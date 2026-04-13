Không kém Kylie, Kendall Jenner hẹn hò nam thần "Đồi Gió Hú" tại Coachella 2026: Cuộc đua Oscar của chị em nhà Jenner chính thức bắt đầu!

Coachella 2026 đang là sự kiện âm nhạc ngoài trời được quan tâm nhất hiện tại. Bên cạnh sức nóng từ các màn trình diễn của những ca sĩ hàng đầu trên sân khấu, "nhất cử nhất động" của dàn sao đi xem sự kiện cũng nhận được sự chú ý lớn. Theo tờ DEUXMOI, Coachella 2026 vừa giúp khui ra 1 cặp nghệ sĩ cực phẩm visual được cho là đang bí mật hẹn hò trong showbiz. Đó chí là Jacob Elordi và Kendall Jenner.

Theo đó, "team qua đường" đã bắt gặp Jacob Elordi "đi quẩy" cùng gia đình Jenner, Hailey Bieber, Timothée Chalamet tại set diễn của Justin Bieber ở Coachella. Không chỉ xem Coachella, nam thần Đồi Gió Hú còn xuất hiện tại tiệc after-party của Justin Bieber cùng Kendall Jenner ngay sau đó. Theo nguồn tin của DEUXMOI, Jacob Elordi đang tìm hiểu Kendall Jenner nên mới đi chơi cùng đại gia đình này. Ở bữa tiệc mừng sau đêm diễn tại Coachella của Justin Bieber, cả hai còn hôn nhau tình tứ.

Jacob Elordi bị tóm gọn "đi quẩy" cùng gia đình Jenner. Nguồn: X.

Anh được trông thấy ra về cùng Hailey Bieber, Timothee Chalamet và các thành viên trong gia đình Jenner. Nguồn: X.



Trước nghi vấn hẹn hò, truyền thông Mỹ đã liên hệ với đại diện của cặp sao, nhưng chưa nhận được phản hồi. Chính sự kín tiếng này lại vô tình khiến khán giả tò mò hơn, liên tục soi từng động thái của Jacob Elordi và Kendall Jenner. Nhiều netizen cho rằng nếu thực sự Jacob Elordi và Kendall Jenner đang bí mật yêu nhau, họ sẽ trở thành cặp đôi nhan sắc trời sinh đố tìm được điểm nào để chê. Cả hai từng bị chụp được khoảnh khắc đứng trò chuyện đẹp như poster phim điện ảnh tại Oscar 2026.

Không ít cư dân mạng còn hài hước đùa rằng 2 chị em sexy nhất MXH Kendall Jenner -Kylie Jenner đang đua nhau xem ai có cúp Oscar trước. Cô em Kylie Jenner hiện hẹn hò "chàng thơ" Timothee Chalamet. Đáng chú ý, cả Timothee Chalamet và Jacob Elordi đều là những nam thần tài năng của làng điện ảnh thế giới.

Cặp siêu mẫu nóng bỏng hàng đầu Hollywood: Kendall và Kylie Jenner hốt trọn 2 nam thần đình đám của làng điện ảnh thế giới. Ảnh: X.

Jacob Elordi sinh năm 1997, là một trong những ngôi sao gen Z nổi bật nhất toàn cầu hiện nay. Mỹ nam sinh năm 1997 được nhiều nhà phê bình nhận xét sở hữu “khí chất điện ảnh cổ điển hiếm thấy”, với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu cuốn hút. Không chỉ đẹp trai như tượng tạc, Jacob Elordi còn sở hữu chiều cao vượt chuẩn không tưởng.

Anh từng là ngôi sao tuổi teen thế hệ mới của Hollywood sau khi vụt sáng nhờ vai Noah Flynn trong The Kissing Booth (2018). Sau đó, Jacob Elordi tiếp tục ghi dấu ấn lớn về diễn xuất trong các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Euphoria, Saltburn, Priscilla và mới nhất là Wuthering Heights (Đồi Gió Hú). Các nhà phê bình dự đoán trong tương lai tên của Jacob Elordi chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện trong danh sách đề cử Nam chính xuất sắc tại các giải thưởng danh giá toàn cầu như Oscar hay Quả Cầu Vàng.

Jacob Elordi hiện nam diễn viên gen Z nổi bật nhất toàn cầu. Ảnh: Instagram.

Kendall sinh năm 1995, hơn Jacob Elordi 2 tuổi và là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, ngôi sao truyền hình thực tế và doanh nhân người Mỹ. Với chiều cao 1m80, thân hình mảnh mai và gương mặt sắc sảo, Kendall Jenner nổi bật nhờ phong cách thanh lịch, tối giản, thường được ví như biểu tượng "quiet luxury" của giới thời trang.

Kendall là con gái lớn của cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner (trước đây là Bruce Jenner) và bà Kris Jenner – "momager" nổi tiếng quản lý gia đình Kardashian-Jenner. Cô có em gái ruột Kylie Jenner và nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, bao gồm các chị em nổi tiếng như Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Kendall lớn lên trong sự chú ý của công chúng từ nhỏ nhờ tham gia chương trình thực tế Keeping Up with the Kardashians (2007–2021) cùng gia đình, sau đó tiếp tục với The Kardashians trên Hulu từ 2022.

Người đẹp bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi, ký hợp đồng với Wilhelmina Models năm 2009. Sau chiến dịch quảng cáo cho Forever 21, cô nhanh chóng bước vào làng thời trang cao cấp, catwalk cho các thương hiệu lớn và nhiều show tại Paris, Milan, New York Fashion Week. Năm 2017, Forbes công nhận cô là siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới, vượt qua Gisele Bündchen - người thống trị danh sách từ 2002.

Về đời tư, Kendall Jenner kín tiếng hơn hẳn các chị em Kardashian. Cô từng hẹn hò với nhiều ngôi sao như Harry Styles (2013-2016), A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Blake Griffin, Ben Simmons, Devin Booker (2020-2022, tái hợp ngắn 2025), và Bad Bunny (2023, chia tay cuối năm đó). Cô là người duy nhất trong đại gia đình ồn ào này chưa kết hôn và có con.

Kendall Jenner là siêu mẫu hàng đầu thế giới. Cô sở hữu thân hình quyến rũ tuyệt mỹ. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram, DEUXMOI