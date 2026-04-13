Ở showbiz US-UK, David Beckham và Victoria từ lâu đã trở thành biểu tượng cho cặp vợ chồng ca sĩ - cầu thủ nổi tiếng. Còn tại Vbiz, nhắc đến hình mẫu tương tự, cái tên được gọi ra gần như ngay lập tức chính là Lê Công Vinh và Thuỷ Tiên - cặp đôi đã đi qua hơn một thập kỷ với đủ mọi cung bậc, từ hoài nghi, ồn ào cho đến ổn định và gắn bó.

Từ mối tình bị hoài nghi đến cái kết trọn vẹn

Chuyện tình của Công Vinh - Thuỷ Tiên bắt đầu từ năm 2008, trong bối cảnh cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Một bên là chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam, một bên là nữ ca sĩ sở hữu loạt hit đình đám. Ngay từ đầu, mối quan hệ này đã gây chú ý, nhưng đi kèm với đó là không ít ánh nhìn nghi ngại. Sự khác biệt môi trường, áp lực dư luận, thậm chí những lời đồn đoán về việc tình cảm không bền từng bủa vây cả hai. Lý do xuất phát từ việc sự nghiệp bóng đá của Công Vinh tụt dốc từ ngày yêu đương.

Thủy Tiên từng chia sẻ rằng đã có giai đoạn cô hoài nghi về mối quan hệ với Lê Công Vinh, nhất là khi cả hai phải đối mặt với không ít áp lực từ dư luận. Dẫu vậy, họ vẫn lựa chọn ở lại, cùng nhau đi qua những thời điểm khó khăn và dần củng cố sự gắn bó.

Đến năm 2011, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn trong không khí giản dị, kín tiếng. Không lâu sau đó, con gái đầu lòng của họ - bé Bánh Gạo - chào đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tình cảm. Tháng 12/2014, sau 6 năm đồng hành, Thủy Tiên và Công Vinh chính thức tổ chức đám cưới quy mô lớn tại Kiên Giang. Hôn lễ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí được nhiều người ví như phiên bản "Beckham - Victoria của Việt Nam", đủ cho thấy sức hút đặc biệt của cặp đôi ở thời điểm đó.

Công Vinh và Thuỷ Tiên tổ chức đám cưới hoành tráng sau 6 năm bên nhau

Cuộc sống hôn nhân và biến cố

Sau đám cưới đình đám năm 2014, Thuỷ Tiên và Công Vinh chuyển về sinh sống trong căn biệt thự ven sông tại quận 7 (TP.HCM), từng được định giá khoảng 22 tỷ đồng. Ngôi nhà có diện tích khoảng 300 m2, gồm 5 phòng ngủ và một khu vực rộng gần 100 m2 dành riêng cho việc trồng rau sạch. Riêng chi phí thiết kế đã lên tới hơn 10 tỷ đồng, cho thấy mức độ đầu tư lớn của cặp đôi cho không gian sống.

Đến năm 2021, cả hai quyết định thay đổi hoàn toàn khi phá dỡ căn biệt thự cũ để xây dựng lại từ đầu. Sau quá trình thi công, những hình ảnh hiếm hoi về tổ ấm mới dần được hé lộ. Căn nhà hiện tại mang tông trắng chủ đạo, theo phong cách hiện đại và sang trọng, với không gian được mở rộng tối đa để phục vụ sinh hoạt chung của gia đình, đặc biệt là những khoảnh khắc sum vầy.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng không hoàn toàn "trải hoa hồng". Biến cố lớn nhất phải kể đến là ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2020, khi cả hai trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Những nghi vấn xoay quanh việc minh bạch tiền từ thiện khiến hình ảnh của cặp đôi bị ảnh hưởng đáng kể, kéo theo áp lực dư luận kéo dài trong một khoảng thời gian.

Dù sau đó, cơ quan chức năng đã có kết luận chính thức, khẳng định không có dấu hiệu sai phạm, nhưng dư âm của vụ việc vẫn để lại tác động nhất định. Công Vinh - Thuỷ Tiên không chỉ phải đối diện với những ý kiến trái chiều mà còn buộc phải thay đổi cách xuất hiện trước công chúng.

Kể từ sau biến cố, Thủy Tiên gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và giữ cuộc sống kín tiếng hơn. Trong khi đó, Công Vinh cũng lựa chọn tập trung vào công việc riêng và gia đình, ít chia sẻ đời tư như trước.

Phản ứng của Thuỷ Tiên và Công Vinh trước tin đồn ly hôn

Việc hạn chế chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội cũng kéo theo hệ quả không nhỏ, đó là những tin đồn xoay quanh hôn nhân của Thuỷ Tiên và Công Vinh liên tục xuất hiện. Chỉ cần một thời gian không đăng ảnh chung hay ít tương tác công khai, cặp đôi lập tức bị gọi tên trong các nghi vấn rạn nứt.

Giữa năm 2024, cặp đôi cũng từng bị đồn ly hôn sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn cho vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị".

Đến cuối năm 2025, Thuỷ Tiên đăng tải hình ảnh mới của 2 vợ chồng lên trang cá nhân. Dưới bài đăng, nữ ca sĩ lần nữa phản hồi về chuyện hôn nhân. Cụ thể khi một netizen để lại bình luận: "Ai nói anh chị ly hôn đâu, vô đây", Thủy Tiên liền yêu cầu những người tung tin đồn ra mặt trực tiếp làm rõ: "Đúng rồi. Vô 3 mặt 1 lời liền coi".

Tính đến nay, cả hai đã có gần 2 thập kỷ bên nhau

