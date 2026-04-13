Britney Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực, vào trại cai nghiện do lạm dụng chất kích thích

Hồi tháng trước, truyền thông thế giới dậy sóng khi Britney Spears bị cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) bắt giữ vì lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn. Tới sáng 13/4, tờ Pagesix cho hay người đại diện vừa xác nhận thông tin Britney Spears đã tự nguyện đăng ký vào 1 trung tâm cai nghiện nhằm phục hồi chức năng và cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nguồn tin cho biết thêm, cô tham gia chương trình cai nghiện do lạm dụng chất kích thích. Được biết, ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, lạm dụng chất kích thích... được cho là những nguyên nhân khiến Britney Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có những hành động bất thường gây lo ngại trong suốt thời gian qua.

Quyết định của nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ từ các con và những người thân thiết. Ký giả của tờ Pagesix nhận định, vụ bắt giữ hồi tháng trước chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Britney Spears. Vào thời điểm bị bắt, giọng ca Baby One More Time đã bột phát cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Nữ ca sĩ cảm thấy “xấu hổ, nhục nhã”, đồng thời tỏ ra “vô cùng hối hận” vì những chuyện đã xảy ra. “Cô ấy khóc nhiều và rất lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra. Cô ấy không muốn bị phán xét công khai thêm 1 lần nữa, nhưng tình huống hiện tại buộc cô ấy phải đối mặt”, nguồn tin cho biết.

Britney Spears chủ động đăng ký vào 1 trung tâm cai nghiện đúng 1 tháng sau khi bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Pagesix

Trước đó, Britney Spears bị cảnh sát Hạt Ventura, California bắt giữ vì lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn vào tối 4/3. Cô bị cảnh sát còng tay, đưa đến bệnh viện để lấy mẫu máu xét nghiệm nhằm xác định nồng độ cồn trong máu. Đến sáng 5/3, Britney Spears được trả tự do và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 4/5 tới đây.

Thời gian qua, Britney Spears thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh, video kỳ lạ gây hoang mang. Từ năm 2023, Britney Spears đã khóa bình luận, bắt đầu đăng tải video mặc nội y hoặc bikini nhảy múa điên cuồng, thậm chí là ảnh nude lên trang cá nhân.

Trong đó, khán giả từng không khỏi sốc và sợ hãi khi Britney Spears chia sẻ clip cô nhảy múa mất kiểm soát với 2 con dao lớn trên tay. Dù nữ nghệ sĩ khẳng định 2 con dao sử dụng là dao đạo cụ giả, nhưng cư dân mạng vẫn soi ra việc Britney Spears bị thương ở đùi và tay trong những video đăng tải sau đó. Đến tháng 10/2025, Britney Spears bị ghi lại khoảnh khắc lái xe lạng lách sau khi uống rượu, suýt đâm vào bạn thân và người đi đường trong buổi đi chơi buổi tối.

Bên cạnh đó, người thân của Britney Spears còn cho biết “công chúa nhạc pop” đang sống trong 1 căn nhà ngập rác và chất thải động vật mà chẳng buồn dọn dẹp. Hoàn cảnh sống bẩn thỉu, mất vệ sinh của Britney Spears khiến ai cũng quan ngại. Tuy nhiên, bạn bè và cả người thân đều chẳng thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nữ nghệ sĩ.

Britney Spears ăn mặc hở hang và còn khiến công chúng hoang mang, lo sợ khi đăng video nhảy múa điên cuồng với dao. Ảnh: Page Six

Ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, lạm dụng chất kích thích... khiến Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nữ ca sĩ nhiều lần gây sốc với hình ảnh xuề xòa, tự cạo đầu cho thấy tâm lý vô cùng bất thường. Britney Spears đã trải qua hai đợt điều trị tâm lý bắt buộc trong năm 2008. Đến năm 2019, cô tiếp tục phải nằm viện điều trị tâm lý 1 thời gian. Vì có vấn đề về năng lực hành vi, cô còn bị tòa án tước quyền nuôi con, cảnh sát đến nhà kiểm tra.

Năm 2021, nữ ca sĩ thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm của bố - ông Jamies Spears. Sau đó, cô trải qua cú sốc ly hôn với Sam Asghari, sảy thai và bị 2 con trai ghẻ lạnh. Đến năm 2024, mối quan hệ giữa Britney Spears với 2 quý tử Sean Preston và Jayden James đã dần nồng ấm trở lại. Jayden James được tiết lộ đã chủ động liên lạc, thậm chí đến Los Angeles thăm Britney Spears. Dù vậy, tình trạng sức khỏe tâm thần của nữ nghệ sĩ vẫn chưa thể khá hơn.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Britney Spears ngày càng bất ổn. Ảnh: Pagesix

Nguồn: Pagesix