý khi dành cho bà xã những lời nhắn đầy tình cảm. Đặc biệt, trong hôn lễ, anh chia sẻ: “Khi anh nhìn vào ánh mắt em, anh thấy được sự ấm áp và yêu thương rất lớn dành cho anh. Anh biết rằng tình yêu của chúng ta không phải là cuộc phiêu lưu ngắn hạn mà là một hành trình kéo dài. Từng bước chân trên con đường này đã khiến anh hiểu rằng em chính là người anh muốn gắn bó trọn đời.”

Đoàn Văn Hậu là người chồng thế nào?

Sau khi kết hôn, cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được quan tâm hàng đầu của làng bóng đá Việt.

Cuộc sống của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu được đánh giá là ổn định và sung túc. Văn Hậu là một trong những cầu thủ có thu nhập đáng chú ý, trong khi Doãn Hải My xuất thân từ gia đình kinh doanh, hiện hoạt động trong vai trò KOL và người mẫu ảnh. Cặp đôi cũng được cho là đã xây dựng biệt thự riêng tại Hà Nội.

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như ăn uống, du lịch, chăm con. Dù bận rộn với công việc và gia đình nhỏ, họ vẫn dành thời gian cho nhau qua những buổi hẹn hò, chuyến đi chơi hay những lần cùng đi xem concert, tạo cảm giác tình cảm luôn mới mẻ.

Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động, công việc, cuộc sống.

Đoàn Văn Hậu cũng được nhận xét là người chồng tâm lý, chiều vợ. Những khoảnh khắc giản dị như nắm tay, ánh nhìn hay cử chỉ quan tâm khi xuất hiện cùng nhau khiến công chúng cảm nhận rõ sự gắn bó tự nhiên của cặp đôi.

Suốt ngày 12/4, cái tên Đoàn Văn Hậu được nhắc nhiều trên các nền tảng MXH. Đến tối cùng ngày, trong khuôn khổ vòng 18 V.League 2025/26, CLB PVF-CAND tiếp đón CLB CAHN, Đoàn Văn Hậu xuất hiện trên sân cỏ. Doãn Hải My vẫn xuất hiện trên khán đài, thu hút sự chú ý lớn. Đặc biệt, cô còn đưa theo con trai đến sân để cổ vũ cho chồng.

Sự xuất hiện của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm, nhiều ý kiến cho rằng đây là cách thể hiện mối quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn ổn định giữa những ồn ào mạng xã hội. Từ sau khi kết hôn, Doãn Hải My thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các trận đấu.