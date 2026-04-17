Báo Hàn dùng hình ảnh anh trai Jisoo (BLACKPINK) trong bài viết "bắt khẩn cấp anh trai Idol nhóm nhạc quấy rối tình dục nữ streamer"

Sáng 17/4, tờ Koreaboo khiến công chúng châu Á náo loạn khi đăng tin anh trai một nữ idol nhóm nhạc có liên quan tới 1 vụ quấy rối tình dục. Thông tin ban đầu xuất hiện dưới dạng ẩn danh, không nêu đích danh cá nhân dính cáo buộc. Tuy nhiên sau đó, 1 trang tin của Hàn đã dùng ảnh anh trai Jisoo (BLACKPINK) minh họa cho vụ việc, khiến công chúng giờ đây đổ dồn sự chú ý về phía người đàn ông này.

Theo tin tức ban đầu, anh trai của 1 thành viên trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng vừa bị bắt giữ vì hành vi quấy rối tình dục. Vào ngày 16/4, Sở cảnh sát Gangnam Seoul cho biết họ đã bắt giữ khẩn cấp 1 người đàn ông trong độ tuổi 30 (tạm gọi là A) và đang tích cực tiến hành điều tra người này với cáo buộc quấy rối tình dục.

Nguồn tin tiết lộ thêm, A đã mua “vé hẹn hò” với 1 nữ streamer, sau đó dùng bữa và uống rượu cùng cô gái này. Sau đó, A đưa cô gái về nhà và đã có những hành vi đụng chạm cơ thể khi chưa được đối phương cho phép. Nữ streamer khẳng định anh A không chỉ đụng chạm khiếm nhã cơ thể mình mà còn cố tấn công tình dục cô. Chưa dừng lại ở đó, A còn bị tố lái xe trong tình trạng say xỉn sau bữa tối.

Nữ streamer gay gắt lên án người đàn ông tên A: “Trước đó, anh ta hứa sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi đụng chạm nào với tôi. Tôi cũng từ chối anh ta nhiều lần. Thế nhưng, anh ta vẫn cứ đụng chạm khiếm nhã lên người tôi khi chưa được sự cho phép và thậm chí còn cố thực hiện hành vi quấy rối tôi nữa”.

Được biết, “vé hẹn hò” là cơ hội được dùng bữa cùng streamer, đồng thời được xem là phần thưởng dành cho những người quyên góp số tiền lớn trong các buổi phát sóng trực tiếp của streamer. A đã mua tấm vé này với giá 3 triệu won (khoảng 53 triệu đồng).

Trang tin Channel A của Hàn Quốc sau đó đã sử dụng hình ảnh anh trai Jisoo - Kim Jung Hoon để minh họa cho những cáo buộc của streamer nói trên. Từ đây, công chúng khắp nơi nhận định anh trai Jisoo chính là người đàn ông tên A bị cảnh sát bắt giữ để điều tra với cáo buộc tấn công tình dục.

Tính tới thời điểm hiện tại, anh trai Jisoo vẫn chưa có động thái phản hồi về thông tin bị bắt giữ và đang phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát.

Đây không phải lần đầu tiên anh trai Jisoo dính cáo buộc nghiêm trọng. Còn nhớ cách đây gần 1 năm, bài viết có tiêu đề “Tôi đã bị anh trai của Jisoo BLACKPINK quay lén” được đăng trên nền tảng Blind dành cho nhân viên văn phòng, gây náo loạn mạng xã hội lúc bấy giờ. Chủ nhân bài viết cho biết đã ngủ với anh trai của Jisoo - Kim Jung Hoon và phát hiện bị quay lén. Người này còn tố Kim Jung Hoon có quan hệ với nhiều cô gái khác, kể cả khi vợ mang thai, sau đó quay lén họ và phát tán cho người quen xem.

“Tôi mất rất nhiều thời gian để viết bài này. Tất cả dựa trên trải nghiệm thực tế của tôi. Tôi đã quan hệ tình dục tại nhà anh ta. Sau đó, tôi phát hiện anh ta đã bí mật dùng camera quay lén tôi. Tôi không thể tin được. Nhưng khi tôi nghe nói anh ta cho người quen xem đoạn phim, thậm chí còn lưu lại và khoe khoang clip quay lén nhiều phụ nữ, tôi cảm thấy xấu hổ và sợ hãi đến nỗi toàn thân cứng đờ. Anh ta đã quan hệ với nhiều phụ nữ cùng lúc, bao gồm 1 người anh ta gặp khi vợ mình đang mang thai, và anh ta ép 1 số người gửi video nhạy cảm của chính họ. Anh ta đối xử với phụ nữ như những công cụ tình dục, không không quan tâm đến mong muốn hay cảm xúc của người khác. Tôi không đồng ý. Tôi không biết rằng mình đã bị quay lén. Tôi là nạn nhân của tất cả những chuyện này. Tôi đang cân nhắc đến hành động pháp lý. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng lên tiếng cùng với các nạn nhân khác” - người tố cáo ẩn danh viết.

Khi ấy, anh trai của Jisoo cũng đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc ngoại tình - quay lén phụ nữ nhắm vào mình: “Đó là điều vô căn cứ. Tôi đang có kế hoạch khởi kiện và hiện đang thảo luận với 1 công ty luật”.

Được biết, anh trai Jisoo có tên Kim Jung Hoon, hơn 30 tuổi và hiện đang là nhà sáng lập quản lý công ty Biomom chuyên về thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Người đàn ông này cũng đã kết hôn và lên chức bố của 2 cô con gái.

Dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Jisoo cũng nhận được sự săn đón của dân mạng, do sở hữu visual điển trai hút mắt. Vào năm 2023, khi tách khỏi YG Entertainment, Jisoo đã cùng anh trai thành lập công ty quản lý hiện tại Blissoo.

