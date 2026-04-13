Justin Bieber không còn như xưa, netizen toàn cầu chia phe tranh cãi kịch liệt!

Justin Bieber vừa có màn comeback với giá cát-xê lên tới 10 triệu USD (263 tỷ đồng) cho vị trí headliner đầu tiên trong sự nghiệp tại Coachella 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh tại sự kiện vướng tranh cãi dữ dội trên toàn cầu. Các màn trình diễn của Justin Bieber bị chê bai "ru ngủ" 125 nghìn người, thiếu đầu tư với sân khấu tẻ nhạc, không hiệu ứng kỹ xảo, không vũ đạo, bật YouTube hát đè cả set hit cũ với khán giả, khiến bầu không khí Coachella bùng nổ như kỳ vọng.

Bên cạnh màn trình diễn nhận phải nhiều phản hồi tiêu cực ở Coachella 2026, giọng hát của Justin Bieber cũng gây bàn tán vì không còn như xưa. Không còn chất giọng trong trẻo và cao vút, Justin Bieber hiện tại hát lại bài hit 1 thời Baby với tông trầm hơn thấy rõ. Điều này khiến ai xem set diễn của anh cũng phải thốt lên: "Sao giọng giờ khác quá vậy!". Sự thay đổi giọng hát của nam ca sĩ hàng đầu gây bàn tán xôn xao, thậm chí làm bùng nổ làn sóng tranh cãi khắp MXH.

Justin Bieber hát lại ca khúc hit Baby trên sân khấu Coachella. Nguồn: X.

Giọng hát thay đổi rõ rệt của anh gây xôn xao khắp MXH. Ảnh: X.

Trước việc giọng hát của Justin Bieber thay đổi, nhiều người tỏ ra tiếc nuối, thắc mắc lý do nam ca sĩ mất đi chất giọng thương hiệu 1 thời. Tuy nhiên, đa số khán giả lại cho rằng sự đổi khác trong màu giọng của nam ca sĩ này là điều dễ hiểu. Justin Bieber làm nên danh xưng hoàng tử nhạc pop với siêu hit Baby năm 15 tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì và chưa vỡ giọng.

Hiện tại, anh đã thành người đàn ông trung niên 32 tuổi, có vợ con đề huề. Đã 17 năm trôi qua, không chỉ chất giọng mà phong cách thời trang, âm nhạc của Justin Bieber cũng phải thay đổi cho phù hợp với thời đại và độ tuổi của bản thân. Theo công chúng, Justin Bieber không thể chỉ mãi sống trong hình hài “hoàng tử bé” hát nhạc tình yêu tuổi teen. Anh cũng phải trưởng thành, đổi mới bản thân thành 1 ca sĩ nhạc pop bụi bặm, cá tính và có chất giọng trầm ấm, dày dặn hơn để duy trì sự nghiệp đỉnh cao.

Justin Bieber hát ca khúc Baby khi anh mới 15 tuổi, còn hiện tại nam ca sĩ đã 32 tuổi. Do đó, sự thay đổi chất giọng của anh được xem điều bình thường. Ảnh: Instagram.

Justin Bieber là một trong những ngôi sao pop nổi tiếng nhất thế giới, sinh năm 1994 tại Canada và được phát hiện qua các video cover trên YouTube khi còn rất trẻ. Anh nhanh chóng bước vào làng nhạc dưới sự nâng đỡ của Usher và phát hành những bản hit đình đám như Baby , Sorry , Love Yourself , giúp anh trở thành hiện tượng toàn cầu. Trong sự nghiệp, Bieber đã nhiều lần thay đổi hình ảnh, từ idol tuổi teen sang nghệ sĩ trưởng thành với phong cách âm nhạc đa dạng từ pop, R&B đến EDM. Tuy nhiên, đời tư của anh cũng từng gây chú ý với nhiều bê bối thời trẻ trước khi dần ổn định hơn sau khi kết hôn với Hailey Bieber và tập trung vào sức khỏe tinh thần.

Justin Bieber có tổ ấm hạnh phúc với Hailey và con trai. Ảnh: X.

