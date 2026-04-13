Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Taeyang ơi!

Đủ rồi Taeyang ơi!

Sân khấu Coachella 2026 vừa chứng kiến một cuộc "đổ bộ" của những huyền thoại, và tâm điểm khiến cả sa mạc California như muốn tan chảy không ai khác chính là BIGBANG. Dưới cái nóng gay gắt, BIGBANG đã tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, minh chứng cho đẳng cấp của siêu sao không có đối thủ.

Khi âm nhạc vang lên và Taeyang xuất hiện, hàng nghìn khán giả đã phải ồ lên kinh ngạc. Không chỉ bởi giọng hát "nhai đĩa" đặc trưng hay những bước nhảy điêu luyện, mà bởi vẻ ngoài cực phẩm của nam thần tượng ở độ tuổi U40. Dù đã là "bố trẻ con", nhưng Taeyang lại khiến dàn đàn em phải kiêng nè bởi cơ bắp 6 múi nét căng, "múi nào ra múi nấy".

Taeyang "đốt cháy" sân khấu với màn khoe thân nóng bỏng. Clip: X

Khoảnh khắc Taeyang cởi áo khoác hoặc di chuyển mạnh mẽ trên sân khấu, body 6 múi săn chắc, nét căng bóng loáng dưới ánh đèn spotlight khiến bao trái tim fan “tan chảy”. Thần thái biểu diễn của anh vẫn giữ nguyên sự mạnh mẽ, gợi cảm đặc trưng: ánh mắt sắc bén, động tác vũ đạo chuẩn xác đến từng milimet, kết hợp giọng hát đầy cảm xúc.

Cơ bụng 6 múi săn chắc của Taeyang khiến khán giả không thể rời mắt. Ảnh: X

Nam ca sĩ giữ vững phong độ suốt 20 năm qua. Ảnh: X

Taeyang đã chứng minh "gừng càng già càng cay". Ảnh: X

Ferrari có cũ vẫn là Ferrari. Ảnh: X

Trên mạng xã hội, netizen không ngừng "hú hét" trước diện mạo của nam ca sĩ. Sân khấu lần này không chỉ có sự bùng nổ của Taeyang mà còn đánh dấu sự hiện diện đầy quyền lực của BIGBANG. Sau nhiều năm lỡ hẹn, kể từ lần hủy show năm 2020 do đại dịch, Coachella 2026 chính là nơi các "nhà vua Kpop" khẳng định vị thế độc tôn.

Nhóm đã mang đến những bản hit huyền thoại được phối mới lại hoàn toàn, tạo nên một không khí lễ hội thực thụ. Dù vắng bóng trên sân khấu lớn một thời gian dài, nhưng khả năng làm chủ đám đông và năng lượng của BIGBANG vẫn khiến cả dàn khán giả quốc tế phải nhún nhảy không ngừng.

BIGBANG đã chứng minh đẳng cấp "nhà vua Kpop" ở Coachella năm nay. Clip: X

Nam thần mẫu mực của showbiz Hàn Quốc

Về phần Taeyang, anh sinh năm 1988, là thành viên cốt cán của BIGBANG - nhóm nhạc định hình nên diện mạo của Kpop hiện đại với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Taeyang là thành viên đầu tiên của nhóm ra mắt solo và đạt thành công vang dội với các bản hit như Wedding Dress, I Need a Girl và đặc biệt là "thánh ca" Eyes, Nose, Lips. Anh còn được mệnh danh là "Hoàng tử R&B" của Hàn Quốc nhờ chất giọng giàu cảm xúc và kỹ năng vũ đạo bậc thầy.

Ảnh: X

Taeyang đã hoạt động bền bỉ suốt 2 thập kỷ qua. Ảnh: X

Giữa giới giải trí đầy thị phi, Taeyang nổi tiếng với đời tư mẫu mực. Mối tình từ "MV ra ngoài đời" với nữ diễn viên Min Hyo Rin kết thúc bằng một đám cưới cổ tích vào năm 2018. Hiện tại, anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con trai đầu lòng, đồng thời duy trì phong độ đỉnh cao mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Màn trình diễn tại Coachella 2026 không chỉ là một cột mốc âm nhạc, mà còn là lời khẳng định rằng: Thời gian có thể trôi đi, nhưng đẳng cấp của Taeyang và BIGBANG là mãi mãi.

Taeyang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Min Hyo Rin. Ảnh: X

Nguồn: X