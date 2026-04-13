Nam cầu thủ nổi tiếng bị tố nhắn tin tán tỉnh gái lạ từ 7 năm trước, còn lén ngoại tình với trợ lý riêng sau lưng vợ

Gia tộc Beckham từng được xem như định nghĩa hoàn hảo của quyền lực, tiền tài và đẳng cấp. David Beckham - huyền thoại sân cỏ với sức ảnh hưởng vượt xa bóng đá, sánh đôi cùng Victoria Beckham - nữ ca sĩ của nhóm nhạc huyền thoại, biểu tượng thời trang, tạo nên một đế chế có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu.

Cựu danh thủ nước Anh cũng được xem là hình mẫu người đàn ông của gia đình. Sau ánh hào quang rực rỡ và những bản hợp đồng triệu đô, David Beckham trở về nhà với vai trò giản dị: người chồng sát cánh bên Victoria Beckham, người cha tận tụy của bốn đứa con. Anh không ngần ngại gác lại cái tôi của một siêu sao để đứng phía sau, ủng hộ vợ xây dựng đế chế thời trang, cũng như âm thầm đồng hành cùng các con trong từng cột mốc trưởng thành.

Thế nhưng, hình tượng người chồng, người cha mẫu mực của David Beckham đã lung lay, sụp đổ khi anh liên tiếp dính tới cáo buộc ngoại tình gây chấn động truyền thông. Lời tố cáo từ những người phụ nữ trong cuộc từng đẩy cuộc hôn nhân của và David - Victoria Beckham vào tâm bão dư luận suốt một thời gian dài.

David Beckham gửi tin nhắn tán tỉnh gái lạ sau lưng bà xã Victoria?

Tháng 8/2025, toàn thế giới chấn động khi nữ influencer thể hình người Úc Laura Henshaw bất ngờ tiết lộ David Beckham đã nhắn tin riêng cho cô từ 7 năm trước. Để chứng minh câu chuyện của mình là thật, Laura Henshaw còn giơ điện thoại, công bố cuộc hội thoại giữa mình và cựu danh thủ lừng danh. Thái độ úp mở của nữ influencer cùng đoạn chat riêng tư bị làm mờ, thổi bùng những đồn đoán về mối quan hệ bí mật của Laura Henshaw và David Beckham.

Trên trang cá nhân của Laura Henshaw, nhiều người đã đổ xô vào ngóng chờ cô công bố những đoạn tin nhắn này, thậm chí mong cô làm podcast riêng để tiết lộ những gì đã xảy ra với David Beckham. Không ít người cho rằng tin nhắn giữa David Beckham và Laura Henshaw rất có thể có sự khuất tất nên influencer này mới không dám "show" ra trước bàn dân thiên hạ. Công chúng nghi vấn David Beckham lại ngựa quen đường cũ, "tòm tem" với gái lạ sau lưng Victoria Beckham.

Số khác phản bác rằng chưa chắc tin nhắn đó thuộc về David Beckham khi Laura Henshaw đã làm mờ cả đoạn hội thoại, đến tên tài khoản cũng che mất nên không rõ danh tính người nhắn tin là ai. Chưa kể, David Beckham từng làm việc với Laura Henshaw tại các sự kiện của AIA Vitality trước đó. Cho nên, rất có thể các tin nhắn qua lại giữa David Beckham và Laura Henshaw chỉ mang tính chất công việc. Do đó, công chúng cho rằng Laura Henshaw đang chiêu trò "đem chuyện cũ ra khơi", úp mở thần bí tin nhắn từ 7 năm trước để "ké fame" tên tuổi của David Beckham, gây chú ý trong dư luận.

Trước những úp mở ẩn ý của Laura Henshaw và nghi vấn 1 lần nữa "cắm sừng" bà xã, David Beckham không phản hồi. Về phía Laura Henshaw, gần 1 năm qua, cô cũng không chia sẻ thêm bất kỳ điều gì liên quan đến mối quan hệ với David Beckham sau tuyên bố bản thân đã nhận được tin nhắn riêng từ cựu cầu thủ.

Suýt đổ vỡ hôn nhân vì trợ lý Rebecca Loos

Trước Laura Henshaw, David Beckham từng điêu đứng vì người phụ nữ tên Rebecca Loos. Năm 2004, Loos làm rung chuyển làng túc cầu thế giới khi tiết lộ với News of the World rằng cô có mối quan hệ vụng trộm với David Beckham.

Theo đó, năm 2003, David Beckham chuyển đến Real Madrid và đã có mối quan hệ tình ái 4 tháng với trợ lý này. Rebecca cho biết David Beckham đã rủ cô vào khách sạn sau khi Victoria đi vắng. Nữ trợ lý này thừa nhận cô đã xiêu lòng trước những lời tán tỉnh của cựu danh thủ. Rebecca Loos còn kể chi tiết những cuộc gặp gỡ thân mật và chuyện bị sốc khi chứng kiến David dắt theo một người mẫu xinh đẹp đến tham dự tiệc sinh nhật của huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Nazário dù vẫn còn trong mối quan hệ bí mật với cô. Sau khi nhận ra việc bản thân đã bị lợi dụng, Rebecca Loos quyết định tố cáo David Beckham.

Những chia sẻ của Rebecca Loos khiến hình ảnh của David Beckham bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lẽ anh trước giờ luôn được biết đến là mẫu đàn ông chung tình, một lòng vì vợ con. Cùng năm đó, một người mẫu khác là Sarah Marbeck cũng lên tiếng khẳng định từng qua đêm với David Beckham vào năm 2001. Giống như Rebecca Loos, David Beckham phủ nhận cáo buộc này. Sang năm 2005, David Beckham cùng cố vấn của mình bị tống tiền bởi một nhóm người, đe dọa sẽ tiết lộ thông tin về đời tư của anh. Vụ việc sau đó đã được đưa ra tòa án.

Những cáo buộc ngoại tình nối đuôi nhau từ năm này qua tháng nọ khiến gia đình cựu sao tuyển Anh suýt rơi vào cảnh đổ vỡ. David Beckham kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc, gọi đó là "lố bịch. Mãi đến năm 2013, khi ông xã tuyên bố giã từ sân cỏ, Victoria Beckham mới thừa nhận giai đoạn đen tối với Rebecca Loos từng làm cả gia đình cô lục đục, gặp khó khăn. Đến nay, vụ việc với nữ trợ lý này vẫn là một cái "gai" trong mắt gia đình Beckham khi Rebecca Loos đôi khi lại nhắc về câu chuyện cũ trên truyền thông.

Hồi tháng 4/2025, Rebecca Loos lần nữa lên chương trình 60 Minutes Australia khẳng định David Beckham từng lén lút qua lại với cô cách đây hơn 20 năm. Trước việc Rebecca Loos bám mãi không buông ồn ào đã xảy ra từ hơn 2 thập kỷ trước, vợ chồng nhà Beckham miễn bình luận.

Nguồn: Page Six, People