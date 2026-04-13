Lệ Quyên đã khác xưa

Tính tới thời điểm hiện tại, Lệ Quyên đã hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt được hơn 20 năm. Bên cạnh giọng hát, nữ ca sĩ sinh năm 1981 không ít lần trở thành chủ đề bàn tán vì đáp trả không khoan nhượng bình luận của netizen. Thậm chí, Lệ Quyên từng bị chỉ trích vì cách phản ứng đốp chát, dùng từ ngữ gay gắt.

Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái dài trên Threads, thể hiện rõ sự thay đổi trong suy nghĩ và cách sống. Không còn là hình ảnh một nghệ sĩ vướng những lùm xùm về phát ngôn, Lệ Quyên của hiện tại chọn cho mình nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng.

Cô chia sẻ: "Quyên thấy đủ, tất cả thật vừa vặn, bình yên và phù hợp với một người thích cuộc sống đơn giản như Quyên. Với Quyên, càng trưởng thành thì đích đến lại càng là sự tĩnh lặng, không cần vội vã, yêu những khoảnh khắc thanh nhàn, yêu bản thân. Lúc rảnh rỗi ngao du khắp nơi khám phá bao điều mới mẻ. Quyên nghĩ, phước phần lớn nhất mà Quyên có chính là sự biết đủ để sống an yên".

Lệ Quyên viết dòng trạng thái chiêm nghiệm trên Threads, thừa nhận hiện thích sống đơn giản và an yên. Ảnh: Chụp màn hình

Vào đầu tháng 1/2026, Lệ Quyên vướng phải một ồn ào trên mạng xã hội khi một khán giả để lại bình luận dưới bài đăng của cô: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn). Trước ý kiến này, nữ ca sĩ đã phản ứng khá gay gắt, cho thấy sự bức xúc rõ rệt. Sự việc nhanh chóng gây tranh luận khi nhiều người cho rằng cô có thể đã hiểu chưa đúng sắc thái của câu tiếng Anh, dẫn đến phản ứng phần nào "lệch hướng". Ngược lại, Lệ Quyên khẳng định bình luận này mang tính mỉa mai, không hề thiện chí như cách diễn giải.

Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng cho biết muốn khép lại câu chuyện, xem đây là điều "muôn thuở" mà người nổi tiếng phải đối mặt. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới những khán giả yêu thương mình nếu sự việc gây ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với tình cảm đã được ủng hộ suốt thời gian qua.

3 tháng trước, nữ ca sĩ sinh năm 1981 vướng tranh cãi vì phát ngôn bị nhận xét là thô tục trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà".

Sở Văn hóa, Thể Thao TP HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin, sẽ tìm hiểu và xem xét giải quyết vụ ca sĩ Lệ Quyên "phát ngôn thiếu chuẩn mực". Ảnh: FBNV

Sinh năm 1981 tại Hà Nội, lớn lên trong môi trường giàu truyền thống nghệ thuật, Lệ Quyên sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát. Những năm đầu, cô gắn bó với sân khấu phòng trà trước khi tạo dấu ấn mạnh mẽ qua album Giấc mơ có thật, mở ra bước ngoặt để khẳng định vị thế trong dòng nhạc trữ tình, bolero.